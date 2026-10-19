Maladie de Lyme : cette infection transmise par les tiques qui peut toucher les articulations et le système nerveux

La maladie de Lyme, causée par des bactéries transmises par les tiques, se manifeste par des rougeurs, des douleurs articulaires et des troubles neurologiques. Diagnostiquée souvent par l’observation d’un érythème migrant, elle se traite généralement bien par antibiotiques. La prévention, notamment lors des promenades en nature, est cruciale pour éviter les piqûres.

Une rougeur qui s’étend après une piqûre de tique, des douleurs articulaires ou, dans certaines situations, des troubles neurologiques : la maladie de Lyme peut provoquer des manifestations très différentes. Cette infection bactérienne, transmise par certaines tiques, se soigne généralement bien lorsqu’elle est identifiée et traitée rapidement. Mais son diagnostic peut parfois être compliqué par des symptômes peu spécifiques.

La maladie de Lyme, également appelée borréliose de Lyme, est une infection provoquée par des bactéries du groupe Borrelia burgdorferi sensu lato, transmises à l’être humain par la piqûre d’une tique infectée. En France, le risque existe notamment lors des promenades en forêt, dans les zones boisées ou les espaces herbeux fréquentés par les tiques. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de la bactérie et une piqûre n’entraîne donc pas systématiquement une infection. Le risque de transmission augmente généralement avec la durée pendant laquelle la tique reste fixée à la peau, ce qui explique l’importance de la retirer rapidement à l’aide d’un tire-tique.

Une rougeur qui s’agrandit progressivement

Le signe le plus caractéristique est l’érythème migrant, une plaque rouge qui apparaît généralement plusieurs jours après la piqûre et s’étend progressivement autour de la zone concernée. Contrairement à une idée répandue, cette rougeur ne prend pas nécessairement la forme d’une cible avec plusieurs cercles concentriques. Elle peut être uniformément rouge et mesurer plusieurs centimètres. Il ne faut pas non plus la confondre avec la petite réaction locale qui apparaît immédiatement après une piqûre et disparaît rapidement. Lorsque l’érythème migrant est typique, le diagnostic est clinique et ne nécessite généralement pas de prise de sang pour commencer le traitement.

En l’absence de traitement, la bactérie peut parfois se disséminer dans l’organisme et provoquer d’autres manifestations. Certaines personnes développent des douleurs ou un gonflement articulaire, particulièrement au niveau du genou. Des atteintes neurologiques peuvent également apparaître, notamment une paralysie faciale ou des douleurs liées à l’inflammation de certains nerfs. Plus rarement, le cœur peut être touché, entraînant des troubles de la conduction électrique cardiaque. Ces complications ne concernent cependant qu’une partie des personnes infectées et ne doivent pas conduire à considérer toute fatigue ou douleur articulaire comme une maladie de Lyme.

Des antibiotiques généralement efficaces

Le diagnostic dépend du stade de la maladie et des manifestations présentées. Lorsqu’un érythème migrant caractéristique est observé, le médecin peut poser le diagnostic sans examen biologique. Dans certaines formes disséminées, des analyses recherchant les anticorps dirigés contre la bactérie peuvent être utiles, mais leurs résultats doivent être interprétés avec prudence. Un test positif ne prouve pas nécessairement qu’une infection est actuellement active, car les anticorps peuvent persister longtemps après la guérison. À l’inverse, les tests peuvent être négatifs au tout début de l’infection, avant que l’organisme ait produit suffisamment d’anticorps.

Le traitement repose sur des antibiotiques, notamment la doxycycline ou l’amoxicilline dans certaines formes précoces, avec une durée adaptée aux manifestations et à la situation du patient. La majorité des personnes traitées correctement guérissent. Certains patients peuvent toutefois présenter des symptômes persistants après le traitement, notamment une fatigue ou des douleurs, dont les mécanismes ne sont pas toujours clairement établis. Ces situations nécessitent une évaluation médicale afin de rechercher d’autres causes possibles et d’éviter des traitements antibiotiques prolongés sans bénéfice démontré.

La prévention demeure essentielle, particulièrement pendant les activités en pleine nature. Porter des vêtements couvrants, utiliser un répulsif adapté et inspecter soigneusement sa peau après une promenade permettent de réduire le risque de piqûre prolongée. Lorsqu’une tique est découverte, il faut la retirer rapidement sans utiliser d’éther, d’alcool ou de chaleur. Une piqûre isolée ne justifie pas systématiquement un traitement antibiotique. En revanche, l’apparition d’une rougeur qui s’étend ou de symptômes inhabituels dans les semaines suivantes doit conduire à consulter.