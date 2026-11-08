Ces inventeurs tués par leurs propres inventions: quand le génie tourne au drame

Cet article retrace les destinées tragiques d'inventeurs dont les créations les ont tués. Des expérimentations sur la tour Eiffel à des innovations industrielles, chaque récit met en lumière les dangers de l'audace. Les histoires de Franz Reichelt, William Bullock et Henry Smolinski illustrent comment le progrès peut parfois avoir un coût fatal.

Ils voulaient révolutionner les transports, conquérir le ciel, explorer les profondeurs marines ou transformer l’industrie. Certains y sont parvenus, mais leurs inventions leur ont coûté la vie. Du tailleur qui s’est jeté de la tour Eiffel avec un parachute de sa fabrication au concepteur d’une voiture volante mort dans son prototype, l’histoire regorge d’inventeurs victimes de leur audace. Retour sur huit destins tragiques, parfois invraisemblables, où le progrès s’est payé au prix fort.

Franz Reichelt : il saute de la tour Eiffel avec son parachute et s’écrase devant les caméras

Le 4 février 1912, au petit matin, Franz Reichelt se présente au pied de la tour Eiffel. Ce tailleur d’origine autrichienne, installé à Paris, est convaincu d’avoir mis au point une invention capable de sauver la vie des aviateurs : un costume-parachute qui doit permettre à celui qui le porte de ralentir sa chute.

Depuis plusieurs années, il travaille sur cet équipement constitué de tissu et d’une armature destinée à se déployer pendant la descente. Ses premiers essais, réalisés avec des mannequins, ont donné des résultats décevants. Plusieurs prototypes se sont écrasés au sol, mais Reichelt reste persuadé que son invention fonctionnera si elle est utilisée depuis une hauteur suffisante.

Ce dimanche matin, il obtient l’autorisation de procéder à une démonstration depuis la tour Eiffel. Les autorités pensent qu’il utilisera un mannequin. À leur grande surprise, l’inventeur annonce qu’il effectuera lui-même le saut.

Malgré les mises en garde de son entourage et des personnes présentes, Reichelt monte au premier étage du monument, à environ 57 mètres du sol. Des journalistes et des opérateurs de cinéma sont venus assister à l’expérience.

Vers 8h20, il grimpe sur un tabouret placé près de la rambarde, hésite quelques instants, puis se lance dans le vide. Son costume-parachute ne se déploie pas correctement. Il tombe presque verticalement et s’écrase au pied de la tour Eiffel.

L’inventeur de 33 ans meurt sur le coup. Sa chute a été filmée, et les images existent toujours. Elles constituent l’un des témoignages les plus saisissants des dangers de l’expérimentation aéronautique au début du XXe siècle.

William Bullock : sa presse à imprimer lui broie la jambe et provoque sa mort

William Bullock est l’un des inventeurs qui ont contribué à transformer l’industrie de la presse au XIXe siècle. Né en 1813 dans l’État de New York, il met au point une presse rotative perfectionnée, capable d’imprimer rapidement de grandes quantités de journaux à partir de rouleaux de papier.

Son système améliore considérablement la productivité des imprimeries. L’alimentation continue en papier permet de réduire les manipulations et d’accélérer la fabrication des journaux, à une époque où la demande d’information imprimée augmente fortement.

En avril 1867, alors qu’il travaille sur une de ses machines dans une imprimerie de Philadelphie, Bullock tente d’ajuster un mécanisme. Sa jambe est happée et écrasée par la presse.

La blessure est grave. Dans les jours qui suivent, une gangrène se développe. Les médecins décident d’amputer la jambe pour tenter de sauver l’inventeur.

William Bullock meurt le 12 avril 1867, à 54 ans, des suites de ses blessures et des complications de l’opération. L’homme qui avait contribué à accélérer l’impression des journaux a été mortellement blessé par la machine qu’il avait perfectionnée.

Henry Smolinski : sa voiture volante se désintègre en plein ciel

Dans les années 1970, l’ingénieur américain Henry Smolinski poursuit un rêve qui fascine les inventeurs depuis les débuts de l’aviation : fabriquer une voiture capable de rouler sur les routes et de voler comme un avion.

Avec son associé Harold Blake, il développe l’AVE Mizar, un véhicule hybride associant une Ford Pinto à des éléments d’un avion Cessna Skymaster. Le principe consiste à fixer une structure aéronautique sur la voiture, puis à la détacher une fois l’atterrissage effectué.

L’idée est ambitieuse. Les deux hommes espèrent commercialiser un moyen de transport permettant à son propriétaire de conduire jusqu’à un aérodrome, de décoller, puis de reprendre la route après son vol.

Le 11 septembre 1973, Smolinski et Blake effectuent un vol d’essai près d’Oxnard, en Californie. Peu après le décollage, la structure de l’appareil connaît une défaillance catastrophique. Une partie de l’ensemble aéronautique se détache et le véhicule s’écrase.

Les deux hommes sont tués. Henry Smolinski a 40 ans.

L’accident met fin au développement de l’AVE Mizar. Le projet reste l’un des exemples les plus connus des difficultés techniques rencontrées par les premières voitures volantes.

Horace Lawson Hunley : il meurt dans le sous-marin qu’il a contribué à concevoir

Pendant la guerre de Sécession, les États confédérés cherchent à contourner le blocus maritime imposé par la marine de l’Union. Parmi les solutions envisagées figure une arme encore largement expérimentale : le sous-marin.

Horace Lawson Hunley, avocat et homme d’affaires de Louisiane, participe au financement et au développement d’un submersible conçu pour attaquer les navires ennemis. L’appareil, qui portera son nom, mesure environ douze mètres de long et fonctionne grâce à une hélice actionnée manuellement par son équipage.

Le sous-marin a déjà connu des accidents lorsqu’un nouvel essai est organisé dans le port de Charleston, le 15 octobre 1863. Hunley décide de prendre lui-même les commandes de l’appareil, accompagné de sept hommes.

Pendant la manœuvre, le submersible plonge et ne remonte pas. Les huit occupants trouvent la mort. Les circonstances exactes de l’accident et les mécanismes ayant provoqué leur décès restent incertains.

Lorsque le sous-marin est récupéré, les corps sont retrouvés à l’intérieur. Hunley est enterré avec les honneurs militaires.

Son invention poursuit néanmoins sa carrière. Le 17 février 1864, le H. L. Hunley réussit à couler l’USS Housatonic, devenant le premier sous-marin à détruire un navire ennemi au combat. Mais il disparaît lui aussi après cette attaque, entraînant la mort de son nouvel équipage.

Le submersible est finalement retrouvé au XXe siècle et remonté à la surface en 2000, plus de 136 ans après sa disparition.

Valerian Abakovski : son train à hélice déraille et tue sept personnes

En 1921, Valerian Abakovski n’a que 25 ans lorsqu’il met au point un véhicule ferroviaire particulièrement audacieux : l’Aérowagon, un autorail propulsé par une hélice d’avion. À une époque où les locomotives à vapeur dominent les chemins de fer, son invention promet de transporter des passagers à grande vitesse.

L’engin possède un moteur aéronautique et une hélice installée à l’avant. Il peut théoriquement atteindre 140 km/h, une vitesse impressionnante pour les infrastructures ferroviaires russes de l’époque. Le projet intéresse les autorités soviétiques, qui envisagent de l’utiliser pour transporter rapidement des responsables politiques.

Le 24 juillet 1921, Abakovski accompagne une délégation de responsables communistes étrangers et soviétiques à bord de son invention. Vingt-deux personnes prennent place dans l’autorail pour effectuer un voyage entre Moscou et Toula.

Le trajet aller se déroule sans incident. Mais sur le chemin du retour, près de Serpoukhov, l’Aérowagon déraille à grande vitesse et quitte la voie ferrée.

Le bilan est terrible : six personnes meurent sur le coup et une septième succombe à ses blessures. Valerian Abakovski figure parmi les victimes, tout comme le dirigeant bolchevique Fiodor Sergueïev, surnommé Artiom.

Les victimes reçoivent des funérailles officielles et sont enterrées près du mur du Kremlin, à Moscou. Le développement de l’Aérowagon est abandonné après la catastrophe.

Otto Lilienthal : le pionnier de l’aviation fait une chute mortelle avec son planeur

Bien avant les frères Wright, l’ingénieur allemand Otto Lilienthal consacre sa vie à comprendre comment l’homme peut voler. Fasciné par les oiseaux, il étudie la forme de leurs ailes et développe des appareils capables de planer en utilisant les courants d’air.

À partir de 1891, il multiplie les expériences avec des planeurs de sa fabrication. Ses appareils, construits notamment en bois et en toile, lui permettent d’effectuer des vols de plusieurs dizaines, puis de plusieurs centaines de mètres.

Contrairement à de nombreux inventeurs de son époque, Lilienthal ne se contente pas de dessiner des machines. Il les expérimente personnellement. Il réalise ainsi plus de 2 000 vols, souvent depuis des collines aménagées pour ses essais.

Le 9 août 1896, il effectue une nouvelle série de vols près de Stölln, en Allemagne. Alors qu’il se trouve à environ quinze mètres du sol, une rafale de vent déstabilise son planeur. L’appareil cabre brutalement, perd sa portance et chute.

Lilienthal s’écrase au sol et subit de graves blessures à la colonne vertébrale. Transporté à Berlin, il meurt le lendemain, à 48 ans.

Ses travaux ne disparaissent pas avec lui. Ses observations sur la portance, ses photographies de vol et ses expériences influencent les pionniers de l’aviation, notamment Wilbur et Orville Wright, qui réussiront leur premier vol motorisé contrôlé en 1903.

Sylvester Roper : il meurt au guidon de sa moto à vapeur en tentant un record de vitesse

À la fin du XIXe siècle, alors que la motocyclette moderne n’en est qu’à ses débuts, l’inventeur américain Sylvester Howard Roper travaille sur une machine particulièrement originale : un deux-roues équipé d’un moteur à vapeur.

Son véhicule fonctionne grâce à une petite chaudière chauffée au charbon, qui produit la vapeur nécessaire à l’entraînement de la roue arrière. Roper expérimente différentes versions de cette machine pendant plusieurs décennies et devient l’un des pionniers des véhicules motorisés à deux roues.

Le 1er juin 1896, à 73 ans, il se rend sur la piste cycliste de Charles River, près de Boston, pour démontrer les performances de son invention.

Devant plusieurs cyclistes, il effectue des tours de piste à une vitesse impressionnante. Encouragé par ses performances, il accélère encore. Sa machine atteint une vitesse estimée à plus de 60 km/h, particulièrement élevée pour un engin de ce type à l’époque.

Soudain, le deux-roues devient instable. Roper perd le contrôle et chute. Lorsque les témoins arrivent auprès de lui, l’inventeur est mort.

Mais son décès présente une particularité : les constatations médicales concluent à une défaillance cardiaque. Il n’est donc pas établi que la chute ait provoqué sa mort. Roper aurait été victime d’une crise cardiaque pendant qu’il pilotait sa machine, avant ou au moment de perdre le contrôle.

L’homme qui cherchait à démontrer la vitesse de son véhicule à vapeur est ainsi mort au guidon de son invention, sans que celle-ci puisse être directement tenue pour responsable de son décès.

Michael Dacre : son taxi volant s’écrase pendant ses essais

Plus d’un siècle après les premières tentatives de vol motorisé, les inventeurs continuent d’imaginer des appareils capables de transformer les déplacements urbains. Parmi eux figure l’entrepreneur britannique Michael Robert Dacre, qui développe un avion destiné à servir de taxi aérien.

Son projet, baptisé Jetpod, repose sur un appareil compact capable de décoller et d’atterrir sur des pistes très courtes. L’objectif est de permettre l’installation de petits aérodromes à proximité des centres-villes et de proposer des déplacements rapides sans dépendre des grands aéroports.

Dacre envisage notamment des appareils capables d’utiliser des pistes d’environ 125 mètres. Le concept pourrait, selon ses ambitions, permettre des liaisons entre quartiers d’affaires, centres urbains et plateformes de transport.

Le 16 août 2009, l’entrepreneur de 53 ans prend les commandes d’un prototype sur l’aérodrome de Tekah, près de Taiping, en Malaisie.

Pendant l’essai, l’appareil décolle, prend de l’altitude, puis plonge brutalement vers le sol. Il s’écrase et prend feu. Michael Dacre meurt dans l’accident.

Les services de secours, présents sur place pour accompagner les essais, ne peuvent rien faire pour le sauver.

L’accident met un coup d’arrêt au projet Jetpod, qui n’atteindra jamais le stade de l’exploitation commerciale. Dacre avait lui-même pris les commandes de l’appareil qu’il espérait voir un jour transporter des passagers au-dessus des villes.