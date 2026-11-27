L'hypertension pulmonaire, souvent difficile à diagnostiquer au début, peut aboutir à une insuffisance cardiaque si elle n'est pas traitée. Elle se manifeste par des symptômes tels que l'essoufflement et la fatigue. Un suivi médical et des traitements adaptés sont essentiels pour gérer cette affection et prévenir des complications graves.

Un essoufflement en montant les escaliers, une fatigue inhabituelle, des vertiges pendant un effort ou un gonflement des chevilles : ces symptômes peuvent parfois révéler une hypertension pulmonaire. Cette affection se caractérise par une pression anormalement élevée dans les vaisseaux sanguins des poumons. Souvent difficile à identifier à ses débuts, elle peut progressivement épuiser le cœur et provoquer une insuffisance cardiaque.

Contrairement à l’hypertension artérielle classique, mesurée à l’aide d’un tensiomètre placé autour du bras, l’hypertension pulmonaire concerne la circulation sanguine entre le cœur et les poumons. Lorsque la pression augmente dans cette circulation, le ventricule droit doit fournir davantage d’efforts pour propulser le sang vers les poumons. À long terme, cette surcharge peut provoquer une dilatation et un affaiblissement du muscle cardiaque. Les causes sont nombreuses : maladies du cœur gauche, affections respiratoires chroniques, séquelles d’embolies pulmonaires ou anomalies des petites artères pulmonaires. L’hypertension artérielle pulmonaire, qui correspond à une catégorie particulière de cette maladie, peut notamment être liée à des facteurs génétiques ou à certaines maladies auto-immunes.

Un essoufflement longtemps attribué au manque de condition physique

Les premières manifestations sont souvent discrètes. Une personne peut remarquer qu’elle s’essouffle davantage en marchant rapidement, en montant une pente ou en réalisant des activités auparavant bien tolérées. Cette diminution des capacités physiques est parfois attribuée au vieillissement, au surpoids ou au manque d’exercice. Avec l’évolution de la maladie, une fatigue importante, des palpitations, des douleurs thoraciques ou des vertiges peuvent apparaître. Certains patients présentent des malaises, voire des pertes de connaissance pendant un effort, lorsque le cœur ne parvient plus à augmenter suffisamment le débit sanguin pour répondre aux besoins de l’organisme.

Dans les formes avancées, l’affaiblissement du ventricule droit peut provoquer une accumulation de liquide dans les tissus, notamment au niveau des chevilles, des jambes ou de l’abdomen. Le diagnostic repose sur plusieurs examens complémentaires, dont l’échographie cardiaque, qui permet d’estimer la probabilité d’une hypertension pulmonaire et d’évaluer ses conséquences sur le cœur. Le cathétérisme cardiaque droit constitue l’examen de référence pour confirmer le diagnostic en mesurant directement les pressions dans la circulation pulmonaire. Des examens respiratoires, un scanner ou une scintigraphie pulmonaire peuvent également être nécessaires pour identifier la cause de la maladie.

Des traitements différents selon l’origine de l’hypertension

La prise en charge dépend étroitement du mécanisme responsable de l’augmentation de la pression pulmonaire. Dans certaines formes d’hypertension artérielle pulmonaire, des médicaments ciblant les mécanismes de contraction et de remodelage des vaisseaux peuvent améliorer les capacités physiques et ralentir l’évolution de la maladie. Plusieurs traitements peuvent être associés afin d’obtenir un meilleur contrôle. En revanche, lorsque l’hypertension pulmonaire résulte principalement d’une maladie du cœur gauche ou d’une affection respiratoire chronique, la priorité consiste généralement à traiter la maladie sous-jacente. Les médicaments spécifiques de l’hypertension artérielle pulmonaire ne conviennent donc pas à toutes les formes.

Lorsque la maladie est liée à la persistance de caillots anciens dans les artères pulmonaires, une intervention chirurgicale appelée endartériectomie pulmonaire peut parfois permettre de rétablir la circulation et de réduire considérablement la pression. D’autres patients peuvent bénéficier d’une angioplastie pulmonaire ou de traitements médicamenteux adaptés. Dans les formes les plus sévères, une transplantation pulmonaire peut être envisagée. La prise en charge nécessite généralement un suivi spécialisé, associant une surveillance cardiaque et respiratoire, une activité physique adaptée et, lorsque cela est indiqué, une oxygénothérapie ou des médicaments destinés à réduire la rétention d’eau.

L’hypertension pulmonaire reste une affection dont le diagnostic peut être retardé par le caractère peu spécifique de ses premiers symptômes. Un essoufflement qui s’aggrave progressivement sans explication évidente, particulièrement lorsqu’il s’accompagne de malaises ou d’un gonflement des jambes, mérite une consultation médicale. Une difficulté respiratoire brutale, une douleur thoracique importante ou une perte de connaissance impose en revanche d’appeler immédiatement les secours. Identifier suffisamment tôt l’origine de l’hypertension pulmonaire permet de proposer une prise en charge adaptée avant que le cœur ne soit durablement fragilisé.