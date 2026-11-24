L'algie vasculaire de la face se manifeste par des douleurs intenses derrière un œil, accompagnées de larmoiements et de congestion nasale. Bien qu'elle puisse débuter chez les jeunes adultes et être confondue avec la migraine, des traitements spécifiques comme l’oxygène médical permettent de soulager rapidement les crises et d'améliorer la qualité de vie des patients.

Une douleur extrêmement violente derrière un œil, accompagnée de larmoiements, d’une congestion nasale et d’une agitation incontrôlable : ces symptômes peuvent révéler une algie vasculaire de la face. Cette affection neurologique, parfois confondue avec la migraine, provoque des crises répétées dont l’intensité figure parmi les plus importantes décrites dans les maladies douloureuses. Des traitements spécifiques permettent pourtant de soulager rapidement certaines crises et de réduire leur fréquence.

L’algie vasculaire de la face appartient à la famille des céphalées trigémino-autonomiques, des maladies neurologiques associant une douleur dans le territoire du nerf trijumeau à des manifestations touchant notamment les yeux et le nez. Les mécanismes exacts restent imparfaitement compris, mais certaines régions du cerveau, notamment l’hypothalamus, semblent jouer un rôle important. Cette structure intervient dans la régulation des rythmes biologiques, ce qui pourrait expliquer pourquoi les crises surviennent fréquemment à des horaires similaires. La maladie touche davantage les hommes et débute souvent chez l’adulte jeune, même si elle peut apparaître à différents âges.

Des crises violentes qui peuvent réveiller en pleine nuit

La douleur apparaît généralement de manière brutale, autour d’un œil, au niveau de la tempe ou derrière l’orbite, toujours d’un seul côté pendant une crise. Elle peut être ressentie comme une brûlure profonde, une pression insupportable ou une sensation de perforation. Sans traitement, les épisodes durent habituellement entre quinze minutes et trois heures et peuvent se répéter plusieurs fois par jour. Contrairement aux personnes souffrant de migraine, qui recherchent souvent le calme et l’obscurité, les patients atteints d’algie vasculaire de la face éprouvent fréquemment le besoin de marcher, de bouger ou de changer constamment de position tant la douleur est intense.

D’autres manifestations accompagnent généralement les crises du même côté que la douleur. L’œil peut devenir rouge et larmoyant, la paupière peut gonfler ou s’affaisser légèrement, tandis que le nez peut se boucher ou couler. La maladie évolue le plus souvent par périodes de crises quotidiennes durant plusieurs semaines ou plusieurs mois, entrecoupées de phases de rémission. Certaines formes chroniques ne présentent toutefois que peu ou pas de périodes d’accalmie prolongée. Le diagnostic repose principalement sur la description des symptômes et leur rythme d’apparition. Une IRM cérébrale peut être réalisée afin d’écarter certaines lésions susceptibles de provoquer des manifestations similaires.

L’oxygène médical, un traitement capable de soulager rapidement certaines crises

Les antalgiques habituels sont généralement peu efficaces, notamment parce que leur délai d’action est trop long par rapport à la rapidité d’installation des douleurs. L’un des principaux traitements de crise repose sur l’administration d’oxygène médical à haut débit, à l’aide d’un masque adapté et selon une prescription médicale. Cette méthode peut permettre de faire disparaître la douleur en quelques minutes chez de nombreux patients. Certains médicaments de la famille des triptans, notamment le sumatriptan administré par injection sous-cutanée, peuvent également être utilisés lorsque leur prescription est compatible avec l’état de santé du patient.

Un traitement préventif peut être proposé pendant les périodes de crises afin d’en réduire la fréquence et l’intensité. Le vérapamil constitue l’un des médicaments les plus couramment utilisés dans cette indication, mais nécessite une surveillance cardiaque régulière. Des corticoïdes peuvent également être prescrits temporairement dans certaines situations, notamment en attendant que le traitement de fond devienne efficace. Pendant les périodes actives de la maladie, l’alcool peut déclencher des crises chez certains patients. La prise en charge doit également tenir compte du retentissement psychologique et professionnel de cette affection, dont les épisodes répétés peuvent profondément perturber le sommeil et la qualité de vie.

L’algie vasculaire de la face reste relativement rare et toutes les douleurs autour d’un œil ne correspondent pas à cette maladie. En revanche, des crises extrêmement intenses, répétées à des horaires similaires et accompagnées de larmoiements ou de congestion nasale d’un seul côté méritent une consultation neurologique. Un premier mal de tête brutal et maximal d’emblée, une baisse de vision ou des troubles neurologiques associés nécessitent une évaluation urgente. Malgré la violence de ses manifestations, l’algie vasculaire de la face peut souvent être mieux contrôlée grâce à des traitements spécifiques, à condition que le diagnostic soit correctement établi.