Vingt et un pays, en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF, s'engagent à inverser la tendance de l'obésité d'ici 2030. Ils mettent en avant des mesures de prévention, d'accès aux soins et d'amélioration des environnements de vie, tout en visant une réduction de la prévalence nationale de cette maladie chronique à travers des politiques publiques ciblées.

Face à la progression de l’obésité dans le monde, 21 pays ont annoncé, mardi 17 novembre 2026, un engagement commun avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF. Leur objectif : renforcer la prévention, améliorer l’accès aux traitements et réduire la prévalence de l’obésité d’ici 2030. Une mobilisation internationale qui intervient alors que plus d’un milliard de personnes vivent désormais avec cette maladie chronique.

L’obésité constitue l’un des principaux défis sanitaires mondiaux. Selon l’Organisation mondiale de la santé, elle touche aujourd’hui une personne sur sept dans le monde, soit plus d’un milliard d’individus. Depuis 1990, sa prévalence a plus que doublé chez les adultes et quadruplé chez les adolescents. En 2025, pour la première fois, l’obésité a même dépassé l’insuffisance pondérale comme forme de malnutrition la plus répandue chez les enfants et adolescents âgés de 5 à 19 ans. Cette évolution inquiète les autorités sanitaires, car l’obésité augmente notamment les risques de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Elle représente également un coût important pour les systèmes de santé, confrontés à une progression des maladies chroniques nécessitant des prises en charge parfois longues et complexes. Pour tenter d’inverser cette tendance, l’Espagne et vingt autres pays ont décidé d’accélérer leurs politiques de santé publique dans le cadre d’un engagement international intitulé « Bending the curve by 2030 ».

Présentée avec l’OMS et l’UNICEF, cette initiative repose sur trois priorités : prévenir le surpoids et l’obésité dans l’ensemble de la population, identifier plus rapidement les personnes présentant des risques élevés et garantir un accès à des soins adaptés et financièrement accessibles. Les gouvernements participants se fixent un objectif de réduction de la prévalence nationale de l’obésité à l’horizon 2030, avec des cibles tenant compte de leur situation sanitaire. Parmi les pays engagés figurent notamment le Brésil, le Mexique, le Portugal, l’Irlande, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et les Philippines. La France ne figure pas parmi les 21 signataires de cet appel. Les États concernés appartiennent à un programme plus large de l’OMS, lancé en 2022, qui accompagne actuellement 34 pays dans l’accélération de leurs politiques de lutte contre l’obésité.

Alimentation, activité physique et accès aux traitements au cœur du dispositif

Les mesures envisagées ne se limitent pas aux recommandations individuelles concernant l’alimentation ou l’exercice physique. L’OMS encourage les gouvernements à agir directement sur les environnements dans lesquels vivent les populations. Parmi les pistes proposées figurent l’amélioration de la qualité nutritionnelle des repas scolaires, le développement de l’étiquetage alimentaire, la taxation des boissons sucrées et la limitation de la publicité pour les produits défavorables à la santé lorsqu’elle cible les enfants. Les politiques publiques doivent également faciliter la pratique d’une activité physique régulière, notamment grâce à des espaces accessibles pour marcher, faire du vélo ou pratiquer un sport. L’organisation insiste sur l’importance de commencer la prévention dès les premières années de vie, tout en tenant compte des inégalités sociales qui peuvent limiter l’accès à une alimentation équilibrée. L’objectif est de créer des conditions favorables à la santé plutôt que de faire reposer toute la responsabilité sur les comportements individuels.

L’autre priorité concerne l’amélioration de la prise en charge médicale des personnes vivant déjà avec l’obésité. L’OMS rappelle qu’il s’agit d’une maladie chronique et complexe, influencée par des facteurs biologiques, génétiques, environnementaux et sociaux. Son traitement peut nécessiter un accompagnement nutritionnel, un suivi psychologique, une activité physique adaptée et, dans certaines situations, des médicaments ou une intervention chirurgicale. Les pays signataires sont invités à renforcer le rôle des soins de proximité et à garantir une prise en charge sans stigmatisation. Les personnes concernées doivent également être associées à l’élaboration des politiques et des services de santé. Pour les gouvernements, le principal défi sera désormais de transformer ces engagements en mesures concrètes, financées et évaluées dans la durée. Si l’OMS souligne que certains pays commencent à observer une stabilisation, voire un recul de la prévalence de l’obésité, les progrès restent inégaux. Les prochaines années seront donc déterminantes pour mesurer l’efficacité de cette mobilisation internationale et vérifier si les objectifs fixés pour 2030 peuvent être atteints.