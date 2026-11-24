Des millions de propriétaires doivent se conformer à l’obligation de débroussaillement pour limiter les risques d’incendie. En cas de non-respect, des amendes pouvant atteindre 1 500 euros sont possibles. Ce dispositif vise à protéger les habitations et facilite aussi l'intervention des secours en réduisant la végétation combustible.

Des millions de Français sont concernés par les obligations légales de débroussaillement, un dispositif destiné à limiter la propagation des incendies de forêt et de végétation. Les propriétaires de terrains situés dans certaines zones exposées doivent entretenir les espaces entourant leurs habitations. Le non-respect de cette réglementation peut entraîner des sanctions financières, notamment une amende pouvant atteindre 1 500 euros selon la nature de l’infraction.

Le débroussaillement consiste notamment à éliminer les végétaux morts, à réduire la densité de la végétation et à limiter la continuité entre les arbres et les broussailles. Dans les secteurs concernés, cette obligation s’applique généralement sur une profondeur de 50 mètres autour des constructions, une distance pouvant être portée à 100 mètres sur décision municipale. Elle peut également concerner des terrains appartenant à des propriétaires voisins.

Une obligation destinée à protéger les habitations et les pompiers

Contrairement à certaines idées reçues, débroussailler ne signifie pas supprimer systématiquement tous les arbres présents sur une propriété. L’objectif consiste à réduire la quantité de végétation combustible et à ralentir la progression des flammes. Un terrain correctement entretenu facilite également l’intervention des services de secours et améliore les possibilités de protection des bâtiments.

Les propriétaires concernés ont intérêt à effectuer ces travaux avant les périodes de sécheresse et de fortes chaleurs. En cas de manquement, les autorités peuvent engager différentes procédures, allant de la mise en demeure à des sanctions financières ou à l’exécution des travaux aux frais du propriétaire. Avec l’extension du risque d’incendie à de nouveaux territoires, le débroussaillement constitue un élément essentiel de la prévention.