Les ganglions lymphatiques enflés, souvent indolores, peuvent indiquer un lymphome, un cancer du système immunitaire dont les manifestations varient. Le diagnostic repose sur des biopsies et imageries, tandis que le traitement diffère selon le type et le stade de la maladie. Une surveillance active est parfois préférable pour les formes indolentes.

Un ganglion qui augmente de volume dans le cou, sous une aisselle ou au niveau de l’aine, une fatigue persistante ou des sueurs nocturnes importantes : ces symptômes peuvent parfois révéler un lymphome. Ce cancer du système lymphatique regroupe en réalité de nombreuses maladies différentes, dont certaines évoluent lentement tandis que d’autres nécessitent un traitement rapide.

Le lymphome est un cancer qui se développe à partir des lymphocytes, des cellules du système immunitaire chargées notamment de défendre l’organisme contre les infections. Ces cellules circulent dans le sang et les tissus lymphatiques, particulièrement dans les ganglions, la rate et la moelle osseuse. On distingue deux grandes catégories : les lymphomes hodgkiniens et les lymphomes non hodgkiniens, ces derniers regroupant de nombreux sous-types. Leur comportement peut être très différent : certains lymphomes progressent lentement pendant plusieurs années, tandis que d’autres évoluent rapidement. La maladie peut apparaître à différents âges et ne se limite pas aux personnes âgées.

Des ganglions qui grossissent sans forcément faire mal

L’un des signes les plus fréquents est l’apparition d’un ganglion augmenté de volume, souvent indolore, au niveau du cou, des aisselles ou de l’aine. Mais un ganglion gonflé n’est pas automatiquement le signe d’un cancer : il réagit très fréquemment à une infection, notamment ORL ou dentaire. Ce qui peut davantage attirer l’attention est un ganglion qui persiste, augmente progressivement de taille ou apparaît sans cause infectieuse évidente. Certains patients présentent également une fièvre inexpliquée, des sueurs nocturnes abondantes ou une perte de poids involontaire. Ces manifestations, appelées symptômes B dans la classification des lymphomes, peuvent aider les médecins à évaluer la maladie.

Le diagnostic repose principalement sur l’analyse d’un prélèvement de tissu, généralement obtenu par biopsie d’un ganglion suspect. Cet examen permet d’étudier les cellules au microscope et de déterminer précisément le type de lymphome. Des analyses sanguines, un scanner ou un TEP-scan peuvent ensuite être réalisés afin d’évaluer l’étendue de la maladie. Dans certaines situations, un examen de la moelle osseuse est également nécessaire. Cette caractérisation est essentielle, car le traitement et le pronostic dépendent fortement du sous-type de lymphome et de son stade.

Des traitements très différents selon le type de lymphome

Certains lymphomes indolents ne nécessitent pas immédiatement un traitement lorsque le patient ne présente pas de symptômes et que la maladie reste peu évolutive. Une surveillance active peut alors être privilégiée afin d’éviter les effets indésirables de traitements qui ne seraient pas encore nécessaires. À l’inverse, les lymphomes agressifs doivent généralement être pris en charge rapidement. Le traitement peut associer une chimiothérapie à des anticorps monoclonaux, notamment dirigés contre certaines protéines présentes à la surface des lymphocytes cancéreux. La radiothérapie peut également être utilisée dans certaines situations.

Les progrès thérapeutiques ont profondément modifié les perspectives de plusieurs lymphomes. Certaines immunothérapies, notamment les cellules CAR-T et les anticorps bispécifiques, permettent désormais de traiter certains patients dont la maladie résiste ou rechute après les traitements classiques. Les chances de guérison varient considérablement selon le type de lymphome, l’âge du patient et le stade de la maladie. Certains lymphomes hodgkiniens présentent notamment des taux de guérison élevés avec les traitements actuels, tandis que d’autres formes nécessitent un suivi prolongé et peuvent connaître plusieurs rechutes.

La présence d’un ganglion gonflé après une infection ne doit donc pas provoquer immédiatement une inquiétude excessive. Dans la majorité des cas, les ganglions augmentent de volume en réaction à un phénomène bénin. En revanche, un ganglion qui persiste plusieurs semaines, grossit progressivement ou s’accompagne d’une fièvre inexpliquée, de sueurs nocturnes importantes ou d’une perte de poids mérite une consultation médicale. Identifier précisément l’origine de ces symptômes permet de distinguer une réaction immunitaire banale d’une maladie nécessitant une prise en charge spécialisée.