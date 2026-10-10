Cholestérol : ce danger silencieux qui menace le cœur de millions de personnes, comment mieux s’en protéger

Le cholestérol, bien que vital pour l'organisme, devient dangereux lorsqu'une de ses fractions, le LDL, est présente en excès, entraînant des risques cardiovasculaires majeurs. L'hypercholestérolémie est souvent silencieuse et peut être détectée par un simple bilan sanguin. Des recommandations nutritionnelles et l'activité physique sont essentielles pour mieux gérer ce risque.

Le cholestérol est devenu l’un des principaux sujets de préoccupation en matière de santé cardiovasculaire. Souvent associé à une alimentation trop riche ou au manque d’activité physique, il joue pourtant un rôle indispensable dans le fonctionnement de l’organisme. C’est lorsque certaines fractions de cholestérol circulent en quantité excessive dans le sang que les risques apparaissent. Selon un rapport publié en septembre 2026 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 39 % des adultes dans le monde présentent un taux de cholestérol total élevé. Plus inquiétant encore, l’excès de cholestérol LDL aurait contribué à quelque 3,6 millions de décès en 2023, principalement à travers les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. Cette situation constitue un enjeu majeur de santé publique, d’autant que les personnes concernées ignorent parfois pendant des années qu’elles présentent une anomalie lipidique.

Le cholestérol est une substance grasse naturellement présente dans notre organisme. Il participe notamment à la fabrication des membranes cellulaires, de certaines hormones et de la vitamine D. Une grande partie est produite directement par le foie, tandis que le reste provient de l’alimentation. Dans le sang, il est transporté par différentes lipoprotéines. Les LDL, communément appelées « mauvais cholestérol », peuvent favoriser la formation de dépôts dans les artères lorsqu’elles sont présentes en excès. À l’inverse, les HDL, souvent désignées comme le « bon cholestérol », participent au transport du cholestérol vers le foie, où il peut être éliminé ou recyclé. Mais cette distinction ne suffit pas à évaluer l’état de santé d’une personne : le niveau de LDL, les triglycérides et les autres facteurs de risque cardiovasculaire doivent être examinés ensemble.

Un excès de cholestérol qui peut rester invisible pendant des années

L’une des principales difficultés de l’hypercholestérolémie réside dans son caractère silencieux. Contrairement à d’autres problèmes de santé, elle ne provoque généralement aucun symptôme identifiable. Une personne peut présenter un taux de LDL très élevé tout en se sentant parfaitement bien. Pourtant, au fil des années, cet excès favorise l’athérosclérose, un processus caractérisé par l’accumulation de dépôts graisseux et inflammatoires dans la paroi des artères. Ces plaques peuvent progressivement réduire la circulation sanguine ou se rompre brutalement, provoquant la formation d’un caillot. Lorsque les artères du cœur sont touchées, le risque d’infarctus augmente. Si le phénomène concerne les vaisseaux alimentant le cerveau, il peut contribuer à la survenue d’un AVC ischémique. Le danger dépend notamment de la durée d’exposition à un taux élevé de LDL et de la présence d’autres facteurs comme le tabagisme, l’hypertension ou le diabète.

Un simple examen sanguin permet pourtant de détecter ces anomalies. Le bilan lipidique mesure généralement le cholestérol total, le LDL, le HDL et les triglycérides. Mais contrairement à une idée répandue, il n’existe pas un seuil unique de cholestérol valable pour tout le monde. Les objectifs varient en fonction de l’âge, des antécédents médicaux et du risque cardiovasculaire global. Une personne ayant déjà subi un infarctus devra par exemple atteindre un niveau de LDL beaucoup plus bas qu’un adulte jeune ne présentant aucun autre facteur de risque. Les recommandations européennes actualisées en 2025 insistent ainsi sur la nécessité de personnaliser la prévention. Elles prennent également en compte certains marqueurs complémentaires, comme la lipoprotéine(a), ou Lp(a), dont un taux élevé peut augmenter le risque cardiovasculaire indépendamment des habitudes alimentaires.

Alimentation, activité physique et habitudes de vie : les bons réflexes

L’alimentation occupe une place importante dans la régulation du cholestérol. Les spécialistes recommandent notamment de limiter les graisses saturées, présentes en quantité importante dans certains produits de charcuterie, les viandes grasses, le beurre et plusieurs aliments industriels. À l’inverse, les huiles végétales riches en graisses insaturées, comme l’huile d’olive ou de colza, constituent des alternatives intéressantes. Les poissons, les fruits à coque, les légumineuses, les céréales complètes et les aliments riches en fibres solubles peuvent également contribuer à améliorer le profil lipidique. L’objectif n’est pas de supprimer toutes les matières grasses, indispensables au fonctionnement de l’organisme, mais de privilégier celles dont les effets sur la santé cardiovasculaire sont les mieux établis. Les œufs, longtemps accusés de faire systématiquement augmenter le cholestérol, peuvent d’ailleurs s’intégrer dans une alimentation équilibrée chez la plupart des personnes, avec des adaptations selon les situations médicales individuelles.

L’activité physique représente un autre levier essentiel. Marcher régulièrement, pratiquer le vélo, nager ou effectuer des exercices adaptés à ses capacités permet d’améliorer la santé cardiovasculaire et de mieux contrôler plusieurs facteurs de risque. L’arrêt du tabac demeure également une priorité, car le tabagisme favorise les lésions des artères et augmente fortement le risque d’accident cardiovasculaire. Le maintien d’un poids adapté, la maîtrise de la pression artérielle et le contrôle d’un éventuel diabète complètent cette stratégie. Toutefois, ces efforts ne suffisent pas toujours à ramener le cholestérol à un niveau satisfaisant. Certaines personnes présentent une prédisposition génétique importante. L’hypercholestérolémie familiale, qui touche environ une personne sur 250 à 300 dans le monde, peut provoquer des concentrations très élevées de LDL dès l’enfance et nécessite une prise en charge précoce.

Statines et nouveaux traitements : des solutions efficaces mais adaptées à chaque patient

Lorsque les modifications du mode de vie ne permettent pas de réduire suffisamment le risque cardiovasculaire, un traitement médicamenteux peut être proposé. Les statines restent les médicaments les plus utilisés pour diminuer le taux de LDL. Leur efficacité dans la prévention des accidents cardiovasculaires a été démontrée par de nombreuses études. D’autres traitements existent, notamment l’ézétimibe, les inhibiteurs de PCSK9 et l’acide bempédoïque, qui peuvent être prescrits dans certaines situations, particulièrement chez les patients présentant un risque élevé ou ne pouvant pas atteindre leur objectif avec les traitements habituels. Les recommandations actualisées de la Société européenne de cardiologie en 2025 confirment l’importance d’une réduction du LDL adaptée au niveau de risque de chaque patient. Le choix du médicament, de sa dose et des éventuelles associations thérapeutiques relève d’une évaluation médicale individuelle.

La prévention demeure finalement l’arme la plus efficace contre les complications liées au cholestérol. Un dépistage adapté permet d’identifier les anomalies avant l’apparition de symptômes et d’engager des mesures appropriées. Les spécialistes rappellent cependant qu’une alimentation saine ou une activité sportive régulière ne doivent pas conduire à négliger un traitement prescrit, notamment chez les personnes ayant déjà présenté un accident cardiovasculaire. À l’inverse, un taux légèrement élevé ne signifie pas automatiquement qu’un médicament est nécessaire. Le cholestérol doit être compris comme un indicateur parmi d’autres de la santé du cœur et des artères. À mesure que les connaissances scientifiques progressent, les stratégies de prévention deviennent plus personnalisées, avec une attention particulière portée aux antécédents familiaux et aux risques individuels. Dans ce domaine, connaître son profil lipidique et agir suffisamment tôt peut contribuer à éviter des complications graves plusieurs années plus tard.