Des saignements inhabituels, des pertes vaginales et des douleurs pelviennes peuvent indiquer un cancer du col de l’utérus, souvent lié à des infections par des papillomavirus. La prévention passe par la vaccination et le dépistage précoce, essentiels pour détecter les lésions précancéreuses. Ces mesures permettent de réduire significativement le risque de développer la maladie.

Des saignements après un rapport sexuel, des pertes vaginales inhabituelles ou des douleurs pelviennes persistantes peuvent parfois révéler un cancer du col de l’utérus. Cette maladie est principalement provoquée par une infection persistante par certains papillomavirus humains, appelés HPV. Contrairement à de nombreux cancers, elle peut être largement prévenue grâce à la vaccination et à un dépistage régulier permettant de détecter les lésions précancéreuses.

Le cancer du col de l’utérus se développe à partir des cellules situées dans la partie inférieure de l’utérus, qui communique avec le vagin. Dans la grande majorité des cas, il est lié à une infection persistante par un papillomavirus humain à haut risque oncogène, notamment les types HPV16 et HPV18. Ces virus sont très fréquents et se transmettent principalement lors des contacts sexuels. La plupart des infections disparaissent spontanément grâce au système immunitaire, mais certaines persistent et peuvent provoquer des modifications cellulaires qui évoluent progressivement vers des lésions précancéreuses, puis parfois vers un cancer. Cette transformation prend généralement plusieurs années, ce qui rend le dépistage particulièrement utile.

Des symptômes souvent absents au début de la maladie

Les lésions précancéreuses et les premiers stades du cancer ne provoquent généralement aucun symptôme. C’est pourquoi une femme peut présenter des anomalies du col de l’utérus sans ressentir de douleur ni observer de changement particulier. Lorsque la maladie progresse, des saignements inhabituels peuvent apparaître, notamment après les rapports sexuels, entre les règles ou après la ménopause. Des pertes vaginales persistantes, parfois malodorantes, ou des douleurs pelviennes peuvent également survenir. Ces manifestations possèdent de nombreuses causes bénignes, mais elles doivent être évaluées lorsqu’elles se répètent ou persistent.

Le diagnostic repose sur un examen gynécologique et, lorsqu’une anomalie est suspectée, sur une colposcopie permettant d’observer précisément le col de l’utérus. Des biopsies peuvent être réalisées afin d’analyser les cellules et de confirmer la présence éventuelle d’une lésion précancéreuse ou cancéreuse. Le dépistage organisé repose, selon l’âge, sur un examen cytologique ou un test recherchant les HPV à haut risque. En France, il concerne les femmes de 25 à 65 ans selon des modalités adaptées à leur tranche d’âge. Lorsqu’un cancer est diagnostiqué, des examens d’imagerie permettent d’évaluer son extension et d’orienter la stratégie thérapeutique.

Une vaccination et un dépistage capables de prévenir de nombreux cancers

La vaccination contre les papillomavirus humains constitue l’un des principaux moyens de prévention. Elle protège contre plusieurs types de HPV responsables de cancers et est recommandée chez les adolescents, filles et garçons, selon le calendrier vaccinal en vigueur. Elle est particulièrement efficace lorsqu’elle est administrée avant les premières expositions au virus, mais des possibilités de rattrapage existent également. La vaccination ne remplace cependant pas le dépistage du cancer du col de l’utérus, car elle ne protège pas contre tous les types de HPV oncogènes. L’association des deux stratégies permet de réduire considérablement le risque de développer cette maladie.

Lorsque des lésions précancéreuses sont détectées, des traitements locaux peuvent permettre de retirer les tissus anormaux avant qu’un cancer ne se développe. Pour les cancers diagnostiqués à un stade précoce, une chirurgie peut être proposée, avec des modalités adaptées à l’étendue de la tumeur et, dans certaines situations, au projet de grossesse. Les formes plus avancées nécessitent souvent une association de radiothérapie et de chimiothérapie, parfois complétée par d’autres traitements selon les caractéristiques de la maladie. Les progrès de l’immunothérapie ont également élargi les possibilités thérapeutiques dans certaines formes avancées ou récidivantes.

Le cancer du col de l’utérus présente une particularité majeure : une grande partie des cas peut être évitée grâce à des mesures de prévention déjà disponibles. Des saignements après un rapport sexuel ou en dehors des règles ne signifient évidemment pas qu’un cancer est présent, mais leur répétition justifie une consultation gynécologique. Il ne faut pas non plus attendre l’apparition de symptômes pour participer au dépistage recommandé. La détection des anomalies avant leur transformation en cancer reste l’un des moyens les plus efficaces de réduire la fréquence et la gravité de cette maladie.