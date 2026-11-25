Une étude de l’Institut national américain des sciences de la santé environnementale évoque des liens entre l'exposition au glyphosate et des cancers du sang, notamment les lymphomes. Ces résultats préliminaires renforcent la pression sur Bayer, engagé dans de nombreux litiges, et pourraient influencer la réévaluation actuelle de ce herbicide par l'EPA.

Le glyphosate, l’un des herbicides les plus utilisés dans le monde, se retrouve de nouveau au cœur du débat sanitaire. Des travaux associés à l’Institut national américain des sciences de la santé environnementale (NIEHS) relancent les interrogations sur les liens entre l’exposition à cette substance et le développement de lymphomes, des cancers qui affectent le système lymphatique.

Publiée le 20 novembre 2026, cette nouvelle évaluation scientifique repose sur une analyse approfondie des études épidémiologiques et des expérimentations animales disponibles. Les chercheurs ont identifié une association positive entre l’exposition aux herbicides à base de glyphosate et plusieurs cancers du sang, notamment les lymphomes non hodgkiniens, les lymphomes folliculaires et les lymphomes diffus à grandes cellules B. Ces résultats demeurent toutefois préliminaires et ne permettent pas d’établir définitivement un lien de causalité chez l’être humain.

De nouvelles conclusions qui accentuent la pression sur Bayer

Cette publication intervient alors que Bayer, propriétaire de Monsanto depuis 2018, reste confronté à de nombreuses procédures judiciaires aux États-Unis. Le 20 novembre, un juge du Missouri a validé un accord collectif pouvant atteindre 7,25 milliards de dollars pour indemniser des plaignants. Le groupe allemand continue néanmoins de contester la cancérogénicité du glyphosate et rappelle que cet accord ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.

Ces nouvelles données pourraient peser sur la réévaluation du glyphosate actuellement menée par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). Elles alimentent également les divergences entre les institutions scientifiques et les autorités réglementaires internationales. Alors que le Centre international de recherche sur le cancer classe depuis 2015 le glyphosate comme probablement cancérogène pour l’être humain, son utilisation demeure autorisée dans de nombreux pays. Les travaux du NIEHS doivent encore faire l’objet d’une évaluation formelle par les pairs.

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