L'enrouement persistant, pouvant signaler un cancer du larynx, mérite une attention particulière. Le diagnostic repose sur un examen ORL et, en cas de cancer, plusieurs options de traitement existent, de la chirurgie à la radiothérapie. Un suivi médical régulier est essentiel pour prévenir les complications et les récidives.

Une voix qui devient rauque, un enrouement qui ne disparaît pas ou une gêne persistante dans la gorge : ces symptômes peuvent parfois révéler un cancer du larynx. Cette maladie touche l’organe qui abrite les cordes vocales et peut progressivement perturber la parole, la déglutition et la respiration. Lorsqu’elle est détectée suffisamment tôt, les traitements permettent parfois de préserver la voix et les fonctions du larynx.

Le larynx est un organe situé dans le cou, entre le pharynx et la trachée. Il intervient dans la production de la voix, le passage de l’air vers les poumons et la protection des voies respiratoires pendant la déglutition. Un cancer peut se développer à partir des cellules qui tapissent sa muqueuse, le plus souvent sous la forme d’un carcinome épidermoïde. Le tabac constitue le principal facteur de risque, tandis que la consommation d’alcool augmente également le risque, particulièrement lorsqu’elle est associée au tabagisme. La maladie touche plus fréquemment les hommes et les personnes âgées, même si elle peut survenir dans d’autres populations.

Un enrouement qui ne disparaît pas

Le symptôme le plus caractéristique des cancers touchant les cordes vocales est une dysphonie persistante, c’est-à-dire une modification de la voix. Celle-ci peut devenir rauque, soufflée ou moins puissante, sans retrouver son timbre habituel. Contrairement à un enrouement lié à une infection virale, qui disparaît généralement en quelques jours ou semaines, la gêne peut persister et s’aggraver progressivement. Selon la localisation de la tumeur, d’autres manifestations peuvent apparaître, notamment une douleur dans la gorge, une difficulté à avaler, une sensation de corps étranger ou une douleur irradiant vers l’oreille. Une gêne respiratoire peut survenir lorsque la tumeur réduit le passage de l’air.

Le diagnostic repose sur un examen ORL permettant de visualiser le larynx, généralement à l’aide d’un endoscope souple introduit par le nez. Cet examen permet d’observer les cordes vocales et de rechercher une lésion suspecte. Lorsqu’une anomalie est identifiée, une biopsie est nécessaire pour confirmer la présence de cellules cancéreuses. Des examens d’imagerie, notamment un scanner ou une IRM, peuvent ensuite être réalisés pour déterminer l’extension de la tumeur et rechercher une éventuelle atteinte des ganglions du cou. Le stade de la maladie joue un rôle essentiel dans le choix du traitement.

Des traitements qui cherchent à préserver la voix

Pour les cancers diagnostiqués à un stade précoce, une chirurgie limitée, parfois réalisée par voie endoscopique au laser, ou une radiothérapie peuvent permettre de traiter la tumeur tout en préservant une partie importante des fonctions du larynx. Dans les formes plus avancées, une association de radiothérapie et de chimiothérapie peut être proposée chez certains patients afin d’éviter une ablation totale de l’organe. Lorsque la maladie est très étendue ou que les traitements conservateurs ne sont pas adaptés, une laryngectomie totale peut devenir nécessaire. Cette intervention modifie profondément la respiration et la production de la voix, mais des techniques de réhabilitation permettent de retrouver des moyens de communication.

La prise en charge nécessite souvent un accompagnement pluridisciplinaire associant chirurgiens ORL, oncologues, radiothérapeutes, orthophonistes et professionnels de la nutrition. Les traitements peuvent entraîner des difficultés à avaler, une sécheresse de la gorge ou des modifications durables de la voix. L’arrêt du tabac et de l’alcool constitue un élément essentiel pour réduire les risques de complications et de nouveaux cancers. Un suivi régulier est également nécessaire après le traitement afin de rechercher une éventuelle récidive et d’accompagner la récupération fonctionnelle.

Un enrouement isolé est le plus souvent lié à une cause bénigne, notamment une infection, une irritation ou une sollicitation excessive de la voix. En revanche, une modification vocale qui persiste plus de trois semaines, particulièrement chez une personne qui fume ou a fumé, mérite un examen ORL. Une difficulté respiratoire importante ou rapidement progressive constitue une urgence médicale. Le cancer du larynx rappelle qu’un symptôme aussi banal qu’une voix enrouée peut parfois être le premier signe d’une maladie nécessitant un diagnostic rapide.