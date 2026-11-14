SANTÉ

Téléphone avant de dormir : pourquoi cette habitude peut perturber le sommeil

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Téléphone avant de dormir : pourquoi cette habitude peut perturber le sommeil
Téléphone avant de dormir : pourquoi cette habitude peut perturber le sommeil

Consulter les réseaux sociaux, regarder une vidéo ou répondre à quelques messages avant de s’endormir est devenu un réflexe pour de nombreux Français. Pourtant, cette habitude peut retarder l’endormissement et réduire la qualité du repos. Les spécialistes invitent à s’intéresser autant au contenu consulté qu’au temps passé devant l’écran.

Le smartphone accompagne désormais toutes les étapes de la journée, jusque dans la chambre à coucher. Pour certains, il sert de réveil ; pour d’autres, il constitue le dernier divertissement avant de dormir. Cette proximité favorise une consultation prolongée, parfois bien au-delà de l’heure initialement prévue pour se coucher.

L’exposition à la lumière des écrans peut influencer l’horloge biologique, notamment lorsqu’elle intervient tard le soir. Mais le problème ne se limite pas à la luminosité. Les vidéos courtes, les conversations et les notifications maintiennent également le cerveau dans un état de stimulation qui peut rendre l’endormissement plus difficile.

Le sommeil concurrencé par les contenus numériques

Les plateformes numériques proposent un flux presque ininterrompu de contenus. Une vidéo en appelle une autre, tandis que les notifications encouragent à reprendre son téléphone. Cette succession de sollicitations peut repousser progressivement l’heure du coucher, même lorsque la fatigue se fait sentir.

Les effets varient cependant selon les personnes, les usages et les contenus. Lire quelques pages sur un appareil réglé avec une faible luminosité n’a pas nécessairement les mêmes conséquences que regarder des vidéos stimulantes pendant une heure. Les spécialistes insistent donc sur la nécessité d’adopter une approche nuancée.

Retrouver une routine plus favorable au repos

Pour améliorer ses habitudes, plusieurs mesures simples peuvent être envisagées : désactiver les notifications nocturnes, éviter les contenus trop stimulants et fixer une heure à partir de laquelle le téléphone n’est plus consulté. Placer l’appareil à distance du lit peut également limiter les réveils provoqués par les messages.

La qualité du sommeil dépend toutefois de nombreux facteurs, notamment du stress, de l’activité physique et de la régularité des horaires. Réduire l’utilisation du smartphone le soir ne constitue donc pas une solution universelle, mais peut contribuer à retrouver des conditions plus favorables à un repos réparateur.

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La rédaction d’Entrevue

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