Sclérose tubéreuse de Bourneville : cette maladie génétique qui peut toucher le cerveau, la peau et les reins

La sclérose tubéreuse de Bourneville est une maladie génétique rare affectant divers organes, entraînant des symptômes neurologiques, cutanés et rénaux variés. Bien qu'il n'existe pas de traitement curatif, des approches thérapeutiques permettent de gérer les manifestations, soulignant l'importance d'un suivi médical régulier tout au long de la vie des patients.

Crises d’épilepsie, taches inhabituelles sur la peau, difficultés de développement ou anomalies rénales : la sclérose tubéreuse de Bourneville est une maladie génétique rare qui peut provoquer des manifestations très différentes d’un patient à l’autre. Si certaines formes restent relativement discrètes, d’autres nécessitent une surveillance médicale tout au long de la vie en raison des organes susceptibles d’être touchés.

La sclérose tubéreuse de Bourneville est une maladie génétique liée à des anomalies des gènes TSC1 ou TSC2, qui participent normalement au contrôle de la croissance et de la multiplication des cellules. Lorsque leur fonctionnement est perturbé, certaines cellules peuvent se développer de manière excessive et former des lésions appelées hamartomes, généralement bénignes, dans différents organes. Le cerveau, la peau, les reins, le cœur et parfois les poumons peuvent être concernés. La maladie se transmet selon un mode autosomique dominant, mais de nombreux cas apparaissent également chez des enfants dont aucun parent n’est atteint, à la suite d’une mutation génétique survenue spontanément.

Des crises d’épilepsie parfois dès les premiers mois de vie

Les manifestations neurologiques figurent parmi les plus importantes. Certains nourrissons présentent des spasmes épileptiques ou d’autres crises dès les premiers mois de vie, tandis que d’autres patients développent une épilepsie plus tardivement. La maladie peut également s’accompagner de troubles du développement, de difficultés d’apprentissage, de troubles du spectre de l’autisme ou de problèmes comportementaux, sans que ces manifestations soient systématiques. Sur le plan cutané, des taches plus claires que le reste de la peau peuvent être visibles dès l’enfance, tandis que de petites lésions rougeâtres peuvent apparaître progressivement sur le visage. Ces signes peuvent orienter le diagnostic lorsqu’ils sont associés à d’autres anomalies caractéristiques.

Les reins constituent également un organe important à surveiller. Des angiomyolipomes, tumeurs généralement bénignes composées notamment de vaisseaux sanguins et de tissu graisseux, peuvent se développer et parfois provoquer des saignements lorsqu’ils deviennent volumineux. Certains patients présentent aussi des kystes rénaux. Le diagnostic repose sur l’examen clinique, l’imagerie des organes concernés et, lorsque cela est nécessaire, une analyse génétique recherchant une anomalie des gènes TSC1 ou TSC2. Une IRM cérébrale, une imagerie rénale et différents examens spécialisés permettent d’évaluer l’étendue des atteintes et d’organiser la surveillance.

Des traitements ciblés qui ont changé la prise en charge

Il n’existe actuellement pas de traitement permettant de corriger définitivement l’anomalie génétique responsable de la sclérose tubéreuse de Bourneville. En revanche, plusieurs approches permettent de contrôler les manifestations de la maladie. Les crises d’épilepsie nécessitent une prise en charge neurologique adaptée, parfois avec des médicaments spécifiques ou, dans certaines situations, une chirurgie. Les inhibiteurs de la voie mTOR, notamment l’évérolimus, représentent une avancée importante : ils peuvent réduire la croissance de certaines lésions cérébrales ou rénales chez des patients sélectionnés. Le choix des traitements dépend de la localisation des atteintes, de leur évolution et des risques qu’elles présentent.

La surveillance doit être adaptée tout au long de la vie. Certaines lésions peuvent rester stables pendant de nombreuses années, tandis que d’autres évoluent et nécessitent une intervention. Des examens réguliers permettent notamment de suivre les reins, le cerveau et les éventuelles atteintes pulmonaires. Un accompagnement éducatif, psychologique et rééducatif peut également être nécessaire chez les enfants présentant des difficultés de développement. L’évolution reste extrêmement variable, ce qui explique pourquoi deux personnes atteintes de la même maladie génétique peuvent avoir des besoins médicaux très différents.

La sclérose tubéreuse de Bourneville demeure une maladie rare, et une tache claire sur la peau ou une crise d’épilepsie isolée ne signifie évidemment pas qu’une personne en souffre. En revanche, l’association de plusieurs manifestations neurologiques, cutanées ou rénales inhabituelles peut conduire à rechercher cette affection. Un diagnostic suffisamment précoce permet d’organiser une surveillance ciblée et de prévenir certaines complications, particulièrement chez les enfants présentant des crises épileptiques dès les premiers mois de vie.