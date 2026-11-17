La consommation d'antibiotiques en France diminue, indiquant une progression des pratiques médicales. Cependant, la résistance bactérienne continue d'augmenter, rendant certaines infections plus difficiles à traiter. Les professionnels de santé appellent à une vigilance accrue, notamment par des mesures de prévention et de recherche de nouveaux traitements.

La France enregistre une baisse de la consommation d’antibiotiques, une évolution encourageante pour la santé publique. Pourtant, la résistance de certaines bactéries à ces traitements continue de progresser. Ce phénomène, qui complique la prise en charge de nombreuses infections, rappelle que la lutte contre l’antibiorésistance reste un défi majeur pour les professionnels de santé et les autorités sanitaires.

Les Français consomment moins d’antibiotiques, mais cette tendance positive ne suffit pas à enrayer la progression des résistances bactériennes. Ces médicaments, indispensables pour combattre les infections provoquées par des bactéries, font depuis plusieurs années l’objet de campagnes de sensibilisation visant à limiter les prescriptions inutiles. Leur utilisation excessive ou inadaptée favorise en effet la sélection de bactéries capables de résister aux traitements. La diminution de la consommation témoigne d’une évolution des pratiques médicales, notamment grâce à une meilleure distinction entre les infections bactériennes et virales. Les antibiotiques restent toutefois inefficaces contre des maladies comme la grippe ou le rhume, qui sont provoquées par des virus.

Malgré ces progrès, certaines bactéries deviennent de plus en plus difficiles à éliminer avec les médicaments disponibles. L’antibiorésistance peut transformer des infections habituellement faciles à soigner en situations médicales complexes, nécessitant des traitements plus longs ou le recours à des antibiotiques de dernier recours. Les infections urinaires, pulmonaires ou certaines infections contractées à l’hôpital peuvent notamment être concernées. La résistance bactérienne représente également un risque pour les patients fragiles, les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli. Sa progression ne dépend pas uniquement de la consommation actuelle d’antibiotiques : la transmission des bactéries résistantes, les pratiques de prévention et les usages de ces médicaments dans différents secteurs jouent également un rôle.

Les autorités sanitaires appellent à poursuivre les efforts

Face à cette situation, les professionnels de santé insistent sur la nécessité de renforcer les mesures de prévention et de surveillance. Dans les établissements hospitaliers, l’hygiène des mains, la désinfection du matériel et l’identification rapide des bactéries résistantes constituent des moyens essentiels pour limiter leur propagation. Les médecins sont également encouragés à adapter leurs prescriptions aux infections diagnostiquées et, lorsque cela est nécessaire, à s’appuyer sur des examens permettant de déterminer les antibiotiques les plus efficaces. La recherche médicale constitue un autre enjeu important, car le développement de nouveaux traitements doit permettre de répondre à l’apparition de bactéries résistantes à plusieurs familles de médicaments.

Pour les patients, les recommandations restent essentielles : ne jamais prendre d’antibiotiques sans prescription, respecter les doses et la durée indiquées par le médecin et éviter de réutiliser des médicaments conservés après une précédente maladie. Les autorités rappellent également qu’une prescription antibiotique n’est pas systématiquement nécessaire lorsqu’une infection apparaît. La vaccination et les gestes d’hygiène contribuent, de leur côté, à prévenir certaines infections et à réduire le recours aux traitements. Si la baisse de la consommation constitue un signal encourageant, elle ne doit donc pas masquer la persistance du risque. Préserver l’efficacité des antibiotiques représente un enjeu collectif, indispensable pour continuer à soigner les infections courantes et sécuriser de nombreux actes médicaux.