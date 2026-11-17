L'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadym Omelchenko, remercie Marine Le Pen pour son soutien à l'Ukraine, malgré ses réserves sur les aides financières futures. Lors de leur rencontre, ils ont discuté des relations franco-ukrainiennes, de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, et de la coopération économique, sans annoncer de nouvel accord.

La réaction a de quoi retenir l’attention. Quelques heures après avoir reçu Marine Le Pen à Paris, lundi 16 novembre, l’ambassadeur d’Ukraine en France, Vadym Omelchenko, a publié un message particulièrement cordial à l’égard de la candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle de 2027. « Heureux d’avoir rencontré Mme Marine Le Pen au Centre culturel et d’information ukrainien en France », a écrit le diplomate sur X, avant d’ajouter : « Je l’ai remerciée pour son soutien constant à l’Ukraine au Parlement européen et à l’Assemblée nationale, ainsi que pour la solidarité de ses électeurs. » Une déclaration remarquée, alors que la responsable du RN venait précisément de confirmer son intention de mettre fin aux nouvelles aides financières françaises à Kiev si elle accédait à l’Élysée. L’ambassadeur a ainsi choisi de saluer publiquement certains engagements de Marine Le Pen, malgré les divergences qui subsistent sur le financement de l’effort de guerre ukrainien.

La rencontre, organisée à huis clos, devait permettre aux deux responsables d’échanger sur l’avenir des relations franco-ukrainiennes et sur les orientations défendues par Marine Le Pen pour 2027. Dans un communiqué diffusé à l’issue de l’entretien, la candidate du RN a réaffirmé que l’état des finances publiques françaises ne permettrait plus, selon elle, de poursuivre les nouvelles contributions financières à l’Ukraine après une période de transition. Elle a toutefois assuré qu’elle respecterait les engagements déjà pris par la France, notamment dans le cadre du prêt européen de 90 milliards d’euros. Marine Le Pen a également promis de maintenir les dons de matériel, l’aide humanitaire et une coopération diplomatique plus active. Des précisions qui montrent qu’elle distingue l’arrêt envisagé des nouvelles aides financières de la poursuite d’autres formes de soutien à Kiev.

Un échange cordial malgré des désaccords sur l’avenir de l’Ukraine

Selon les informations communiquées par l’ambassade ukrainienne, les discussions ont également porté sur les perspectives d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne et à l’OTAN, ainsi que sur la participation des Européens aux négociations de paix. Ces questions restent particulièrement sensibles, Marine Le Pen ayant exprimé par le passé des réserves sur l’intégration de l’Ukraine à certaines institutions occidentales. Les deux parties ont également évoqué les possibilités de coopération économique et industrielle, notamment dans le numérique, l’industrie de défense et le nucléaire civil. La candidate du Rassemblement national a fait savoir qu’elle était disposée à rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris ou à Bruxelles, tandis que le diplomate a indiqué qu’une invitation à se rendre en Ukraine lui avait été transmise. Aucun accord nouveau n’a cependant été annoncé à l’issue de la rencontre.

Cette séquence intervient dans un contexte de confrontation politique avec Emmanuel Macron. Samedi, le président de la République avait accusé ceux qui souhaitent réduire l’aide à Kiev de risquer d’imposer à l’Ukraine une « paix injuste », susceptible de fragiliser durablement la sécurité européenne. Marine Le Pen maintient une analyse différente, fondée sur les contraintes budgétaires françaises et sur la nécessité de renforcer les efforts diplomatiques.