Maladie de Gaucher : cette maladie génétique qui peut fragiliser les os et provoquer une augmentation du volume de la rate

La maladie de Gaucher est une affection génétique rare causée par des anomalies du gène GBA1, conduisant à l'accumulation de lipides dans certains organes. Ses manifestations varient, engendrant douleurs, fatigue et complications osseuses. Des traitements, comme l'enzymothérapie substitutive, améliorent la prise en charge et les perspectives des patients.

Fatigue persistante, douleurs osseuses, apparition fréquente d’ecchymoses ou sensation de pesanteur dans l’abdomen : ces symptômes peuvent parfois révéler une maladie de Gaucher. Cette affection génétique rare entraîne l’accumulation de certaines substances graisseuses dans les cellules de l’organisme. Si ses manifestations varient considérablement selon les patients, elle peut provoquer des complications importantes en l’absence de traitement adapté.

La maladie de Gaucher appartient à la famille des maladies de surcharge lysosomale. Elle est provoquée par des anomalies du gène GBA1, responsable de la production d’une enzyme appelée glucocérébrosidase. Cette enzyme intervient normalement dans la dégradation de certaines molécules lipidiques. Lorsqu’elle fonctionne insuffisamment, ces substances s’accumulent principalement dans des cellules immunitaires appelées macrophages, qui peuvent alors infiltrer différents organes, notamment la rate, le foie et la moelle osseuse. La maladie se transmet selon un mode autosomique récessif, ce qui signifie qu’une personne atteinte a généralement hérité d’une copie altérée du gène de chacun de ses parents.

Des douleurs osseuses parfois particulièrement invalidantes

La forme la plus fréquente, appelée maladie de Gaucher de type 1, peut se manifester pendant l’enfance ou à l’âge adulte. L’augmentation du volume de la rate et du foie constitue l’un des signes caractéristiques et peut provoquer une sensation de ventre gonflé ou de satiété rapide. Une diminution du nombre de globules rouges peut entraîner une anémie responsable de fatigue et d’essoufflement, tandis qu’une baisse du nombre de plaquettes favorise l’apparition d’ecchymoses ou de saignements. Certains patients présentent également des douleurs osseuses chroniques, une fragilité du squelette ou des crises douloureuses aiguës pouvant nécessiter une hospitalisation.

Les complications osseuses peuvent être particulièrement invalidantes. L’accumulation de cellules anormales dans la moelle osseuse peut perturber la structure des os et favoriser certaines fractures ou des lésions liées à une mauvaise irrigation sanguine. Il existe également des formes plus rares, dites de types 2 et 3, qui s’accompagnent d’atteintes neurologiques de gravité variable. Le diagnostic repose principalement sur la mesure de l’activité de la glucocérébrosidase et sur une analyse génétique permettant d’identifier les anomalies du gène GBA1. Des examens sanguins et d’imagerie permettent ensuite d’évaluer les organes touchés et l’importance des lésions.

Des traitements capables de réduire certaines manifestations de la maladie

L’arrivée de l’enzymothérapie substitutive a profondément modifié la prise en charge de la maladie de Gaucher. Ce traitement consiste à administrer régulièrement une version fonctionnelle de l’enzyme déficiente afin de réduire l’accumulation des substances responsables des lésions. Il permet notamment d’améliorer certains paramètres sanguins, de diminuer le volume de la rate et du foie et de limiter certaines complications osseuses. Des médicaments administrés par voie orale, destinés à réduire la production des substances qui s’accumulent dans les cellules, peuvent également être proposés à certains patients. Ces traitements restent toutefois insuffisants pour corriger les manifestations neurologiques des formes neuronopathiques.

La prise en charge nécessite une surveillance spécialisée, notamment pour évaluer la densité osseuse, les paramètres sanguins et l’évolution des organes concernés. Certains patients présentant une forme peu symptomatique peuvent bénéficier d’une surveillance sans traitement immédiat, tandis que d’autres nécessitent une prise en charge prolongée. Un accompagnement génétique peut également être proposé aux familles afin de mieux comprendre les modalités de transmission de la maladie. L’évolution reste très variable, y compris entre des personnes appartenant à une même famille.

La maladie de Gaucher demeure rare et ses manifestations peuvent être confondues avec celles de nombreuses autres affections. Toutefois, l’association d’une augmentation inexpliquée du volume de la rate, d’une diminution des plaquettes et de douleurs osseuses persistantes peut conduire les médecins à rechercher cette maladie. Un diagnostic précoce permet d’instaurer, lorsque cela est nécessaire, un traitement avant l’apparition de lésions irréversibles. Les progrès thérapeutiques ont ainsi considérablement amélioré les perspectives de nombreux patients atteints de cette affection génétique.