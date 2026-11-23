Racisme, salut nazi et harcèlement : un scandale éclate dans une école de formation des officiers de police

L'École nationale supérieure de la police de Cannes-Écluse est secouée par des accusations graves de racisme, de harcèlement et de références au nazisme impliquant des élèves de la 31e promotion. Malgré des alertes internes, la hiérarchie n'a pas pris de mesures appropriées jusqu'à la saisine de la justice par le directeur général de la police nationale.

Des caricatures racistes, des messages antisémites et islamophobes, des références au nazisme et des faits présumés de harcèlement : de graves accusations secouent l’École nationale supérieure de la police (ENSP) de Cannes-Écluse, en Seine-et-Marne. Après les révélations publiées dimanche 22 novembre par Le Parisien, le directeur général de la police nationale, Louis Laugier, a saisi la justice. Plusieurs élèves officiers sont mis en cause pour des échanges diffusés sur des groupes privés, alors qu’ils se préparent à exercer des fonctions de commandement au sein de la police française.

L’affaire concerne la 31e promotion de l’École nationale supérieure de la police, composée d’environ 450 élèves, dont une majorité de fonctionnaires déjà engagés dans l’institution. Entrés en formation en septembre 2025, ces futurs officiers doivent, pour la plupart, être diplômés au début de l’année 2027. Ils se destinent à devenir lieutenants, capitaines ou commandants, avec la responsabilité d’encadrer des équipes et de participer à la conduite des opérations de police.

Selon une enquête du Parisien, plusieurs membres de cette promotion auraient diffusé, au cours des derniers mois, des contenus racistes, antisémites ou islamophobes sur des conversations WhatsApp et Instagram. Des témoignages recueillis auprès d’élèves et des captures d’écran font état de comportements particulièrement préoccupants. Les publications incriminées seraient principalement le fait d’un petit groupe d’élèves identifiés, sans que ces agissements puissent être attribués à l’ensemble de la promotion.

Des références au nazisme et des caricatures visant les musulmans

Parmi les éléments révélés figure une photographie prise en mars 2026 montrant un mannequin vêtu d’un uniforme d’officier allemand, le bras tendu dans une posture évoquant un salut nazi. L’image aurait été diffusée dans une conversation entre élèves. D’autres échanges comporteraient des références à l’idéologie nazie, tandis que plusieurs élèves auraient reçu une version numérique de Mein Kampf, l’ouvrage d’Adolf Hitler.

L’enquête évoque également des dessins caricaturaux représentant des personnes musulmanes, accompagnés de commentaires dénigrants. Des messages à caractère raciste ou xénophobe auraient été publiés dans les mêmes conversations. Ces contenus, présentés par certains comme des plaisanteries, ont provoqué l’indignation d’autres élèves, particulièrement préoccupés par le comportement de futurs responsables de la police nationale.

Les accusations ne concernent pas uniquement des propos discriminatoires. Plusieurs élèves auraient également été victimes de harcèlement et de photomontages humiliants. Un étudiant aurait notamment été visé par une image à caractère sexuel, tandis qu’une autre élève aurait fait l’objet de moqueries sur son apparence physique. Des messages hostiles auraient également ciblé un étudiant d’origine maghrébine et ses proches.

Ces révélations interrogent directement le respect des principes de déontologie enseignés dans les écoles de police. Les futurs officiers sont appelés à exercer l’autorité publique, à garantir l’égalité de traitement des citoyens et à encadrer des fonctionnaires. Les comportements dénoncés apparaissent donc particulièrement sensibles au regard des responsabilités auxquelles se destinent les élèves concernés.

La hiérarchie alertée depuis l’été, la justice désormais saisie

L’un des aspects les plus importants de cette affaire concerne le délai de réaction de l’institution. Selon Le Parisien, plusieurs signalements auraient été transmis à la direction de l’école dès l’été 2026. Des captures d’écran et des témoignages auraient permis d’identifier les auteurs présumés de certaines publications.

Pourtant, aucune sanction disciplinaire n’avait été prononcée à la date des révélations, selon les informations publiées dimanche. Cette situation soulève des interrogations sur le traitement des alertes internes et sur les procédures engagées par la hiérarchie de l’établissement.

La direction générale de la police nationale affirme néanmoins qu’une enquête administrative a été menée et que des propositions de sanctions ont été formulées. Ces éléments indiquent que le dossier avait déjà fait l’objet d’investigations internes, même si les suites disciplinaires n’étaient pas encore effectives.

Face à la gravité des faits rapportés, Louis Laugier, directeur général de la police nationale, a décidé de saisir la justice. Un signalement a été adressé au parquet de Fontainebleau sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale, qui impose à certaines autorités publiques de signaler les crimes ou délits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette démarche ouvre la possibilité d’investigations judiciaires distinctes des procédures administratives. Il appartiendra désormais à l’autorité judiciaire de déterminer si les faits dénoncés constituent des infractions pénales et d’établir les éventuelles responsabilités individuelles. Les élèves mis en cause bénéficient, à ce stade, de la présomption d’innocence.

Une affaire qui interroge la formation des futurs cadres de la police

L’École nationale supérieure de la police occupe une place centrale dans la formation des cadres de l’institution. Son cursus associe enseignements théoriques, stages opérationnels et préparation aux responsabilités de commandement. Les élèves y sont notamment formés à la déontologie, au respect des règles professionnelles et à la gestion des équipes.

Les révélations concernant certains membres de la 31e promotion posent donc une question essentielle : comment prévenir et sanctionner les comportements discriminatoires chez des fonctionnaires appelés à exercer une autorité sur leurs collègues et sur les citoyens ?

L’affaire ne permet pas de tirer des conclusions générales sur l’ensemble des élèves de l’établissement. Plusieurs d’entre eux ont précisément contribué à dénoncer les faits et à transmettre les éléments à leur hiérarchie. Leur démarche montre que les comportements incriminés ont également suscité une opposition au sein même de la promotion.

Les témoignages publiés évoquent néanmoins des inquiétudes concernant la banalisation de certains propos présentés comme de simples plaisanteries. Dans un environnement professionnel où les policiers sont tenus à une obligation d’exemplarité, la répétition de messages discriminatoires peut avoir des conséquences sur les relations entre collègues, mais aussi sur la confiance accordée à l’institution.

Des sanctions attendues, une enquête judiciaire à suivre

Le signalement adressé au parquet de Fontainebleau constitue désormais une nouvelle étape dans le traitement de cette affaire. Les autorités devront déterminer les responsabilités des personnes impliquées, tandis que les procédures disciplinaires pourraient aboutir à des sanctions administratives.

La question de la réaction de la hiérarchie devrait également rester au centre des interrogations. Les faits ayant été signalés plusieurs mois avant leur médiatisation, les délais de traitement et les mesures prises pour protéger les élèves concernés pourraient faire l’objet d’un examen attentif.

Pour la police nationale, l’enjeu dépasse les seuls échanges publiés dans des groupes privés. Il concerne la capacité de l’institution à faire respecter ses principes déontologiques dès la formation de ses futurs cadres. Les comportements racistes, antisémites ou les références glorifiant le nazisme ne sauraient être considérés comme de simples écarts sans conséquence lorsqu’ils sont susceptibles de concerner des agents investis de missions de service public.

À quelques mois de la sortie de la 31e promotion, l’affaire place donc l’École nationale supérieure de la police face à une situation délicate. Les investigations devront établir précisément les faits, garantir les droits des personnes mises en cause et déterminer les suites appropriées. Une exigence de rigueur indispensable pour préserver la confiance dans une institution chargée de faire respecter la loi.