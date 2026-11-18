Le groupe informatique français Atos a annoncé, mardi 17 novembre 2026, avoir achevé la reprise technique du Dossier médical partagé (DMP) pour le compte de la Caisse nationale de l’Assurance maladie (Cnam). Réalisée avec Accenture, cette opération permet de rapprocher les infrastructures du DMP et de Mon espace santé, sans interruption de service. Une étape importante pour un dispositif numérique accessible à plus de 60 millions d’assurés.

Le système de santé français poursuit sa transformation numérique. Atos a officialisé la reprise de la gestion technique et de la sécurité du Dossier médical partagé, un outil destiné à centraliser les informations médicales des patients et à faciliter leur consultation par les professionnels de santé autorisés. L’entreprise, qui dirige un groupement constitué avec Accenture, indique avoir achevé l’intégration du DMP à l’architecture informatique de Mon espace santé. Cette transition a mobilisé plus de 300 experts et s’est déroulée sans interruption du service, selon le groupe. Le nouveau contrat confié par la Cnam comprend également le renouvellement des prestations de gestion et d’évolution de Mon espace santé, une plateforme déployée en 2022. Le montant et la durée de cet accord n’ont pas été rendus publics. Cette opération concerne principalement les infrastructures informatiques : le DMP et Mon espace santé étaient déjà liés dans leur utilisation quotidienne.

Le dispositif occupe désormais une place importante dans l’organisation des soins. Accessible à plus de 60 millions d’assurés, Mon espace santé compte près de 28 millions de comptes activés, selon les chiffres communiqués par Atos. Environ 130 000 nouveaux utilisateurs activent leur profil chaque semaine, tandis que plus de 40 millions de documents médicaux sont déposés mensuellement sur la plateforme. Le Dossier médical partagé permet notamment aux professionnels de santé de consulter et d’ajouter des résultats d’examens, des comptes rendus médicaux ou des ordonnances. Les patients peuvent retrouver ces informations depuis leur espace personnel. L’objectif est de faciliter la circulation des documents entre les différents intervenants du parcours de soins, qu’il s’agisse des médecins généralistes, des spécialistes ou des établissements hospitaliers. Une meilleure disponibilité des informations peut également contribuer à limiter la répétition inutile de certains examens et à améliorer le suivi des personnes atteintes de maladies chroniques.

La protection des données médicales au cœur du dispositif

La centralisation de millions de dossiers médicaux soulève toutefois des enjeux majeurs en matière de confidentialité et de cybersécurité. Les informations de santé figurent parmi les données personnelles les plus sensibles et nécessitent des mesures de protection particulièrement strictes. Atos précise que la nouvelle infrastructure repose sur un environnement informatique dédié, hébergé dans ses centres de données situés en France. Le groupe affirme respecter les exigences réglementaires applicables à l’hébergement des données de santé, notamment le référentiel HDS, ainsi que les règles relatives à la sécurité des systèmes d’information. Les professionnels de santé ne disposent pas d’un accès illimité aux dossiers : leurs possibilités de consultation sont encadrées en fonction de leur profession et de leur rôle dans la prise en charge du patient. Les assurés peuvent également exercer certains contrôles, notamment masquer des documents ou bloquer l’accès à un professionnel.

Au-delà de cette transition technique, l’Assurance maladie entend accélérer l’utilisation des services numériques par les patients et les soignants. L’objectif affiché est d’atteindre 40 millions de profils activés d’ici la fin de l’année 2027. Pour y parvenir, le développement de la plateforme devra s’accompagner d’une meilleure appropriation de ses fonctionnalités, aussi bien par les professionnels de santé que par les assurés. La réussite du dispositif dépendra notamment de la simplicité d’utilisation, de la fiabilité des échanges entre logiciels médicaux et de la confiance accordée à la protection des données personnelles. Pour Atos, cette opération représente également un contrat stratégique dans le secteur public français, où les besoins en infrastructures numériques sécurisées continuent de progresser. Si la reprise technique constitue une étape importante, l’enjeu sera désormais de faire du dossier médical numérique un outil réellement utilisé dans le suivi quotidien des patients, sans compromettre la confidentialité de leurs informations.