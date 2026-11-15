La névralgie du trijumeau provoque des douleurs faciales fulgurantes dues à l'irritation du nerf trijumeau, souvent causée par une compression vasculaire. Bien que les médicaments comme la carbamazépine soient utilisés, des interventions chirurgicales peuvent être nécessaires pour soulager efficacement les symptômes. Cette maladie impacte significativement la qualité de vie des patients.

Une décharge électrique dans la joue, une douleur brutale en se brossant les dents ou une crise déclenchée par un simple courant d’air : ces symptômes peuvent révéler une névralgie du trijumeau. Cette affection neurologique provoque des douleurs faciales parfois extrêmement intenses, qui peuvent se répéter plusieurs dizaines de fois par jour et bouleverser la vie quotidienne.

Le nerf trijumeau est l’un des principaux nerfs du visage. Il transmet au cerveau les sensations provenant notamment du front, des joues, des mâchoires et d’une partie de la bouche. La névralgie du trijumeau survient lorsque ce nerf est irrité ou que son fonctionnement est perturbé. Dans de nombreux cas, une artère ou une veine exerce une pression sur le nerf à proximité de son entrée dans le tronc cérébral, provoquant une altération de son enveloppe protectrice. D’autres causes existent, notamment certaines lésions neurologiques ou la sclérose en plaques. La maladie touche principalement les adultes de plus de 50 ans, même si elle peut apparaître plus tôt.

Des douleurs comparables à des décharges électriques

Les crises se manifestent généralement par des douleurs très intenses, décrites comme des décharges électriques, des coups de poignard ou des brûlures fulgurantes. Elles touchent le plus souvent un seul côté du visage et durent habituellement de quelques fractions de seconde à deux minutes. Les zones concernées peuvent comprendre la joue, la mâchoire, les dents ou, plus rarement, le front. Certaines personnes connaissent plusieurs crises rapprochées, séparées par de courtes périodes sans douleur. L’intensité peut être telle que les patients interrompent immédiatement leur activité, parfois incapables de parler ou de bouger pendant quelques instants.

L’une des particularités de cette maladie est que des gestes ordinaires peuvent déclencher une crise. Se laver le visage, se raser, mâcher, parler ou simplement effleurer une zone sensible peuvent suffire. Le froid et les courants d’air sont également parfois responsables de douleurs. Certains patients évitent progressivement de manger ou de se brosser les dents par crainte de déclencher une nouvelle crise. Le diagnostic repose principalement sur la description des symptômes et sur l’examen neurologique. Une IRM cérébrale est généralement recommandée pour rechercher une éventuelle compression vasculaire du nerf et éliminer d’autres causes, notamment une tumeur ou une maladie démyélinisante.

Des traitements spécifiques, parfois jusqu’à la chirurgie

Les antalgiques habituels, comme le paracétamol ou les anti-inflammatoires, sont généralement peu efficaces contre les crises typiques de névralgie du trijumeau. Le traitement repose principalement sur des médicaments agissant sur l’activité électrique des nerfs, notamment la carbamazépine ou l’oxcarbazépine. Ces traitements peuvent réduire considérablement la fréquence et l’intensité des douleurs, mais nécessitent une surveillance médicale en raison de leurs effets indésirables et de certaines interactions médicamenteuses. Lorsque les médicaments ne sont pas suffisamment efficaces ou sont mal tolérés, d’autres approches peuvent être discutées avec un neurologue.

Chez certains patients présentant une compression du nerf par un vaisseau sanguin, une intervention appelée décompression microvasculaire peut être envisagée. Elle consiste à séparer le vaisseau responsable du contact avec le nerf afin de diminuer son irritation. D’autres techniques, notamment certaines procédures percutanées ou la radiochirurgie stéréotaxique, peuvent également être proposées selon l’âge, l’état de santé et les caractéristiques de la maladie. Ces interventions comportent des risques et ne garantissent pas toujours une disparition définitive des douleurs, mais elles peuvent apporter un soulagement important lorsque les traitements médicamenteux échouent.

La névralgie du trijumeau peut avoir des conséquences psychologiques et sociales considérables. La répétition de crises imprévisibles favorise parfois l’anxiété, les troubles du sommeil et l’isolement. Une douleur faciale ne signifie évidemment pas qu’une personne souffre de cette maladie, car les problèmes dentaires, les sinusites et d’autres affections sont beaucoup plus fréquents. En revanche, des douleurs très brèves, répétées, unilatérales et déclenchées par de simples contacts méritent une évaluation médicale. Un diagnostic précis permet d’éviter des soins dentaires inutiles et d’accéder à des traitements spécifiquement adaptés à cette douleur neurologique.