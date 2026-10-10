« I am Jane Doe » : sur TikTok, une mobilisation massive pour empêcher la divulgation de l’identité d’une victime présumée de viol

Un vaste mouvement de solidarité émerge sur TikTok pour protéger l'identité d'une victime présumée de viol liée à l'université Cornell. Des milliers d'utilisateurs publient sous le mot-dièse #IAmJaneDoe afin de brouiller les pistes pour empêcher la divulgation de son nom dans un contexte de forte mobilisation contre les violences sexuelles.

Un mouvement de solidarité d’une ampleur considérable s’est développé sur les réseaux sociaux américains. Depuis plusieurs jours, des milliers de femmes publient des vidéos sur TikTok, Instagram et X en affirmant être « Jane Doe », le pseudonyme utilisé par une ancienne étudiante de l’université Cornell, dans l’État de New York, qui accuse sept membres d’une fraternité étudiante de l’avoir violée en octobre 2024. Leur objectif est aussi simple qu’inhabituel : multiplier les fausses pistes pour empêcher l’identification de la plaignante, dont l’anonymat est menacé par des internautes. Sous le mot-dièse #IAmJaneDoe, des anonymes comme des personnalités publiques participent à cette mobilisation, devenue virale en quelques jours. Certaines publications cumulent plusieurs millions de vues, transformant une affaire judiciaire particulièrement sensible en un mouvement national de défense des victimes de violences sexuelles.

À l’origine de cette mobilisation figure une initiative du commentateur politique américain Michael Tracey, qui a publiquement proposé de rechercher l’identité de la jeune femme afin, selon ses déclarations, de vérifier la crédibilité de ses accusations. Cette démarche a provoqué une vague d’indignation. Des internautes ont commencé à publier des messages affirmant être la véritable plaignante, avec l’espoir de compliquer les recherches visant à dévoiler son nom. Une vidéo TikTok a notamment dépassé les six millions de vues, tandis que plusieurs autres ont rencontré un succès comparable. Le principe repose sur une mobilisation collective : en multipliant les publications associant des milliers de visages différents au même pseudonyme, les participantes cherchent à brouiller les résultats des recherches en ligne. Ce procédé ne garantit pas techniquement l’anonymat, mais il permet de rendre plus difficile la diffusion d’une identité unique et de dénoncer publiquement les tentatives de divulgation.

Une affaire de viol collectif présumé qui secoue l’université Cornell

Les faits à l’origine de cette mobilisation remonteraient à octobre 2024. Selon la plainte déposée devant la justice américaine en septembre 2026, la jeune femme, alors âgée de 20 ans et étudiante en deuxième année à Cornell, aurait été droguée à la kétamine avant de subir des violences sexuelles commises par sept membres de la fraternité Chi Phi. Elle affirme que plusieurs hommes auraient profité de son état pour lui imposer des actes auxquels elle n’avait pas consenti. L’affaire avait d’abord été examinée par les autorités locales, sans déboucher sur des poursuites pénales. La plaignante a ensuite engagé une action civile visant les étudiants mis en cause ainsi que l’université, à laquelle elle reproche notamment des manquements dans la gestion de son signalement. Les accusations restent soumises à l’examen de la justice et les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence.

La médiatisation du dossier a provoqué une vive crise au sein de l’établissement, membre de la prestigieuse Ivy League américaine. Plusieurs milliers d’étudiants ont manifesté le lundi 5 octobre pour dénoncer la manière dont les accusations avaient été traitées et demander la démission du président de l’université, Michael Kotlikoff. Les protestataires reprochent notamment à l’administration de ne pas avoir suffisamment protégé la plaignante et de ne pas avoir assuré une transparence satisfaisante dans le traitement de l’affaire. L’université a annoncé un examen externe de sa gestion du dossier. Sur le plan judiciaire, la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, est intervenue pour permettre une nouvelle investigation, confiée à la procureure générale Letitia James. Cette décision traduit l’importance prise par l’affaire dans le débat public américain, au-delà du seul campus de Cornell.

TikTok devient un outil de mobilisation contre la divulgation de l’identité des victimes

Le succès du mot-dièse #IAmJaneDoe illustre une nouvelle utilisation des réseaux sociaux dans les mobilisations contre les violences sexuelles. Traditionnellement, les plateformes permettent aux victimes de témoigner publiquement et de trouver un soutien. Cette fois, la démarche est différente : les participantes cherchent précisément à empêcher qu’une identité soit rendue publique. Le mouvement repose sur la répétition d’une même affirmation par des milliers de personnes, créant un effet de solidarité tout en perturbant les tentatives d’identification. Plusieurs personnalités ont contribué à amplifier cette campagne, notamment l’élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, l’actrice Florence Pugh et l’humoriste Atsuko Okatsuka. Sur Instagram, le mot-dièse avait déjà été utilisé plus de 16 000 fois début octobre, tandis que certaines vidéos TikTok dépassaient les sept millions de vues.

Cette mobilisation rappelle par certains aspects le mouvement #MeToo, qui avait pris une dimension mondiale en 2017 après les révélations concernant le producteur hollywoodien Harvey Weinstein. Mais alors que #MeToo encourageait notamment les victimes à raconter leurs expériences, #IAmJaneDoe met l’accent sur leur droit à la confidentialité. Aux États-Unis, le pseudonyme « Jane Doe » est régulièrement utilisé dans les procédures judiciaires pour protéger l’identité de femmes impliquées dans des affaires sensibles. Son équivalent masculin est « John Doe ». Dans les dossiers de violences sexuelles, cette protection peut permettre aux plaignantes d’engager une procédure sans s’exposer immédiatement à une médiatisation de leur vie privée. La campagne rappelle ainsi qu’une personne peut souhaiter obtenir justice tout en refusant que son nom, son visage ou son histoire personnelle soient diffusés publiquement.

Une mobilisation qui révèle aussi les dangers des réseaux sociaux

Derrière cette démonstration de solidarité se dessine une réalité plus inquiétante. Les victimes présumées de violences sexuelles peuvent désormais être confrontées à des campagnes de harcèlement, à des tentatives d’identification et à la diffusion d’informations personnelles sur Internet. Ce phénomène, souvent désigné par le terme anglais « doxxing », consiste à rechercher et publier des données privées concernant une personne, parfois dans le but de l’intimider. Dans l’affaire Cornell, plusieurs femmes ont été identifiées à tort comme étant la plaignante, provoquant de nouvelles situations de harcèlement. Des photographies manipulées et des contenus trompeurs ont également circulé. Selon l’avocat de la jeune femme, Thomas Giuffra, ces tentatives d’identification ont eu des conséquences particulièrement éprouvantes pour sa cliente. Elles posent également la question de la responsabilité des plateformes dans la modération des publications susceptibles de mettre en danger les personnes concernées.

Le mouvement #IAmJaneDoe dépasse aujourd’hui le cadre de cette affaire universitaire pour devenir un symbole de protection des victimes présumées de violences sexuelles. Des femmes qui n’ont aucun lien avec Cornell participent à la mobilisation, certaines partageant également leurs propres expériences d’agressions ou de harcèlement. Cette solidarité collective montre la capacité des réseaux sociaux à faire émerger une réponse rapide face aux tentatives d’intimidation. Elle révèle cependant les limites d’une protection reposant essentiellement sur l’engagement volontaire des internautes. La confidentialité des victimes dépend aussi des règles judiciaires, de la responsabilité des médias et des politiques de modération des plateformes numériques. Alors que les investigations se poursuivent aux États-Unis, cette mobilisation rappelle qu’une accusation de violence sexuelle ne devrait pas contraindre une plaignante à renoncer à sa vie privée. En affirmant collectivement « I am Jane Doe », des milliers de femmes défendent le principe selon lequel la recherche de la vérité judiciaire doit pouvoir se dérouler sans exposer les personnes concernées à des campagnes d’intimidation.