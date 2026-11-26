Médicaments : l’Agence nationale de sécurité du médicament alertent sur les dangers des conseils générés par l’intelligence artificielle

L'ANSM alerte sur les dangers des recommandations médicales générées par l'intelligence artificielle, signalant huit cas d'effets indésirables, dont un nécessitant une hospitalisation. Malgré l'essor des assistants conversationnels, des erreurs de posologie et de traduction ont conduit à des traitements inappropriés, soulignant l'importance de consulter un professionnel de santé.

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a lancé, mercredi 25 novembre, une alerte sur les risques liés aux recommandations médicales fournies par les intelligences artificielles. Huit cas d’effets indésirables ont été recensés en France entre 2024 et 2026, dont un ayant nécessité une hospitalisation.

Les signalements concernent des patients âgés de 17 à 89 ans, dont la moitié avaient 18 ans ou moins. L’agence sanitaire estime que ce bilan pourrait être inférieur à la réalité, de nombreux incidents n’étant probablement pas déclarés. Les erreurs de posologie figurent parmi les principaux problèmes identifiés, alors que les assistants conversationnels sont de plus en plus utilisés pour obtenir des renseignements médicaux.

Deux patients ont notamment été victimes d’un surdosage de paracétamol après avoir consulté une intelligence artificielle. Une consommation excessive de ce médicament peut entraîner de graves lésions hépatiques. Une femme enceinte a également pris une quantité excessive de médicaments après avoir suivi les recommandations d’une IA. Des erreurs de traduction de documents médicaux ont par ailleurs conduit à la délivrance de traitements inappropriés.

L’intelligence artificielle ne remplace pas un professionnel de santé

La Haute Autorité de santé avait déjà sensibilisé le public, en avril 2026, aux limites des assistants conversationnels dans le domaine médical. Ces outils peuvent produire des réponses convaincantes sans que leur exactitude soit garantie. La formulation des questions, les renseignements communiqués par les utilisateurs ou encore les particularités de leur situation médicale peuvent influencer la pertinence des recommandations obtenues.

Face à ces risques, les autorités sanitaires rappellent que les décisions thérapeutiques doivent être prises avec un professionnel qualifié. Les patients sont notamment invités à consulter leur médecin ou leur pharmacien avant toute modification d’un traitement. L’intelligence artificielle peut constituer un outil d’information complémentaire, mais elle ne doit pas se substituer à une consultation médicale ni servir, à elle seule, à établir un diagnostic.

Sources citées dans l’article ANSM · Haute Autorité de santé