Insolite – Au Pérou, un candidat prénommé Hitler Mussolini remporte une élection municipale

Un homme portant les prénoms de 2 des pires dictateurs du XXe siècle a remporté une élection municipale au Pérou. Hitler Mussolini Simeón Flores, dont le nom fait directement référence à Adolf Hitler et Benito Mussolini, a été élu à la tête d’une municipalité péruvienne. Une victoire électorale qui attire l’attention bien au-delà des frontières du pays, en raison de l’identité pour le moins inhabituelle du nouveau responsable politique.

Le candidat porte officiellement les prénoms Hitler et Mussolini, associés respectivement au dictateur nazi allemand et au dirigeant fasciste italien. Cette particularité ne signifie toutefois pas qu’il partage leurs convictions politiques. Aucun élément ne permet, sur la seule base de son identité, de lui attribuer une quelconque adhésion aux idéologies nazie ou fasciste.

Hitler et Mussolini, deux prénoms qui renvoient aux dictatures européennes

Adolf Hitler a dirigé l’Allemagne nazie de 1933 à 1945. Responsable du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en Europe et du génocide des Juifs d’Europe, il demeure l’une des figures les plus meurtrières de l’histoire contemporaine. Benito Mussolini a, quant à lui, gouverné l’Italie fasciste de 1922 à 1943, avant d’être renversé puis exécuté en 1945.

Le fait de porter ces deux prénoms n’a pas empêché Hitler Mussolini Simeón Flores de se présenter devant les électeurs péruviens et de remporter le scrutin. Au Pérou, comme dans plusieurs autres pays d’Amérique latine, certains prénoms empruntés à des personnages historiques étrangers peuvent être attribués à des enfants, indépendamment des convictions politiques que ces personnages représentent.

Une victoire électorale qui attire l’attention à l’étranger

L’élection de Hitler Mussolini Simeón Flores rappelle que les noms des candidats ne constituent pas, à eux seuls, un critère permettant de déterminer leur programme ou leurs orientations politiques. Les électeurs péruviens ont désigné un responsable municipal dont les prénoms évoquent deux régimes totalitaires et autoritaires européens du XXe siècle.

Cette élection fait désormais parler d’elle à l’international, davantage pour l’identité du vainqueur que pour les enjeux municipaux du scrutin.