Baisse des plaquettes : ces bleus et saignements qui peuvent révéler une maladie du sang

La thrombocytopénie se manifeste par des bleus inexpliqués et des saignements, signalant une diminution des plaquettes sanguines, essentielles à la coagulation. Diagnostiquée par une numération sanguine, cette condition nécessite un traitement adapté selon sa cause, pouvant varier d'une simple surveillance à une hospitalisation urgente en cas de complications.

Des bleus qui apparaissent sans choc apparent, des saignements de nez répétés ou de petites taches rouges sur la peau : ces symptômes peuvent parfois révéler une thrombocytopénie, également appelée thrombopénie. Cette anomalie sanguine correspond à une diminution du nombre de plaquettes, indispensables à la coagulation. Si certaines formes sont bénignes, d’autres nécessitent une prise en charge médicale rapide.

Les plaquettes sont de petits éléments du sang produits par la moelle osseuse. Leur rôle est essentiel lorsqu’un vaisseau sanguin est endommagé : elles participent à la formation du premier bouchon permettant de limiter le saignement. On parle généralement de thrombopénie lorsque leur concentration descend sous 150 000 par microlitre de sang. Cette diminution peut avoir de nombreuses origines, notamment une infection virale, certains médicaments, une maladie du foie, une anomalie de la moelle osseuse ou un mécanisme auto-immun. Dans certaines situations, le système immunitaire détruit anormalement les plaquettes, provoquant ce que les médecins appellent un purpura thrombopénique immunologique.

Des symptômes parfois visibles directement sur la peau

La thrombopénie peut rester totalement silencieuse lorsqu’elle est modérée. Lorsque le nombre de plaquettes diminue davantage, des manifestations hémorragiques peuvent apparaître : ecchymoses inhabituelles, saignements des gencives, règles particulièrement abondantes ou saignements de nez répétés. Certaines personnes présentent également de minuscules points rouges ou violacés sur la peau, appelés pétéchies, qui ne disparaissent pas lorsqu’on exerce une pression dessus. Ces signes ne sont cependant pas spécifiques à une baisse des plaquettes et peuvent avoir d’autres causes. Le risque de saignement dépend notamment du niveau de thrombopénie, de sa cause et de l’existence éventuelle d’autres troubles de la coagulation.

Le diagnostic repose d’abord sur une numération formule sanguine, une analyse courante qui permet de mesurer le nombre de plaquettes. Lorsque le résultat est anormal, le médecin peut demander un contrôle afin de confirmer qu’il ne s’agit pas d’une anomalie liée au prélèvement. L’examen du frottis sanguin, l’analyse des autres cellules du sang et différents examens complémentaires permettent ensuite d’orienter la recherche de la cause. Une thrombopénie associée à une anémie, à une baisse des globules blancs ou à une altération importante de l’état général peut notamment conduire à rechercher une maladie hématologique plus complexe.

Des traitements qui dépendent avant tout de la cause

Il n’existe pas de traitement unique de la thrombopénie. Lorsqu’elle est provoquée par un médicament, l’arrêt ou le remplacement de celui-ci peut être nécessaire sous contrôle médical. Dans certaines formes immunologiques, des corticoïdes ou des immunoglobulines peuvent être utilisés pour augmenter rapidement le nombre de plaquettes, tandis que d’autres traitements visent à contrôler durablement la maladie. Certaines thrombopénies légères ne nécessitent qu’une surveillance régulière. À l’inverse, une baisse très importante des plaquettes ou un saignement grave peut justifier une hospitalisation urgente et, dans certaines situations, une transfusion plaquettaire.

Le principal danger concerne les hémorragies sévères, même si elles restent rares dans de nombreuses formes de thrombopénie. Un saignement important qui ne s’arrête pas, du sang dans les vomissements ou les selles, ou encore l’apparition d’un mal de tête brutal et intense chez une personne présentant une thrombopénie sévère constituent des situations nécessitant une évaluation urgente. Les patients doivent également signaler leur anomalie sanguine avant certains soins ou traitements, car des médicaments comme l’aspirine peuvent aggraver le risque de saignement dans certaines circonstances.

Quelques bleus sur les jambes ne signifient évidemment pas que l’on souffre d’une maladie du sang. En revanche, des ecchymoses nombreuses et inexpliquées, des saignements inhabituels ou l’apparition de pétéchies méritent une consultation. Une simple prise de sang permet généralement d’identifier rapidement une éventuelle diminution des plaquettes. L’enjeu consiste ensuite à en déterminer l’origine, car derrière une même anomalie biologique peuvent se cacher des situations très différentes, allant d’un phénomène transitoire à une maladie nécessitant un suivi spécialisé.