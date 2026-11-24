Un certificat médical attestant d’une maladie professionnelle n'assure pas son officialisation. La reconnaissance, déterminée par la CPAM ou la MSA, nécessite des étapes supplémentaires, comme la déclaration de maladie et éventuellement l'avis d'un Comité régional. En cas de reconnaissance, le salarié obtient divers droits, notamment en matière de soins et d’indemnisation.

Lorsqu’un salarié développe une pathologie liée à son activité professionnelle, son médecin peut établir un certificat médical constatant la maladie et son éventuel lien avec le travail. Cependant, ce document ne constitue pas une reconnaissance officielle de son origine professionnelle. Cette décision relève de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour les salariés du régime général, ou de la Mutualité sociale agricole (MSA) pour ceux relevant du régime agricole. Une distinction essentielle, dont dépendent les droits et les possibilités d’indemnisation du travailleur.

Pour engager la procédure, le salarié doit transmettre une déclaration de maladie professionnelle à son organisme d’assurance maladie, accompagnée du certificat médical initial. La caisse examine ensuite le dossier en tenant compte de la pathologie, des conditions de travail et de l’exposition aux risques professionnels. Lorsque la maladie figure dans un tableau officiel des maladies professionnelles et que toutes les conditions prévues sont remplies, son origine professionnelle est présumée.

Une reconnaissance qui peut nécessiter une expertise supplémentaire

Lorsque certaines conditions du tableau ne sont pas remplies ou que la pathologie ne figure dans aucun tableau officiel, le dossier peut être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), sous réserve des conditions légales applicables. Composé d’experts médicaux, cet organisme examine le lien entre la maladie et l’activité professionnelle. Son avis s’impose à la caisse d’assurance maladie, qui notifie ensuite sa décision au salarié et à son employeur.

La reconnaissance d’une maladie professionnelle ouvre plusieurs droits, notamment la prise en charge des soins à 100 % sur la base des tarifs de l’Assurance maladie, des indemnités journalières spécifiques en cas d’arrêt de travail et, selon les séquelles, une indemnisation de l’incapacité permanente. En cas de refus, le salarié dispose de voies de recours pour contester la décision. Le certificat médical constitue donc le point de départ indispensable de la démarche, mais seule la décision de l’organisme compétent permet d’obtenir une reconnaissance administrative et les droits qui en découlent.