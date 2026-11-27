L'apnée du sommeil, souvent perçue comme un trouble masculin, affecte également de nombreuses femmes, avec des symptômes moins typiques et un diagnostic retardé. Cela entraîne des risques cardiovasculaires graves et impacte leur qualité de vie. Une sensibilisation accrue des professionnels de santé est essentielle pour améliorer le dépistage et la prise en charge de cette pathologie chez les femmes.

Longtemps considérée comme une pathologie essentiellement masculine, l’apnée obstructive du sommeil touche également de nombreuses femmes. Des symptômes parfois différents, une méconnaissance des facteurs de risque féminins et des idées reçues contribuent encore à retarder leur diagnostic, avec des conséquences potentiellement importantes sur leur santé.

Le syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) se caractérise par des interruptions ou des diminutions répétées de la respiration pendant la nuit, provoquées par une obstruction des voies aériennes supérieures. Ces épisodes entraînent une baisse de l’oxygénation du sang et de multiples micro-réveils, généralement imperceptibles pour les patients. Si les hommes sont globalement deux fois plus touchés que les femmes, cet écart tend à disparaître après la ménopause, notamment en raison des modifications hormonales et physiologiques qui accompagnent cette période de la vie.

Chez les femmes, la maladie se manifeste souvent par des signes moins caractéristiques. Alors que les ronflements importants et les pauses respiratoires constituent des symptômes fréquemment identifiés chez les hommes, les patientes présentent davantage de fatigue chronique, d’insomnies, de migraines matinales, de difficultés de concentration ou de troubles de l’humeur. Ces manifestations peuvent être attribuées à tort au stress, à la dépression ou aux bouleversements hormonaux. Selon des travaux présentés par la Société de pneumologie de langue française en février 2026, à symptômes comparables, le diagnostic est posé chez 25 % des hommes contre seulement 14 % des femmes.

Des conséquences cardiovasculaires potentiellement graves

Au-delà de la dégradation de la qualité du sommeil, l’absence de prise en charge expose les patientes à des complications médicales importantes. L’apnée obstructive du sommeil augmente notamment le risque d’hypertension artérielle, d’accident vasculaire cérébral, de troubles du rythme cardiaque et d’insuffisance cardiaque. Elle est également fréquemment associée au diabète de type 2 et à différents déséquilibres métaboliques. La fatigue persistante et la diminution de la vigilance peuvent par ailleurs affecter la vie professionnelle, les relations sociales et la sécurité au volant.

Le diagnostic repose sur un enregistrement du sommeil, permettant de mesurer la fréquence des perturbations respiratoires et d’évaluer la gravité de la maladie. Plusieurs solutions thérapeutiques existent, dont la ventilation par pression positive continue, les orthèses d’avancée mandibulaire et l’adaptation des habitudes de vie. Une meilleure sensibilisation des professionnels de santé aux particularités féminines de cette pathologie apparaît indispensable pour réduire les retards de diagnostic. Une fatigue inexpliquée, des réveils nocturnes répétés ou un sommeil durablement non réparateur doivent ainsi inciter à consulter un médecin.

Sources citées dans l’article Société de pneumologie de langue française