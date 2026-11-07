La diverticulite se manifeste par une douleur persistante dans le bas du ventre, associée à des symptômes comme la fièvre et des troubles du transit. Bien que la majorité des cas évoluent favorablement, certaines complications peuvent nécessiter une hospitalisation ou une chirurgie. Une prise en charge adaptée dépend de la gravité de l'inflammation.

Une douleur persistante dans la partie inférieure gauche de l’abdomen, parfois accompagnée de fièvre et de troubles du transit, peut révéler une diverticulite. Cette inflammation touche de petites poches formées dans la paroi du côlon, appelées diverticules. Si de nombreux épisodes évoluent favorablement, certaines formes peuvent provoquer des complications nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale.

Les diverticules sont de petites hernies de la muqueuse qui se développent à travers des zones de faiblesse de la paroi du côlon. Leur présence, appelée diverticulose, devient plus fréquente avec l’âge et ne provoque généralement aucun symptôme. La plupart des personnes porteuses de diverticules ne développeront jamais de diverticulite. Mais lorsqu’une inflammation survient au niveau de l’un d’eux, une douleur abdominale peut apparaître, parfois accompagnée d’une infection locale. Le côlon sigmoïde, situé dans la partie inférieure gauche de l’abdomen, est particulièrement souvent concerné dans les populations occidentales, ce qui explique la localisation habituelle des douleurs.

Une douleur abdominale qui peut s’accompagner de fièvre

La diverticulite se manifeste généralement par une douleur relativement continue dans le bas du ventre, souvent à gauche, qui peut s’aggraver au fil des heures. Une fièvre, une perte d’appétit, des nausées ou des modifications du transit, notamment une constipation ou une diarrhée, peuvent également apparaître. Ces symptômes ne sont cependant pas spécifiques et peuvent être observés dans de nombreuses autres maladies abdominales. Chez certaines personnes, notamment âgées ou immunodéprimées, les manifestations peuvent être moins caractéristiques malgré une inflammation importante. L’examen médical permet d’évaluer la gravité et de rechercher d’éventuels signes de complication.

Le diagnostic repose principalement sur l’examen clinique et, lorsque cela est nécessaire, sur un scanner abdominal permettant de visualiser l’inflammation du côlon. Des analyses sanguines peuvent rechercher une augmentation des marqueurs inflammatoires. Le scanner permet également de distinguer une diverticulite simple d’une forme compliquée, notamment lorsqu’un abcès, une perforation ou une collection infectée apparaît. Cette distinction est essentielle, car une inflammation limitée ne nécessite pas la même prise en charge qu’une infection abdominale sévère. Une coloscopie n’est généralement pas réalisée pendant la phase aiguë en raison du risque de complication, mais peut être discutée à distance selon le contexte.

Des antibiotiques qui ne sont plus systématiques

La prise en charge de la diverticulite a évolué au cours des dernières années. Dans certaines formes simples, chez des patients en bon état général et sans facteur de risque particulier, les antibiotiques ne sont plus systématiquement nécessaires. Le traitement peut reposer sur des médicaments contre la douleur, une alimentation adaptée à la tolérance digestive et une surveillance médicale. En revanche, des antibiotiques restent indiqués dans certaines situations, notamment en présence de signes de gravité, d’une immunodépression ou de complications. Une hospitalisation peut être nécessaire lorsque la douleur est importante, que l’état général se dégrade ou que l’alimentation devient difficile.

Dans les formes compliquées, un abcès peut parfois nécessiter un drainage, tandis qu’une perforation importante ou une péritonite peut imposer une intervention chirurgicale urgente. Après la guérison, la prévention des récidives repose notamment sur des habitudes favorables à la santé digestive, comme une alimentation suffisamment riche en fibres à long terme, une activité physique régulière et l’arrêt du tabac. Contrairement à une ancienne recommandation très répandue, il n’est généralement pas nécessaire d’interdire systématiquement les noix, les graines ou le maïs aux personnes présentant des diverticules.

Une douleur abdominale isolée ne signifie évidemment pas qu’une diverticulite est présente. Mais une douleur persistante et localisée dans le bas du ventre, particulièrement lorsqu’elle s’accompagne de fièvre ou d’une dégradation de l’état général, mérite une consultation rapide. Une douleur intense associée à un ventre très sensible, des vomissements répétés ou des signes de malaise peut révéler une complication nécessitant une évaluation urgente. La diverticulite rappelle que la présence de diverticules est fréquente et généralement bénigne, mais que leur inflammation peut parfois devenir une véritable urgence digestive.