Le cancer de la langue, souvent diagnostiqué tardivement, se manifeste par des lésions persistantes et des douleurs. Principalement lié au tabac, à l'alcool et à certains virus, son traitement peut inclure chirurgie et radiothérapie. Une détection précoce des symptômes permet d'améliorer significativement les perspectives de guérison.

Une plaie persistante sur la langue, une douleur inhabituelle dans la bouche ou une difficulté progressive à avaler : ces symptômes peuvent parfois révéler un cancer de la langue. Cette maladie appartient à la famille des cancers des voies aérodigestives supérieures et peut être diagnostiquée tardivement lorsque les premières lésions sont confondues avec un aphte ou une irritation passagère.

Le cancer de la langue se développe à partir des cellules qui tapissent sa surface. La majorité des tumeurs sont des carcinomes épidermoïdes, issus de l’épithélium de la muqueuse. Les cancers peuvent toucher la partie mobile de la langue, visible dans la bouche, ou sa base, située plus profondément dans l’oropharynx. Cette distinction est importante, car les facteurs de risque et les traitements peuvent différer. Le tabac et l’alcool constituent deux facteurs de risque majeurs, particulièrement lorsqu’ils sont associés. Pour les cancers de la base de la langue, certaines infections persistantes par des papillomavirus humains, notamment HPV16, jouent également un rôle important.

Une lésion persistante qui peut être indolore au début

Les premiers signes peuvent être discrets. Une petite ulcération qui ne cicatrise pas, une zone blanchâtre ou rougeâtre persistante, ou une sensation de gêne sur le bord de la langue peuvent apparaître. Certaines personnes ressentent une douleur lorsqu’elles mangent ou parlent, tandis que d’autres remarquent une difficulté à mobiliser la langue. Dans les formes plus avancées, des troubles de la déglutition, une modification de la parole ou une douleur irradiant vers l’oreille peuvent survenir. Un ganglion augmenté de volume dans le cou peut également constituer un signe d’alerte, notamment lorsque la tumeur s’est propagée aux ganglions lymphatiques.

Le diagnostic repose sur l’examen de la cavité buccale et de la gorge, généralement réalisé par un spécialiste ORL ou un chirurgien maxillo-facial. Lorsqu’une lésion paraît suspecte, une biopsie permet de prélever un fragment de tissu afin de rechercher des cellules cancéreuses. Des examens d’imagerie, notamment un scanner ou une IRM, peuvent ensuite être nécessaires pour déterminer la taille de la tumeur, son extension locale et une éventuelle atteinte ganglionnaire. Pour les cancers de la base de la langue, une recherche du statut HPV peut également être réalisée, car elle apporte des informations importantes sur la classification et le pronostic de certains cancers de l’oropharynx.

Des traitements qui doivent aussi préserver la parole et l’alimentation

Le traitement dépend de la localisation et du stade du cancer. Pour les tumeurs de la langue mobile, la chirurgie occupe souvent une place centrale et peut nécessiter le retrait d’une partie de la langue. Selon la taille de la lésion, une reconstruction peut être proposée afin de préserver au mieux les fonctions de mastication, de déglutition et de parole. La radiothérapie peut être utilisée seule ou après une opération, parfois associée à une chimiothérapie dans certaines situations. Les cancers de la base de la langue peuvent également être traités par radiochimiothérapie, selon leurs caractéristiques et l’évaluation réalisée par une équipe spécialisée.

La prise en charge ne se limite pas à éliminer la tumeur. Les traitements peuvent entraîner des difficultés à avaler, une sécheresse buccale, des modifications du goût ou des troubles de l’élocution. Un accompagnement nutritionnel, des soins dentaires adaptés et une rééducation orthophonique peuvent donc être nécessaires. L’arrêt du tabac et la réduction de la consommation d’alcool sont également essentiels pour limiter les risques de complications et de nouveaux cancers. Un suivi régulier permet de rechercher une éventuelle récidive et d’accompagner la récupération fonctionnelle.

La plupart des aphtes et des petites blessures de la langue sont bénins et guérissent spontanément. En revanche, une plaie qui persiste au-delà de deux à trois semaines, une zone rouge ou blanche qui ne disparaît pas, ou une douleur inhabituelle associée à un ganglion cervical mérite un examen médical ou dentaire. Il ne faut pas attendre qu’une lésion devienne très douloureuse pour consulter, car certains cancers de la bouche sont initialement peu symptomatiques. Une détection précoce permet généralement d’envisager des traitements moins lourds et d’améliorer les perspectives de guérison.