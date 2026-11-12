La maladie de Behçet se manifeste par des aphtes buccaux récurrents, des ulcérations génitales et des douleurs articulaires, témoignant d'une inflammation systémique complexe. Bien que le diagnostic soit difficile en raison de la diversité des symptômes, une prise en charge adaptée est cruciale pour prévenir les complications, notamment oculaires et neurologiques.

Des aphtes douloureux qui reviennent régulièrement, des lésions génitales, des douleurs articulaires ou une inflammation des yeux : ces symptômes peuvent parfois révéler une maladie de Behçet. Cette affection inflammatoire chronique touche les vaisseaux sanguins et peut provoquer des complications neurologiques, vasculaires ou oculaires. Son diagnostic reste parfois difficile, car ses manifestations sont très variables d’un patient à l’autre.

La maladie de Behçet est une affection inflammatoire systémique appartenant au groupe des vascularites, même si ses mécanismes sont complexes et ne se limitent pas à une inflammation classique des vaisseaux. Elle peut toucher des artères et des veines de différents calibres, ainsi que plusieurs organes. Sa cause exacte reste inconnue, mais une prédisposition génétique, notamment associée à l’antigène HLA-B51, et des facteurs environnementaux semblent participer à son apparition. La maladie est plus fréquente dans certaines régions situées historiquement le long de la route de la soie, notamment en Turquie, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l’Asie. Elle apparaît généralement chez l’adulte jeune, même si d’autres âges sont possibles.

Des aphtes fréquents, mais aussi des atteintes parfois silencieuses

Les aphtes buccaux récidivants constituent l’une des manifestations les plus fréquentes. Ils peuvent apparaître sur la langue, les lèvres ou à l’intérieur des joues et provoquer des douleurs importantes, notamment pendant les repas. Des ulcérations génitales peuvent également survenir et laisser parfois des cicatrices. Certaines personnes développent des lésions cutanées ressemblant à de l’acné, des nodules inflammatoires sur les jambes ou des douleurs articulaires. Toutefois, ces manifestations ne suffisent pas à elles seules à confirmer la maladie, car les aphtes sont extrêmement fréquents dans la population générale et possèdent de nombreuses causes bénignes.

L’atteinte oculaire représente l’une des complications les plus préoccupantes. Une inflammation de l’uvée, appelée uvéite, peut provoquer une rougeur de l’œil, des douleurs, une sensibilité à la lumière ou une baisse de vision. Sans prise en charge adaptée, certaines formes peuvent entraîner des lésions visuelles irréversibles. La maladie peut également favoriser des thromboses veineuses, des anévrismes artériels ou, plus rarement, des atteintes du système nerveux central. Le diagnostic repose sur l’association des symptômes, leur évolution dans le temps et l’exclusion d’autres maladies. Aucun examen sanguin unique ne permet de confirmer une maladie de Behçet, même si certains tests peuvent aider à orienter les investigations.

Des traitements adaptés à la gravité des organes touchés

La prise en charge dépend principalement de la localisation et de la gravité des manifestations. Pour les aphtes et certaines atteintes cutanées ou articulaires, des traitements locaux et des médicaments comme la colchicine peuvent être utilisés. Lorsque les yeux, les gros vaisseaux ou le système nerveux sont touchés, des traitements immunosuppresseurs ou des biothérapies peuvent être nécessaires afin de contrôler rapidement l’inflammation et de prévenir les lésions irréversibles. Les corticoïdes sont parfois employés lors des poussées, mais leur utilisation doit être adaptée à la situation clinique et associée, lorsque cela est nécessaire, à un traitement de fond.

L’évolution de la maladie est souvent marquée par des poussées entrecoupées de périodes d’accalmie. Certains patients présentent principalement des manifestations buccales et cutanées, tandis que d’autres développent des complications nécessitant un suivi spécialisé prolongé. Une prise en charge coordonnée entre internistes, rhumatologues, ophtalmologistes et autres spécialistes permet d’adapter les traitements. La surveillance des yeux et des vaisseaux est particulièrement importante chez les personnes présentant des formes sévères, car certaines complications peuvent évoluer rapidement.

La présence d’aphtes récurrents ne signifie évidemment pas qu’une personne souffre de maladie de Behçet. En revanche, leur association avec des ulcérations génitales, des inflammations oculaires ou des événements vasculaires inhabituels peut justifier un bilan spécialisé. Une baisse soudaine de la vision, une douleur oculaire importante ou des symptômes neurologiques brutaux nécessitent une évaluation urgente. Cette maladie rappelle que des lésions apparemment banales de la bouche peuvent parfois s’inscrire dans une affection inflammatoire beaucoup plus générale.