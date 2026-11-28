Le fromage Le Cabrichou fait l'objet d'un rappel en raison d'une suspicion de contamination par des salmonelles. Les consommateurs sont avertis de ne pas consommer le lot concerné, identifié par le numéro 24432, et doivent contacter leur point de vente. Une procédure de remboursement est également mise en place.

Un nouveau rappel alimentaire concerne un fromage commercialisé en France. La marque Le Cabrichou procède au retrait d’un lot de bûches fraîches nature en raison d’une suspicion de contamination par des salmonelles, des bactéries responsables d’infections alimentaires parfois graves. L’alerte, publiée le jeudi 26 novembre 2026 sur la plateforme gouvernementale RappelConso, vise des produits distribués à la fin du mois d’octobre. Les consommateurs possédant encore ce fromage sont invités à ne pas le consommer et à prendre contact avec leur point de vente.

Le rappel concerne la bûche fraîche nature commercialisée sous la marque Le Cabrichou, portant la référence BUFRCA. Le lot identifié est le numéro 24432, associé à une date de durabilité minimale fixée au 17 novembre 2026. Selon les informations communiquées par le fabricant, les produits concernés ont été commercialisés entre le 28 et le 31 octobre 2026. La fiche officielle mentionne une zone géographique de distribution couvrant la France entière, tout en identifiant notamment deux établissements parisiens parmi les points de vente : la brasserie Le Courlis et le Café Bonap’. Les consommateurs doivent donc vérifier attentivement les indications figurant sur l’emballage du produit, particulièrement le numéro de lot et la date mentionnée, afin de déterminer si leur fromage est concerné par cette procédure de rappel volontaire.

La décision du fabricant repose sur une suspicion de présence de bactéries du genre Salmonella, susceptibles de provoquer une salmonellose. Cette infection alimentaire se manifeste généralement par des troubles digestifs d’apparition brutale, notamment des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales, parfois accompagnés de fièvre et de maux de tête. Les premiers symptômes surviennent le plus souvent entre six et soixante-douze heures après l’ingestion d’un aliment contaminé. Si la majorité des personnes atteintes guérissent sans complication majeure, certaines populations présentent des risques plus importants. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli peuvent notamment développer des formes plus sévères nécessitant une prise en charge médicale. À ce stade, le rappel repose sur une suspicion de contamination et ne constitue pas, à lui seul, la confirmation de cas de salmonellose liés à ce fromage.

Les consommateurs invités à ne plus consommer le produit

Les personnes ayant acheté une bûche fraîche nature Le Cabrichou appartenant au lot concerné doivent immédiatement cesser de la consommer. Le fabricant recommande de contacter le point de vente et de détruire le produit. Une procédure de remboursement est également prévue pour les consommateurs concernés. Pour obtenir davantage de renseignements, un numéro de téléphone a été mis à disposition : le 02 31 68 27 02. Les autorités sanitaires recommandent par ailleurs aux personnes ayant déjà consommé le fromage et présentant des symptômes digestifs évocateurs d’une salmonellose de consulter leur médecin traitant, en précisant la nature de l’aliment ingéré. En l’absence de symptômes dans les sept jours suivant la consommation du produit, une consultation médicale spécifique n’est généralement pas nécessaire pour ce seul motif.

Cette alerte rappelle l’importance des contrôles sanitaires dans la fabrication et la distribution des produits laitiers. Les fromages frais nécessitent une attention particulière en matière de conservation, car leur humidité et leurs caractéristiques peuvent favoriser le développement de certains micro-organismes lorsque les conditions sanitaires ne sont pas suffisamment maîtrisées. Les fabricants doivent mettre en œuvre des procédures de surveillance et retirer les produits susceptibles de présenter un danger pour les consommateurs. Les rappels alimentaires peuvent ainsi être décidés à titre préventif, sans attendre la confirmation d’une contamination généralisée ou l’apparition de malades. La procédure concernant Le Cabrichou illustre ce principe de précaution. Les consommateurs sont invités à vérifier les produits conservés dans leur réfrigérateur, même lorsque la date indiquée sur l’emballage est déjà dépassée, afin d’éviter toute consommation accidentelle du lot rappelé.

Sources citées dans l’article RappelConso