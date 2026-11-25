L'achalasie est une maladie rare de l'œsophage qui empêche la déglutition normale des aliments, provoquant divers symptômes tels que des douleurs thoraciques et des régurgitations. Diagnostiquée principalement par manométrie œsophagienne, elle peut être traitée par dilatation ou intervention chirurgicale, améliorant ainsi la qualité de vie des patients, tout en nécessitant une surveillance continue.

Une sensation de nourriture bloquée dans la poitrine, des régurgitations nocturnes ou des difficultés croissantes à avaler, même de l’eau : ces symptômes peuvent révéler une achalasie de l’œsophage. Cette maladie digestive rare perturbe les contractions musculaires qui permettent aux aliments de rejoindre l’estomac. Souvent confondue avec un reflux gastro-œsophagien, elle peut entraîner un amaigrissement important et des complications respiratoires lorsqu’elle n’est pas correctement prise en charge.

L’œsophage n’est pas un simple conduit reliant la bouche à l’estomac. Ses muscles se contractent de manière coordonnée pour faire progresser les aliments, tandis qu’un sphincter situé à son extrémité inférieure s’ouvre au moment de la déglutition. Chez les personnes atteintes d’achalasie, certains neurones qui contrôlent ces mécanismes disparaissent progressivement. Les contractions de l’œsophage deviennent inefficaces et le sphincter inférieur ne se relâche plus suffisamment, empêchant le passage normal des aliments. Les causes exactes de cette dégénérescence nerveuse restent mal connues, même si des mécanismes immunitaires sont suspectés. La maladie peut apparaître à tout âge, mais elle est principalement diagnostiquée chez l’adulte.

Des difficultés à avaler qui concernent aussi les liquides

Contrairement à certaines maladies provoquant un rétrécissement mécanique de l’œsophage, l’achalasie peut entraîner des difficultés à avaler aussi bien les aliments solides que les liquides. Les patients ressentent parfois une pression derrière le sternum ou l’impression que leur repas reste bloqué dans la poitrine. Certains doivent manger très lentement ou modifier leur position pour faciliter le passage des aliments. Des régurgitations peuvent également survenir plusieurs heures après les repas, notamment pendant la nuit. Il ne s’agit pas nécessairement d’un reflux acide provenant de l’estomac, mais parfois d’aliments restés dans l’œsophage. Lorsqu’ils pénètrent dans les voies respiratoires, ils peuvent provoquer une toux chronique ou des infections pulmonaires.

Le diagnostic repose principalement sur la manométrie œsophagienne à haute résolution, un examen permettant de mesurer les contractions musculaires et le fonctionnement du sphincter inférieur de l’œsophage. Une endoscopie digestive haute est également nécessaire pour écarter une obstruction liée à une autre maladie, notamment une tumeur. Un examen radiologique réalisé après ingestion d’un produit de contraste peut mettre en évidence une dilatation de l’œsophage et un ralentissement de son évacuation. Dans certaines formes avancées, l’œsophage devient considérablement dilaté et perd progressivement sa capacité à transporter efficacement les aliments.

Des interventions pour rétablir le passage des aliments

Les traitements disponibles ne permettent pas de restaurer les neurones endommagés, mais ils peuvent réduire la résistance du sphincter inférieur et faciliter le passage des aliments vers l’estomac. La dilatation pneumatique consiste à utiliser un ballonnet pour distendre les fibres musculaires responsables de l’obstruction. Une intervention chirurgicale appelée myotomie de Heller permet également de sectionner certaines fibres musculaires. Plus récemment, la myotomie endoscopique perorale, connue sous le nom de POEM, a élargi les possibilités thérapeutiques en permettant de réaliser cette intervention par voie endoscopique, sans incision cutanée.

Ces différentes techniques peuvent améliorer considérablement la déglutition et la qualité de vie des patients. Elles comportent néanmoins certains risques, notamment celui de développer un reflux gastro-œsophagien après le traitement. Une surveillance médicale reste donc nécessaire, particulièrement lorsque des symptômes persistent ou réapparaissent. Chez les personnes trop fragiles pour bénéficier de certaines interventions, des injections de toxine botulique peuvent parfois être proposées afin de relâcher temporairement le sphincter. Le choix du traitement dépend notamment de l’âge, de l’état général et du type d’achalasie identifié lors des examens.

Les difficultés répétées à avaler ne doivent jamais être considérées comme un simple désagrément digestif. Lorsqu’elles concernent aussi bien les solides que les liquides, s’accompagnent de régurgitations fréquentes ou entraînent une perte de poids involontaire, une consultation spécialisée est nécessaire. Une impossibilité soudaine d’avaler, y compris sa propre salive, constitue une urgence médicale. Bien que l’achalasie reste une maladie chronique, les traitements actuels permettent à de nombreux patients de retrouver une alimentation beaucoup plus confortable.