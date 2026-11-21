La maladie de Verneuil, affection inflammatoire chronique, provoque des abcès et nodules douloureux, souvent mal diagnostiqués. Son évolution, favorisée par des facteurs tels que le tabagisme et l’obésité, nécessite une prise en charge adaptée, allant des traitements locaux aux interventions chirurgicales, pour limiter les récidives et préserver la qualité de vie des patients.

Des boules douloureuses sous les aisselles, des abcès qui reviennent régulièrement dans l’aine ou des lésions qui laissent des cicatrices : ces symptômes peuvent révéler une maladie de Verneuil. Cette affection inflammatoire chronique de la peau, également appelée hidradénite suppurée, reste souvent diagnostiquée tardivement. Elle peut pourtant provoquer des douleurs importantes et perturber profondément la vie quotidienne des personnes atteintes.

La maladie de Verneuil est une affection inflammatoire chronique qui touche principalement les régions du corps où la peau forme des plis, notamment les aisselles, l’aine, les fesses et les zones situées sous les seins. Contrairement à une idée répandue, elle n’est pas provoquée par un manque d’hygiène et ne constitue pas une maladie contagieuse. Son mécanisme implique notamment une obstruction et une inflammation des follicules pileux, pouvant entraîner la formation de nodules profonds et d’abcès. La maladie apparaît souvent après la puberté et touche plus fréquemment les femmes. Le tabagisme, l’obésité et certaines prédispositions familiales peuvent favoriser son apparition ou aggraver son évolution, sans expliquer à eux seuls tous les cas.

Des abcès qui se répètent pendant des années

Les premières manifestations prennent généralement la forme de nodules rouges, profonds et particulièrement douloureux, parfois confondus avec de simples furoncles. Ces lésions peuvent augmenter de volume, former des abcès et finir par s’ouvrir spontanément, laissant s’écouler un liquide purulent. Certaines disparaissent après plusieurs jours, mais d’autres reviennent régulièrement au même endroit. Dans les formes plus avancées, des trajets inflammatoires sous la peau, appelés tunnels ou fistules, peuvent relier plusieurs lésions. Des cicatrices épaisses et des modifications durables de la peau peuvent alors apparaître, notamment dans les zones soumises aux frottements.

Le diagnostic repose principalement sur l’examen clinique et sur le caractère récidivant des lésions dans des localisations caractéristiques. Il n’existe pas de prise de sang spécifique permettant de confirmer la maladie de Verneuil. La répétition d’abcès pendant plusieurs mois ou années constitue souvent un indice déterminant. Pourtant, certains patients consultent successivement plusieurs professionnels avant d’obtenir un diagnostic, notamment lorsque les lésions sont prises pour des infections cutanées isolées. Au-delà des manifestations physiques, la maladie peut provoquer une gêne importante dans les déplacements, les relations intimes ou la vie professionnelle. Les douleurs, les écoulements et la crainte de nouvelles poussées peuvent également avoir un retentissement psychologique considérable.

Des traitements qui dépendent de la gravité des lésions

La prise en charge vise à réduire l’inflammation, limiter les récidives et prévenir la formation de nouvelles cicatrices. Dans les formes légères, des traitements locaux et certaines mesures destinées à réduire les irritations peuvent être proposés. Des antibiotiques par voie orale sont parfois utilisés pour leurs effets antibactériens et anti-inflammatoires. Lorsque la maladie est plus étendue, des biothérapies ciblant certains mécanismes immunitaires, notamment l’adalimumab ou le sécukinumab chez des patients sélectionnés, peuvent être envisagées. Le choix dépend de la sévérité des lésions, des traitements déjà essayés et des éventuelles contre-indications.

La chirurgie occupe également une place importante, particulièrement lorsque des tunnels inflammatoires ou des lésions chroniques persistent malgré les médicaments. Certaines interventions permettent de retirer les tissus atteints afin de réduire les récidives dans une zone donnée. L’arrêt du tabac et une prise en charge du surpoids, lorsqu’ils sont concernés, peuvent contribuer à améliorer l’évolution, mais ne remplacent pas les traitements médicaux. La maladie nécessite souvent un suivi dermatologique prolongé, car elle évolue par poussées et peut toucher plusieurs régions du corps au fil des années.

Un abcès isolé ne signifie évidemment pas qu’une personne souffre de maladie de Verneuil. En revanche, des nodules douloureux qui réapparaissent régulièrement sous les aisselles, dans l’aine ou au niveau des fesses doivent conduire à une consultation dermatologique. Un diagnostic précoce permet de limiter les lésions chroniques et les cicatrices, mais aussi de proposer des traitements adaptés avant que la maladie ne devienne trop invalidante. Cette affection rappelle que certaines maladies de peau dépassent largement le cadre esthétique et peuvent constituer de véritables maladies inflammatoires chroniques.