Ça s’est passé un 9 novembre: en 1938, la Nuit de cristal, les nazis organisent un pogrom contre les Juifs

La Nuit de cristal du 9 au 10 novembre 1938, orchestrée par le régime nazi, marque un tournant décisif dans la persécution des Juifs en Allemagne. Après un attentat à Paris, des synagogues sont incendiées, des commerces détruits et environ 30 000 Juifs sont arrêtés, préfigurant l'extermination systématique à venir.

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, l’Allemagne nazie a été le théâtre d’une vague de violences antisémites organisée par le régime d’Adolf Hitler. Des centaines de synagogues ont été incendiées, des milliers de commerces juifs ont été détruits et des dizaines de Juifs ont été assassinés. Près de 30 000 hommes juifs ont été arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. Cet événement, passé à l’histoire sous le nom de « Nuit de cristal », a marqué une étape décisive dans la persécution des Juifs par le régime nazi, trois ans avant le début de leur extermination systématique.

Un attentat à Paris utilisé comme prétexte

Le 7 novembre 1938, Herschel Grynszpan, un jeune Juif polonais de 17 ans vivant à Paris, tire sur Ernst vom Rath, troisième secrétaire à l’ambassade d’Allemagne. Le diplomate, grièvement blessé, meurt deux jours plus tard, le 9 novembre. Grynszpan a agi dans un contexte de persécutions antisémites, après l’expulsion de milliers de Juifs polonais d’Allemagne, parmi lesquels figurait sa propre famille.

Les dirigeants nazis décident d’exploiter cet assassinat pour déclencher une campagne de violences contre la population juive. Le 9 novembre, alors que les responsables du parti nazi sont réunis à Munich pour commémorer le putsch manqué d’Adolf Hitler de 1923, le ministre de la Propagande Joseph Goebbels prononce un discours violemment antisémite. Il fait comprendre aux responsables présents que des manifestations contre les Juifs peuvent avoir lieu et que les autorités ne doivent pas les empêcher.

Dans les heures suivantes, des instructions sont transmises aux organisations nazies à travers le pays. Les militants du parti, les membres des SA et d’autres formations nazies passent à l’action. Les violences sont officiellement présentées comme une réaction spontanée de la population allemande à la mort du diplomate. En réalité, elles sont encouragées et coordonnées par les dirigeants du régime.

Synagogues incendiées, magasins saccagés et familles terrorisées

Dans la nuit du 9 au 10 novembre, les violences se multiplient dans toute l’Allemagne et dans l’Autriche annexée quelques mois auparavant. Les synagogues sont attaquées, leurs objets religieux profanés, leurs rouleaux de la Torah détruits. Plus de 1 400 synagogues et lieux de prière sont endommagés ou détruits selon les estimations historiques les plus larges.

Les commerces appartenant à des Juifs sont pris pour cible. Environ 7 500 magasins sont saccagés, leurs vitrines brisées et leurs marchandises pillées. Les rues se couvrent de débris de verre, donnant naissance à l’expression allemande Kristallnacht, ou « Nuit de cristal ». Cette appellation, qui évoque les vitrines fracassées, masque toutefois la violence des agressions et des assassinats.

Des familles sont chassées de leur domicile, des appartements sont dévastés et des cimetières juifs sont profanés. Des hommes sont battus publiquement, parfois sous les yeux de leurs proches. Les pompiers reçoivent dans plusieurs villes l’ordre de protéger les bâtiments voisins des incendies, sans chercher à sauver les synagogues en flammes.

Les autorités nazies reconnaîtront officiellement 91 morts. Le bilan humain réel est plus élevé, notamment si l’on prend en compte les décès ultérieurs, les suicides provoqués par les persécutions et les victimes des mauvais traitements dans les camps.

Près de 30 000 hommes juifs déportés dans les camps

Les violences ne s’arrêtent pas à la destruction des biens. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, la Gestapo organise une vague d’arrestations. Heinrich Müller, chef de la Gestapo, ordonne l’interpellation de 20 000 à 30 000 hommes juifs. Reinhard Heydrich, responsable de la police de sécurité, transmet également des instructions précises aux forces de l’ordre : elles doivent laisser se dérouler les attaques, protéger les propriétés non juives et procéder aux arrestations.

Dans les jours suivants, environ 30 000 hommes juifs sont arrêtés, dont quelque 26 000 sont effectivement internés dans des camps de concentration selon les décomptes du United States Holocaust Memorial Museum. Ils sont principalement envoyés à Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen. Ces camps existent déjà depuis plusieurs années et sont utilisés par le régime nazi pour emprisonner ses opposants et les populations persécutées.

Les détenus subissent des humiliations, des coups et des conditions de détention extrêmement dures. Plusieurs centaines meurent pendant leur internement ou des suites des mauvais traitements. Beaucoup de survivants sont libérés au cours des semaines ou des mois suivants, souvent sous la pression des autorités qui cherchent à les contraindre à quitter définitivement l’Allemagne.

Les victimes obligées de payer un milliard de Reichsmarks

Le 12 novembre 1938, le régime nazi prend une nouvelle décision : les Juifs allemands devront verser collectivement une amende d’un milliard de Reichsmarks. Cette sanction financière est imposée aux victimes mêmes des violences, officiellement pour les punir de l’attentat commis à Paris.

Les propriétaires juifs sont également contraints de réparer à leurs frais les dégâts causés à leurs commerces et à leurs immeubles. Les indemnités d’assurance correspondant aux destructions sont confisquées par l’État. Parallèlement, les autorités accélèrent l’exclusion des Juifs de la vie économique allemande, notamment en imposant le transfert ou la liquidation de leurs entreprises.

Depuis l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir en 1933, les Juifs allemands subissent déjà une succession de mesures discriminatoires. Les lois de Nuremberg de 1935 les ont privés de leurs droits de citoyens du Reich et ont interdit les mariages entre Juifs et personnes considérées comme de sang allemand. Après la Nuit de cristal, les persécutions prennent une dimension encore plus violente, avec des arrestations massives et une politique d’expropriation systématique.

Un tournant dans la persécution des Juifs, trois ans avant la Shoah

La Nuit de cristal constitue un tournant dans la politique antisémite du Troisième Reich. Jusqu’alors, les persécutions avaient principalement reposé sur l’exclusion juridique, les discriminations économiques, les intimidations et les violences déjà exercées par les organisations nazies. En novembre 1938, le régime organise ouvertement un pogrom à l’échelle du pays, avec la participation de ses militants et la complicité des forces de police.

À l’étranger, les destructions et les agressions provoquent de nombreuses condamnations. Aux États-Unis, le président Franklin D. Roosevelt rappelle son ambassadeur en Allemagne pour consultations. Mais les possibilités d’émigration restent limitées pour les Juifs allemands et autrichiens, confrontés aux restrictions d’entrée imposées par de nombreux pays.

La guerre éclate moins de dix mois plus tard, le 1er septembre 1939, avec l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie. À partir de 1941, le régime engage l’extermination systématique des Juifs d’Europe. Au total, environ six millions de Juifs seront assassinés pendant la Shoah.

Le 9 novembre 1938 reste ainsi l’une des dates les plus sombres de l’histoire allemande. Cette nuit-là, plus de 1 400 synagogues et lieux de prière ont été détruits ou endommagés, des milliers de commerces et de logements ont été attaqués et des dizaines de milliers de Juifs ont été arrêtés. Selon les estimations du Musée juif de Berlin, environ 400 personnes ont été assassinées ou poussées au suicide pendant le pogrom, auxquelles s’ajoutent les centaines de détenus morts après leur transfert dans les camps de concentration.