Maladie de Paget du mamelon : cette forme de cancer du sein qui peut ressembler à de l’eczéma

La maladie de Paget du mamelon est un cancer rare du sein manifesté par des symptômes cutanés tels que rougeurs et démangeaisons. Souvent confondue avec des affections dermatologiques bénignes, elle nécessite un diagnostic précoce et une prise en charge chirurgicale adaptée pour améliorer les perspectives de traitement et de réhabilitation post-opératoire.

Une rougeur persistante du mamelon, des démangeaisons, des croûtes ou une irritation qui ne disparaît pas malgré les traitements dermatologiques peuvent parfois révéler une maladie de Paget du mamelon. Cette forme rare de cancer du sein se manifeste principalement par des anomalies cutanées. Son apparence relativement banale peut retarder le diagnostic, alors qu’elle est fréquemment associée à une tumeur située plus profondément dans le sein.

La maladie de Paget du mamelon se caractérise par la présence de cellules cancéreuses dans l’épiderme du mamelon et parfois de l’aréole. Dans la majorité des cas, ces cellules proviennent d’un cancer développé dans les canaux mammaires et ayant progressivement atteint la surface de la peau. La maladie peut être associée à un carcinome canalaire in situ, limité aux canaux, ou à un cancer invasif susceptible de se propager aux tissus environnants. Elle touche principalement les femmes après la ménopause, mais peut également survenir chez des femmes plus jeunes et, beaucoup plus rarement, chez les hommes. Elle ne doit pas être confondue avec la maladie osseuse de Paget, qui constitue une affection totalement différente.

Une irritation du mamelon qui persiste malgré les traitements

Les premières manifestations ressemblent souvent à celles d’une affection dermatologique bénigne. Le mamelon peut devenir rouge, présenter des squames, des croûtes ou des démangeaisons persistantes. Une sensation de brûlure, un écoulement parfois sanguinolent ou une modification de la forme du mamelon peuvent également apparaître. Contrairement à certaines formes d’eczéma, la maladie de Paget touche généralement un seul sein et débute au niveau du mamelon avant de s’étendre éventuellement à l’aréole. Certaines patientes présentent également une masse palpable dans le sein, mais son absence ne permet pas d’exclure la présence d’un cancer sous-jacent.

Le diagnostic repose sur un examen clinique et une biopsie de la zone cutanée concernée. L’analyse du prélèvement permet de rechercher les cellules cancéreuses caractéristiques de la maladie. Une mammographie et une échographie mammaire sont généralement réalisées afin d’identifier une éventuelle tumeur située plus profondément. Dans certaines situations, une IRM mammaire peut compléter le bilan, notamment lorsque les premiers examens ne permettent pas de localiser précisément les lésions. Une amélioration temporaire de l’irritation sous traitement dermatologique ne suffit pas à exclure la maladie lorsque les symptômes persistent ou réapparaissent.

Des traitements adaptés à l’étendue du cancer

La prise en charge repose principalement sur la chirurgie. Selon l’étendue des lésions et les caractéristiques du cancer associé, une intervention conservatrice retirant le mamelon, l’aréole et les tissus atteints peut être envisagée, généralement suivie d’une radiothérapie. Lorsque les lésions sont plus étendues, une mastectomie peut être nécessaire. L’évaluation des ganglions lymphatiques dépend notamment de la présence éventuelle d’un cancer invasif. Les traitements complémentaires, comme la chimiothérapie, l’hormonothérapie ou certaines thérapies ciblées, sont déterminés en fonction des caractéristiques biologiques de la tumeur sous-jacente.

Le pronostic dépend essentiellement du type de cancer associé, de son extension et de l’éventuelle atteinte des ganglions. Lorsque la maladie est diagnostiquée à un stade précoce, les perspectives thérapeutiques sont généralement plus favorables. Un suivi médical régulier reste nécessaire après les traitements afin de rechercher une éventuelle récidive et d’accompagner les patientes dans leur récupération. Une reconstruction mammaire ou une reconstruction du mamelon peut également être proposée selon les interventions réalisées et les souhaits de la patiente.

La plupart des irritations du mamelon sont heureusement liées à des causes bénignes, notamment des réactions allergiques, des frottements ou de l’eczéma. En revanche, une lésion persistante touchant un seul mamelon, particulièrement lorsqu’elle s’accompagne de croûtes, de saignements ou d’une modification de son apparence, mérite une consultation médicale. La maladie de Paget rappelle que le cancer du sein ne se manifeste pas systématiquement par une boule palpable et que certaines anomalies cutanées peuvent constituer les premiers signes d’une tumeur.