Cargo échoué dans les Landes : onze personnes évacuées par hélicoptère, le remorquage retardé

Le cargo MIRO G, échoué près de Lit-et-Mixe, a vu ses onze occupants évacués par hélicoptère en raison de conditions météorologiques dégradées. La poursuite des opérations de remorquage est suspendue, dépendant d'évaluations techniques et de l'évolution du temps, afin de prévenir tout risque environnemental.

Les opérations se poursuivent autour du cargo MIRO G, échoué au large de Lit-et-Mixe, dans les Landes. Face à la dégradation des conditions météorologiques, les autorités maritimes ont décidé d’évacuer par hélicoptère les onze personnes encore présentes à bord samedi 21 novembre. Le déséchouement du navire reste suspendu à l’évolution de la météo et aux évaluations techniques.

Le cargo MIRO G, battant pavillon maltais, demeure immobilisé sur un banc de sable au large de la côte landaise. Le navire, qui faisait route vers Rouen, s’est échoué dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 novembre alors que de fortes rafales de vent et une mer agitée rendaient la navigation particulièrement difficile.

Les conditions météorologiques ont joué un rôle déterminant dans l’incident. Des vents approchant les 90 kilomètres par heure ont été signalés au moment de l’échouement. Les autorités ont rapidement mobilisé des moyens aériens et maritimes pour sécuriser le navire et protéger son équipage.

Onze personnes évacuées avant une nouvelle dégradation météo

Samedi, le préfet maritime de l’Atlantique a décidé de procéder à l’évacuation des onze personnes présentes à bord. Cette mesure a été prise en anticipation d’un nouvel épisode de vents violents annoncé pour dimanche 22 novembre.

Un hélicoptère de recherche et de sauvetage de l’armée de l’Air et de l’Espace a effectué leur hélitreuillage. Les personnes évacuées comprenaient trois membres de l’équipage, dont le commandant du navire, quatre experts de l’équipe d’évaluation et d’intervention, trois représentants de la société Les Abeilles International et un représentant de l’assureur de l’armateur.

Des moyens militaires et civils mobilisés

Dès les premières heures suivant l’échouement, les autorités avaient engagé un hélicoptère Caracal de la base aérienne de Cazaux pour participer aux opérations de secours. La Marine nationale avait également déployé une équipe spécialisée afin d’évaluer l’état du cargo.

Un avion Falcon 50 avait été mobilisé pour assurer une surveillance aérienne. Le remorqueur d’intervention Abeille Bretagne avait, de son côté, appareillé en prévision d’une éventuelle opération de déséchouement.

Pourquoi le remorquage ne peut pas être immédiat

Remettre à flot un cargo échoué nécessite plusieurs vérifications. Les experts doivent notamment examiner l’état de la coque, la stabilité du navire, sa position sur le banc de sable et les risques liés aux mouvements de la mer.

Les conditions météorologiques jouent également un rôle essentiel. Une opération engagée avec une houle trop importante ou des vents violents pourrait aggraver les dommages et mettre en danger les équipes d’intervention.

La surveillance environnementale reste une priorité

Les autorités suivent attentivement les risques de pollution. Les premières opérations de reconnaissance n’avaient pas permis d’identifier de pollution autour du cargo.

La présence d’un navire immobilisé à proximité du littoral nécessite néanmoins une vigilance continue. Une éventuelle dégradation de sa structure pourrait entraîner des conséquences environnementales, notamment en cas de fuite de carburant.

Les prochaines décisions dépendront de la météo

La préfecture maritime doit désormais attendre des conditions suffisamment favorables pour poursuivre les opérations techniques en sécurité. Le remorquage ne pourra être envisagé qu’après une évaluation précise des risques.

L’évacuation préventive des personnes présentes à bord permet de limiter les dangers humains pendant cet épisode météorologique. L’enjeu consiste maintenant à stabiliser la situation et à organiser le retrait du navire sans provoquer de nouvel incident.