Apnée du sommeil : ces arrêts respiratoires nocturnes qui peuvent mettre le cœur en danger

L'apnée obstructive du sommeil provoque des arrêts respiratoires nocturnes qui peuvent mener à des complications cardiovasculaires graves, souvent ignorées par les patients. Les symptômes, tels que ronflements intenses, fatigue persistante et somnolence diurne, requièrent un diagnostic précis et un traitement adapté pour prévenir des risques majeurs pour la santé.

Ronflements importants, réveils répétés, fatigue persistante ou somnolence dans la journée : derrière ces symptômes parfois banalisés peut se cacher une apnée obstructive du sommeil. Cette maladie provoque des interruptions répétées de la respiration pendant la nuit et peut, lorsqu’elle n’est pas prise en charge, favoriser plusieurs complications cardiovasculaires. Pourtant, de nombreuses personnes ignorent qu’elles en souffrent.

L’apnée obstructive du sommeil apparaît lorsque les voies respiratoires supérieures se ferment partiellement ou totalement pendant le sommeil, empêchant temporairement l’air de circuler normalement. Ces interruptions peuvent durer plusieurs secondes et se répéter de nombreuses fois au cours d’une même nuit. Le cerveau déclenche alors de brefs réveils, souvent imperceptibles pour le dormeur, afin de rétablir la respiration. Ce phénomène fragmente le sommeil et peut entraîner des baisses répétées du taux d’oxygène dans le sang. L’âge, le surpoids, certaines particularités anatomiques et la consommation d’alcool le soir peuvent notamment favoriser l’apparition de la maladie.

Des ronflements qui cachent parfois bien plus qu’une nuisance sonore

Le ronflement constitue l’un des signes les plus fréquents, mais tous les ronfleurs ne souffrent pas d’apnée du sommeil. Ce qui doit davantage attirer l’attention est l’association de ronflements importants, de pauses respiratoires observées par un proche et de réveils accompagnés parfois d’une sensation d’étouffement. Dans la journée, les patients peuvent ressentir une fatigue persistante, des difficultés de concentration, des maux de tête matinaux ou une somnolence particulièrement marquée. Certains finissent même par s’endormir involontairement devant la télévision, au travail ou dans les transports, ce qui peut devenir particulièrement dangereux lorsqu’ils conduisent.

Au-delà de la fatigue, les apnées répétées peuvent avoir des conséquences sur l’organisme. Les baisses intermittentes d’oxygène et les réactions de stress qu’elles provoquent sollicitent le système cardiovasculaire. L’apnée obstructive du sommeil est notamment associée à une augmentation du risque d’hypertension artérielle, de troubles du rythme cardiaque et de certaines maladies cardiovasculaires. La relation est complexe et dépend de nombreux facteurs, mais elle explique pourquoi cette maladie ne doit pas être considérée comme un simple problème de ronflement.

Des traitements pour retrouver une respiration normale pendant la nuit

Le diagnostic repose sur un enregistrement du sommeil, réalisé selon les situations à domicile ou dans un centre spécialisé. Une polygraphie ventilatoire ou une polysomnographie permet notamment de mesurer les événements respiratoires, leur fréquence et leurs conséquences sur l’oxygénation. Les médecins évaluent ainsi la sévérité de la maladie et recherchent les facteurs susceptibles de l’aggraver. Une simple application téléphonique enregistrant les ronflements ne permet pas, à elle seule, de confirmer ou d’exclure le diagnostic.

Le traitement dépend de la gravité des apnées et du profil du patient. Dans les formes nécessitant une prise en charge spécifique, la pression positive continue constitue l’une des principales solutions : un appareil envoie de l’air sous légère pression à travers un masque afin de maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil. Une orthèse d’avancée mandibulaire peut également être proposée dans certaines situations. La perte de poids lorsqu’elle est indiquée, la réduction de l’alcool et l’adaptation de certaines habitudes de sommeil peuvent contribuer à améliorer les symptômes, sans remplacer systématiquement les traitements médicaux.

L’apnée du sommeil rappelle qu’une personne peut passer huit heures au lit sans bénéficier d’un sommeil réellement réparateur. Une fatigue persistante malgré des nuits apparemment longues, particulièrement lorsqu’elle s’accompagne de ronflements importants ou de pauses respiratoires observées, mérite une consultation. Identifier la maladie permet non seulement d’améliorer la qualité du sommeil, mais également de prendre en charge un trouble qui peut avoir des conséquences bien au-delà de la chambre à coucher.