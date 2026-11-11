Maladie à corps de Lewy : cette maladie du cerveau qui peut provoquer des hallucinations et des troubles de la mémoire

La maladie à corps de Lewy, affection neurodégénérative souvent confondue avec Alzheimer et Parkinson, se manifeste par des hallucinations, des troubles de l’attention et des fluctuations cognitives. Bien qu'il n'existe pas de traitement curatif, la prise en charge vise à soulager les symptômes et à maintenir l'autonomie des patients.

Hallucinations visuelles, troubles de l’attention, difficultés à marcher ou variations importantes de la vigilance : ces symptômes peuvent révéler une maladie à corps de Lewy. Cette affection neurodégénérative, moins connue que les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, présente des caractéristiques communes avec ces deux pathologies. Son diagnostic reste parfois difficile, car les manifestations peuvent varier considérablement d’un jour à l’autre.

La maladie à corps de Lewy est une affection neurologique caractérisée par l’accumulation anormale d’une protéine appelée alpha-synucléine dans certaines cellules du cerveau. Ces dépôts, appelés corps de Lewy, perturbent progressivement le fonctionnement des réseaux neuronaux impliqués dans la mémoire, l’attention, les mouvements et la perception. La maladie appartient à la famille des synucléinopathies, qui comprend également la maladie de Parkinson. Elle touche principalement les personnes âgées et constitue l’une des causes importantes de troubles neurocognitifs après la maladie d’Alzheimer. Son évolution reste variable, mais elle entraîne généralement une perte progressive d’autonomie.

Des hallucinations et des fluctuations inhabituelles de la vigilance

L’une des particularités les plus caractéristiques de la maladie est la fluctuation des capacités cognitives. Une personne peut sembler relativement attentive et lucide à certains moments, puis présenter quelques heures plus tard une confusion importante, un ralentissement ou des difficultés à suivre une conversation. Les hallucinations visuelles sont également fréquentes et peuvent être particulièrement détaillées : certains patients voient des personnes, des animaux ou des objets qui ne sont pas réellement présents. Contrairement à la maladie d’Alzheimer, les troubles de la mémoire ne sont pas toujours au premier plan au début. Les difficultés d’attention, d’organisation et de perception visuelle peuvent être plus marquées.

Des symptômes moteurs proches de ceux de la maladie de Parkinson peuvent également apparaître, notamment une lenteur des mouvements, une rigidité musculaire ou une démarche instable. Les patients présentent parfois des troubles du sommeil paradoxal, durant lequel ils bougent ou parlent en réaction à leurs rêves, parfois plusieurs années avant l’apparition des troubles cognitifs. Des chutes, des malaises liés à une baisse de tension ou des troubles urinaires peuvent compléter le tableau. Le diagnostic repose principalement sur l’évaluation clinique et neurologique, éventuellement complétée par des examens d’imagerie ou du sommeil. Il est essentiel de distinguer cette maladie d’autres causes de démence, car certaines particularités influencent directement le choix des traitements.

Des traitements pour soulager les symptômes, mais pas encore pour guérir

Il n’existe actuellement aucun traitement permettant d’arrêter définitivement la progression de la maladie à corps de Lewy. La prise en charge vise principalement à réduire les symptômes et à préserver l’autonomie. Certains médicaments utilisés dans la maladie d’Alzheimer, notamment les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase, peuvent améliorer les troubles cognitifs et parfois les hallucinations chez certains patients. Des traitements destinés à améliorer les symptômes moteurs peuvent également être proposés, mais leur utilisation nécessite de la prudence, car ils peuvent parfois aggraver les manifestations psychiatriques. L’accompagnement repose aussi sur la kinésithérapie, l’ergothérapie et l’adaptation de l’environnement quotidien.

Une vigilance particulière concerne les médicaments antipsychotiques. Certaines personnes atteintes de maladie à corps de Lewy présentent une sensibilité importante à ces traitements, qui peuvent provoquer une aggravation sévère de la rigidité, de la confusion ou de l’état général. Leur prescription doit donc être particulièrement prudente et spécialisée. Les troubles du sommeil, les variations de tension artérielle et les difficultés de déglutition nécessitent également une surveillance adaptée. Le soutien des proches joue un rôle central, car les fluctuations de l’état cognitif et les hallucinations peuvent rendre le quotidien difficile à organiser.

La maladie à corps de Lewy reste encore insuffisamment connue du grand public. Une hallucination ou un épisode de confusion ne signifie évidemment pas qu’une personne en souffre, car ces symptômes peuvent également être liés à des médicaments, une infection ou d’autres maladies neurologiques. En revanche, l’association de troubles cognitifs fluctuants, d’hallucinations visuelles répétées, de difficultés motrices et de troubles du sommeil mérite une évaluation spécialisée. Un diagnostic précis permet d’éviter certains traitements potentiellement mal tolérés et d’organiser une prise en charge mieux adaptée aux particularités de cette maladie.