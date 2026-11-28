La goutte se manifeste par des crises soudaines, souvent nocturnes, provoquant une douleur intense, surtout au gros orteil. Cette maladie résulte de l'accumulation de cristaux d'urate due à une hyperuricémie et nécessite un traitement rapide pour gérer la douleur et prévenir les complications. Adopter un mode de vie sain est essentiel pour contrôler la maladie.

Un gros orteil soudainement rouge, gonflé et tellement douloureux que le simplecontact d’un drap devient difficile à supporter : cette manifestation est caractéristique d’une crise de goutte. Cette maladie inflammatoire résulte de l’accumulation de cristaux d’urate dans les articulations. Longtemps associée aux excès alimentaires, elle repose en réalité sur des mécanismes métaboliques complexes et peut entraîner des lésions articulaires durables lorsqu’elle n’est pas correctement traitée.

La goutte est liée à une concentration excessive d’acide urique dans le sang, appelée hyperuricémie. Cette substance provient notamment de la dégradation des purines, des molécules naturellement présentes dans l’organisme et dans certains aliments. Elle est principalement éliminée par les reins. Lorsque cette élimination devient insuffisante ou que sa production est excessive, des cristaux d’urate monosodique peuvent se former et s’accumuler dans les articulations. Leur présence déclenche parfois une réaction inflammatoire particulièrement intense. La prédisposition génétique, l’insuffisance rénale, le surpoids, certains médicaments et une consommation excessive d’alcool figurent parmi les facteurs susceptibles de favoriser la maladie.

Des crises brutales qui surviennent souvent pendant la nuit

La crise de goutte apparaît généralement de manière soudaine, fréquemment pendant la nuit. L’articulation devient extrêmement douloureuse, chaude, rouge et gonflée. Le gros orteil constitue la localisation la plus caractéristique, mais les chevilles, les genoux, les poignets ou les doigts peuvent également être touchés. La douleur atteint souvent son intensité maximale en quelques heures et peut rendre la marche ou les mouvements presque impossibles. Sans traitement, une crise peut durer plusieurs jours avant de disparaître progressivement. Des périodes sans aucun symptôme peuvent ensuite s’écouler pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, sans que les dépôts de cristaux aient nécessairement disparu.

Le diagnostic repose sur l’examen clinique et peut être confirmé par une ponction articulaire permettant d’identifier les cristaux d’urate au microscope. Le dosage sanguin de l’acide urique apporte également des informations utiles, mais son taux peut être temporairement normal pendant une crise. Une échographie articulaire ou un scanner à double énergie peuvent parfois aider à visualiser les dépôts. Lorsque la maladie évolue sans traitement de fond adapté, les cristaux peuvent former des amas appelés tophus, visibles notamment autour des doigts, des coudes ou des oreilles. Des lésions articulaires chroniques et certains calculs rénaux peuvent également apparaître.

Des traitements pour prévenir les récidives, au-delà du soulagement de la douleur

La prise en charge d’une crise aiguë repose sur des médicaments destinés à réduire rapidement l’inflammation, notamment la colchicine, certains anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les corticoïdes. Le choix dépend de l’état de santé du patient, particulièrement de sa fonction rénale et de ses éventuels antécédents cardiovasculaires. Mais soulager la crise ne suffit pas à traiter durablement la maladie. Lorsqu’un traitement de fond est indiqué, des médicaments comme l’allopurinol ou le fébuxostat permettent de diminuer la concentration d’acide urique dans le sang. L’objectif est de maintenir cette concentration suffisamment basse pour favoriser la dissolution progressive des cristaux et prévenir de nouvelles crises.

Les habitudes de vie jouent également un rôle complémentaire. Une réduction de la consommation d’alcool, notamment de bière et de spiritueux, ainsi que des boissons riches en fructose peut contribuer à limiter certains facteurs de risque. Une alimentation équilibrée, une hydratation adaptée et une perte de poids progressive en cas de surpoids sont généralement recommandées. Toutefois, les mesures alimentaires ne suffisent pas toujours à normaliser le taux d’acide urique, notamment lorsque la maladie présente une forte composante génétique ou rénale. La goutte est également fréquemment associée à d’autres problèmes de santé, comme l’hypertension artérielle, le diabète ou les maladies cardiovasculaires, qui nécessitent une prise en charge globale.

Une articulation brutalement rouge, chaude et douloureuse ne correspond pas systématiquement à une crise de goutte. Une infection articulaire peut provoquer des symptômes similaires et constitue une urgence médicale, particulièrement en présence de fièvre ou d’une dégradation de l’état général. Une première crise nécessite donc une évaluation médicale rapide. Contrairement à certaines maladies articulaires chroniques, la goutte peut généralement être très bien contrôlée grâce à un traitement adapté et régulièrement suivi. L’enjeu consiste à ne pas attendre la multiplication des crises pour agir sur leur véritable cause.