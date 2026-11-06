Ça s’est passé un 6 novembre: en 1860, Abraham Lincoln est élu président des États-Unis, le pays se dirige vers la guerre de Sécession

Le 6 novembre 1860, Abraham Lincoln est élu président des États-Unis, suscitant une crise politique majeure. Sa victoire entraîne la sécession de plusieurs États du Sud et le début de la guerre de Sécession. Au fil du conflit, Lincoln émergera comme une figure centrale de l'abolition de l'esclavage et de la préservation de l'Union.

Le 6 novembre 1860, Abraham Lincoln a été élu 16e président des États-Unis, à l’issue d’un scrutin qui a profondément divisé le pays. Candidat du Parti républicain, opposé à l’extension de l’esclavage dans les nouveaux territoires américains, il a remporté la présidence sans obtenir la majorité des suffrages populaires. Sa victoire a provoqué une crise politique sans précédent : quelques semaines plus tard, plusieurs États du Sud ont commencé à faire sécession, ouvrant la voie à la guerre civile la plus meurtrière de l’histoire américaine.

Une victoire électorale qui fracture les États-Unis

En 1860, les États-Unis sont divisés sur la question de l’esclavage. Dans le Nord, une partie croissante de la population refuse son extension vers les territoires de l’Ouest. Dans le Sud, les grands propriétaires de plantations défendent un système économique reposant largement sur le travail des esclaves.

Abraham Lincoln, ancien avocat de l’Illinois et candidat du jeune Parti républicain, défend une position précise : empêcher l’extension de l’esclavage, sans promettre son abolition immédiate dans les États où il existe déjà. Cette distinction ne rassure pas les dirigeants sudistes, qui considèrent son élection comme une menace pour leur organisation politique et économique.

Le scrutin oppose quatre candidats principaux. Lincoln affronte notamment le démocrate Stephen Douglas, le démocrate sudiste John C. Breckinridge et John Bell, candidat du Parti de l’Union constitutionnelle. Cette division de ses adversaires favorise sa victoire.

Avec environ 1,87 million de voix, soit 39,8% des suffrages populaires, Lincoln obtient 180 grands électeurs sur 303. Il remporte ainsi largement le collège électoral, bien qu’il ne recueille pratiquement aucun soutien dans les États esclavagistes du Sud profond.

7 États font sécession avant même son investiture

L’élection de Lincoln déclenche immédiatement une crise nationale. Le 20 décembre 1860, la Caroline du Sud annonce officiellement sa sécession, refusant de rester dans une Union dirigée par un président républicain.

Dans les semaines suivantes, six autres États suivent : le Mississippi, la Floride, l’Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas. En février 1861, ces sept États constituent les États confédérés d’Amérique et choisissent Jefferson Davis comme président.

Abraham Lincoln n’est pourtant pas encore entré à la Maison-Blanche. Son investiture n’a lieu que le 4 mars 1861, conformément au calendrier constitutionnel de l’époque. Dans son discours inaugural, il tente de préserver l’Union et affirme ne pas avoir l’intention d’intervenir contre l’esclavage dans les États où il existe déjà.

Il refuse cependant de reconnaître le droit des États à quitter unilatéralement les États-Unis. Cette opposition rend la confrontation de plus en plus probable.

Le 12 avril 1861, la guerre de Sécession éclate

Le 12 avril 1861, les forces confédérées ouvrent le feu sur Fort Sumter, une installation fédérale située dans le port de Charleston, en Caroline du Sud. Après plusieurs heures de bombardement, la garnison américaine capitule. La guerre de Sécession commence.

Quatre autres États esclavagistes rejoignent ensuite la Confédération : la Virginie, l’Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord. Onze États composent désormais le camp sudiste, tandis que les États restés fidèles à Washington combattent pour maintenir l’Union.

Le conflit dure quatre ans et mobilise des millions de soldats. Les estimations historiques font état d’environ 620 000 à 750 000 morts, voire davantage selon certaines recherches démographiques. Les combats dévastent une grande partie du Sud et transforment durablement les États-Unis.

De la préservation de l’Union à l’abolition de l’esclavage

Au début de la guerre, Lincoln fixe comme priorité la préservation de l’Union. Mais la question de l’esclavage devient progressivement indissociable du conflit.

Le 1er janvier 1863, il fait entrer en vigueur la Proclamation d’émancipation, qui déclare libres les esclaves des territoires en rébellion contre les États-Unis. Cette décision ne libère pas immédiatement tous les esclaves du pays, mais elle transforme les objectifs politiques et militaires de la guerre.

Lincoln soutient ensuite l’adoption du 13e amendement à la Constitution, destiné à abolir l’esclavage sur l’ensemble du territoire américain. Le Congrès l’adopte le 31 janvier 1865. Sa ratification définitive interviendra le 6 décembre suivant.

Entre-temps, le président est réélu en novembre 1864. Le 9 avril 1865, le général confédéré Robert E. Lee capitule devant Ulysses S. Grant à Appomattox, en Virginie, marquant l’effondrement militaire de la principale armée sudiste.

Un président assassiné quelques jours après la victoire

Le 14 avril 1865, cinq jours après la reddition de Lee, Abraham Lincoln assiste à une représentation théâtrale au Ford’s Theatre, à Washington. Il est atteint d’une balle à la tête tirée par John Wilkes Booth, un acteur favorable à la cause confédérée.

Transporté dans une maison située en face du théâtre, Lincoln meurt le lendemain matin, à l’âge de 56 ans. Son vice-président, Andrew Johnson, lui succède.

L’élection du 6 novembre 1860 aura ainsi marqué un tournant décisif dans l’histoire américaine. En moins de 5 ans, les États-Unis ont traversé une guerre civile, préservé leur unité territoriale et engagé l’abolition constitutionnelle de l’esclavage. Abraham Lincoln, élu avec moins de 40% des voix, est devenu l’une des figures les plus importantes de l’histoire du pays.