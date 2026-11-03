La drépanocytose, une maladie génétique du sang, provoque des douleurs intenses et des complications sévères en raison d'une anomalie de l'hémoglobine, entraînant la déformation des globules rouges. Bien que cette affection soit incurable pour la plupart des patients, les avancées thérapeutiques permettent de mieux gérer ses symptômes et de prévenir les complications.

Douleurs osseuses intenses, fatigue chronique, infections graves ou complications touchant plusieurs organes : la drépanocytose est une maladie génétique du sang dont les conséquences peuvent être particulièrement lourdes. Liée à une anomalie de l’hémoglobine, elle provoque une déformation de certains globules rouges et perturbe la circulation sanguine. Si elle reste incurable pour la majorité des patients, les progrès thérapeutiques permettent aujourd’hui de mieux prévenir ses complications.

La drépanocytose est une maladie héréditaire provoquée par une anomalie du gène responsable de la fabrication d’une partie de l’hémoglobine, la protéine qui transporte l’oxygène dans les globules rouges. Chez les personnes atteintes, l’hémoglobine anormale, appelée hémoglobine S, peut entraîner une déformation des globules rouges qui prennent parfois une forme de faucille. Ces cellules deviennent moins souples, circulent plus difficilement dans les petits vaisseaux et sont détruites plus rapidement que les globules rouges normaux. La maladie se transmet généralement lorsque l’enfant hérite de deux copies d’un gène de bêta-globine associé à une forme drépanocytaire, une de chaque parent. Elle concerne particulièrement les populations originaires de régions où le paludisme a historiquement été présent, notamment certaines zones d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Inde et du bassin méditerranéen.

Des crises douloureuses qui peuvent nécessiter une hospitalisation

L’une des manifestations les plus caractéristiques est la crise vaso-occlusive. Lorsque les globules rouges déformés perturbent la circulation dans les petits vaisseaux, certains tissus reçoivent moins d’oxygène, provoquant des douleurs parfois extrêmement intenses. Ces crises peuvent toucher les os, le dos, les bras, les jambes ou d’autres régions du corps et durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Une déshydratation, une infection, le froid ou un manque d’oxygène peuvent favoriser certains épisodes, même si les crises surviennent parfois sans facteur déclenchant évident. La destruction accélérée des globules rouges entraîne également une anémie chronique, responsable notamment de fatigue, de pâleur ou d’essoufflement.

La maladie peut aussi provoquer des complications graves. Les patients présentent un risque accru de certaines infections, notamment en raison d’une altération progressive du fonctionnement de la rate. Un syndrome thoracique aigu, associant notamment des symptômes respiratoires et de nouvelles anomalies pulmonaires, constitue une urgence médicale. Des accidents vasculaires cérébraux, des atteintes rénales ou des lésions osseuses peuvent également apparaître au cours de l’évolution. Le diagnostic repose sur des analyses sanguines permettant d’identifier les différentes formes d’hémoglobine, notamment par électrophorèse ou des techniques équivalentes. En France, le dépistage néonatal permet désormais de rechercher systématiquement la drépanocytose chez les nouveau-nés.

Des traitements pour prévenir les crises et protéger les organes

La prise en charge repose sur une surveillance spécialisée et plusieurs mesures destinées à réduire les complications. La vaccination, la prévention des infections et l’éducation des patients occupent une place essentielle. L’hydroxyurée, également appelée hydroxycarbamide, peut diminuer la fréquence des crises douloureuses et du syndrome thoracique aigu chez de nombreux patients. Des transfusions sanguines sont parfois nécessaires, notamment pour prévenir certaines complications neurologiques ou traiter des situations graves. Les traitements de la douleur et une hydratation adaptée sont également importants lors des crises, avec une hospitalisation lorsque leur intensité ou les complications le justifient.

Certaines approches offrent désormais des perspectives de traitement curatif chez des patients sélectionnés. La greffe de cellules souches hématopoïétiques peut permettre une guérison, mais elle comporte des risques importants et nécessite des conditions particulières. Les thérapies géniques représentent également une avancée majeure : elles cherchent à modifier les cellules souches du patient afin de réduire ou d’empêcher les conséquences de l’hémoglobine anormale. Leur accès reste limité et leur utilisation nécessite une évaluation spécialisée, mais elles illustrent les progrès considérables réalisés dans une maladie longtemps prise en charge principalement par des traitements symptomatiques.

La drépanocytose demeure une affection chronique exigeant un suivi médical régulier, même en dehors des crises. Une douleur osseuse isolée ne signifie évidemment pas qu’une personne souffre de cette maladie génétique, qui est généralement identifiée par des examens sanguins spécifiques. Chez les patients atteints, en revanche, une fièvre, une douleur thoracique, une difficulté respiratoire ou des signes neurologiques soudains nécessitent une évaluation urgente. La prévention des complications et l’amélioration de l’accès aux traitements restent essentielles pour préserver la qualité et l’espérance de vie des personnes concernées.