Médecine esthétique : le gouvernement limite son exercice à 30 % du temps de travail des médecins

Le gouvernement français impose un plafond de 30 % pour l'exercice de la médecine esthétique par les médecins, visant à préserver l'accès aux soins en période de pénurie. Cette réforme, qui suscite des critiques des professionnels concernés, introduit également des conditions strictes d'accès et des mesures pour lutter contre les pratiques illégales.

Le gouvernement français a décidé de renforcer l’encadrement de la médecine esthétique. Un décret publié ce samedi 14 novembre 2026 au Journal officiel limite désormais cette activité à 30 % du temps de travail des médecins. L’objectif affiché est de préserver l’accès aux soins, dans un contexte de pénurie de praticiens, tout en renforçant la sécurité des patients. Une réforme qui suscite déjà de nombreuses critiques au sein de la profession.

Le gouvernement franchit une nouvelle étape dans la régulation de la médecine esthétique. Désormais, les médecins concernés ne pourront consacrer plus de 30 % de leur activité professionnelle aux actes à visée esthétique, les 70 % restants devant être réservés à leur spécialité médicale d’origine. Cette mesure concerne notamment les dermatologues, les généralistes et les autres spécialistes pratiquant des interventions telles que les injections d’acide hyaluronique ou certains traitements destinés à atténuer les signes du vieillissement. Le texte entend mettre fin à la possibilité, pour les médecins concernés, de se consacrer exclusivement à une activité esthétique, souvent plus rémunératrice que les consultations médicales traditionnelles.

Cette décision intervient alors que la France continue de faire face à d’importantes difficultés d’accès aux soins. Dans plusieurs territoires, obtenir un rendez-vous chez un dermatologue nécessite parfois plusieurs mois d’attente. Pour le ministère de la Santé, dirigé par Stéphanie Rist, il s’agit de préserver le temps médical disponible et d’éviter que certains professionnels abandonnent progressivement leur spécialité d’origine au profit d’une activité exclusivement esthétique. Le gouvernement considère également que cette réforme doit permettre de mieux contrôler un secteur dont le développement rapide s’est accompagné de pratiques parfois dangereuses.

Une formation obligatoire et cinq années d’expérience

Le décret ne se limite pas à l’instauration d’un plafond d’activité. Il prévoit également un renforcement des conditions d’accès à la médecine esthétique. Les praticiens souhaitant exercer dans ce domaine devront justifier d’au moins cinq années d’expérience professionnelle dans leur spécialité d’origine et disposer d’une formation adaptée. Un droit d’exercice complémentaire, délivré par l’Ordre des médecins, permettra de vérifier leurs qualifications et leur capacité à réaliser les interventions concernées. Les médecins déjà engagés dans cette activité devront également régulariser leur situation selon les modalités prévues par la réforme.

Pour les professionnels exerçant exclusivement la médecine esthétique depuis plusieurs années, le gouvernement a prévu une période transitoire. Les praticiens concernés devront progressivement réduire la part de cette activité pour atteindre un maximum de 50 % de leur temps de travail d’ici à la fin de l’année 2028, puis 30 % d’ici à la fin de 2031. Cette transition vise à permettre aux cabinets de réorganiser leur fonctionnement, notamment lorsqu’ils ont réalisé des investissements importants dans des équipements spécialisés et recruté du personnel.

Une réforme contestée par les médecins esthétiques et les dermatologues

La limitation à 30 % provoque toutefois une vive opposition chez certains professionnels. Le Syndicat national des médecins esthétiques redoute des conséquences économiques importantes pour les cabinets spécialisés. Les praticiens ayant consacré plusieurs années à développer cette activité pourraient se retrouver contraints de revoir profondément leur modèle économique. Les représentants de la profession soulignent également que la demande des patients reste élevée et craignent qu’une diminution de l’offre médicale légale favorise le recours à des intervenants non qualifiés.

Les dermatologues contestent également certaines dispositions du texte. Plusieurs organisations professionnelles estiment que leurs praticiens disposent déjà d’une formation spécifique aux actes esthétiques dans le cadre de leur cursus médical. Elles considèrent qu’une limitation uniforme du temps de travail ne répond pas nécessairement aux difficultés structurelles de la dermatologie française. Selon elles, l’amélioration de l’accès aux consultations passe aussi par une augmentation du nombre de spécialistes formés, plutôt que par la seule restriction de certaines activités.

La sécurité des patients au cœur des préoccupations

Le gouvernement entend parallèlement renforcer la lutte contre les pratiques clandestines. Ces dernières années, les injections esthétiques réalisées par des personnes dépourvues de qualification médicale se sont multipliées, notamment sous l’influence des réseaux sociaux. Ces interventions peuvent entraîner des infections, des nécroses ou d’autres complications graves. En 2026, deux femmes sont mortes à Nice et à Villeurbanne après des injections esthétiques illégales. Ces drames ont contribué à relancer le débat sur la nécessité d’un encadrement plus strict des actes médicaux à visée esthétique.

Les nouvelles dispositions prévoient notamment une meilleure traçabilité des interventions, des obligations d’information renforcées et un délai de réflexion de cinq jours après la signature du devis. Le ministère de la Santé souhaite également intensifier les contrôles contre les personnes pratiquant illégalement des injections. Reste une interrogation majeure : la limitation du temps consacré à la médecine esthétique permettra-t-elle réellement d’améliorer l’accès aux soins ? Si le gouvernement défend une mesure destinée à réorienter les médecins vers leurs missions médicales initiales, les professionnels concernés réclament une évaluation de ses conséquences sanitaires et économiques. La mise en œuvre progressive de cette réforme constituera donc un premier test pour une politique qui cherche à concilier sécurité des patients, liberté d’exercice et lutte contre les déserts médicaux.