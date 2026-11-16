Le cancer du col de l’utérus peut se manifester par des saignements inhabituels, des pertes vaginales ou des douleurs pelviennes, souvent sans symptômes précoces. La prévention passe par la vaccination contre les HPV et un dépistage régulier, essentiels pour éviter l’évolution vers un cancer invasif. Un diagnostic précoce permet d'optimiser les traitements.

Des saignements après un rapport sexuel, des pertes vaginales inhabituelles ou des douleurs pelviennes persistantes : ces symptômes peuvent parfois révéler un cancer du col de l’utérus. Cette maladie est principalement provoquée par une infection persistante par certains papillomavirus humains, ou HPV. Contrairement à de nombreux autres cancers, elle peut être largement prévenue grâce à la vaccination et au dépistage régulier des lésions précancéreuses.

Le col de l’utérus constitue la partie inférieure de l’utérus, située au fond du vagin. Un cancer peut s’y développer lorsque certaines cellules subissent progressivement des transformations anormales. Dans la très grande majorité des cas, ces modifications sont liées à une infection persistante par un papillomavirus humain à haut risque oncogène, notamment les types HPV16 et HPV18. Ces virus se transmettent principalement lors de contacts sexuels et sont extrêmement fréquents. La plupart des infections disparaissent spontanément grâce au système immunitaire, mais certaines persistent et peuvent provoquer, au fil des années, des lésions précancéreuses puis un cancer invasif. Le tabagisme et certaines situations d’immunodépression peuvent augmenter le risque de progression.

Des symptômes souvent absents aux premiers stades

Les lésions précancéreuses du col de l’utérus ne provoquent généralement aucun symptôme, ce qui explique l’importance du dépistage. Lorsque le cancer se développe, des saignements vaginaux inhabituels peuvent apparaître, notamment après les rapports sexuels, entre les règles ou après la ménopause. Certaines femmes présentent également des pertes vaginales persistantes, parfois malodorantes, ou des douleurs pendant les rapports. Dans les formes plus avancées, des douleurs pelviennes, des troubles urinaires ou une fatigue liée à une anémie peuvent survenir. Ces manifestations ne sont pas spécifiques au cancer et peuvent avoir des causes bénignes, mais leur persistance nécessite une consultation gynécologique.

Le diagnostic repose sur un examen gynécologique et, lorsqu’une anomalie est suspectée, sur une colposcopie permettant d’observer le col de l’utérus avec un dispositif grossissant. Des biopsies sont réalisées afin d’analyser les tissus et de confirmer la présence éventuelle d’un cancer. Une fois le diagnostic établi, des examens d’imagerie, notamment une IRM pelvienne et parfois un scanner ou un TEP-scan, permettent d’évaluer l’extension de la maladie. Il faut distinguer les lésions précancéreuses, qui peuvent être traitées avant l’apparition d’un cancer, des tumeurs invasives nécessitant une prise en charge oncologique spécifique.

La vaccination et le dépistage, deux moyens majeurs de prévention

En France, le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus concerne les femmes de 25 à 65 ans selon des modalités adaptées à l’âge. Entre 25 et 29 ans, il repose sur un examen cytologique réalisé à intervalles définis, tandis qu’entre 30 et 65 ans, le test HPV à haut risque constitue l’examen de référence, généralement tous les cinq ans lorsque les résultats sont normaux. La vaccination contre les papillomavirus, recommandée dès l’adolescence, permet de réduire fortement le risque d’infection par les principaux types de HPV responsables de cancers. Elle ne remplace toutefois pas le dépistage, car elle ne protège pas contre tous les types de virus oncogènes.

Lorsque le cancer est diagnostiqué, le traitement dépend de son stade. Les formes très précoces peuvent parfois être prises en charge par une chirurgie limitée, tandis que d’autres nécessitent une hystérectomie ou une association de radiothérapie et de chimiothérapie. Pour certaines formes avancées ou récidivantes, l’immunothérapie et d’autres traitements systémiques peuvent être proposés selon les caractéristiques de la maladie. Les traitements peuvent avoir des conséquences sur la fertilité, la sexualité et la qualité de vie, ce qui justifie un accompagnement adapté et, lorsque cela est possible, une discussion sur les options de préservation de la fertilité avant leur mise en œuvre.

Le cancer du col de l’utérus présente une particularité majeure : une grande partie des cas peut être évitée grâce à la prévention. Un saignement après un rapport sexuel ou une perte vaginale inhabituelle ne signifie évidemment pas qu’un cancer est présent, mais ces symptômes méritent un examen lorsqu’ils se répètent ou persistent. Même en l’absence de tout symptôme, le respect du calendrier de dépistage reste essentiel pour détecter les anomalies avant qu’elles ne deviennent cancéreuses. La vaccination et le dépistage constituent ainsi deux outils complémentaires pour réduire durablement la fréquence et la gravité de cette maladie.