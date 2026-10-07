Insolite - L’étonnante histoire des slips de Sébastien Lecornu : son numéro de téléphone s’est retrouvé sur Internet après le piratage du Slip Français

Sébastien Lecornu, Premier ministre, voit son numéro de téléphone exposé sur Internet suite à une fuite de données sur le site Le Slip Français, victime d'un piratage en 2024. Cette situation illustre les conséquences durables des cyberattaques, touchant aussi 25 membres de son gouvernement avec des informations sensibles compromises.

L’histoire pourrait prêter à sourire si elle ne concernait pas les données personnelles du Premier ministre. Le numéro de téléphone de Sébastien Lecornu circule sur Internet à la suite d’une fuite massive de données. Et l’origine de cette exposition est pour le moins inattendue : une commande passée par l’actuel chef du gouvernement sur le site du Slip Français, victime d’une importante cyberattaque en 2024.

À l’époque, Sébastien Lecornu est ministre des Armées. Comme environ 1,5 million de clients de la marque française de sous-vêtements, il voit certaines de ses informations compromises. Deux ans plus tard, ces données sont toujours accessibles et peuvent être retrouvées grâce à des outils regroupant les informations dérobées lors de différentes cyberattaques.

Sébastien Lecornu avait commandé sur Le Slip Français

Tout commence donc en 2024. Sébastien Lecornu effectue un achat sur le site du Slip Français, marque créée par Guillaume Gibault et spécialisée dans les sous-vêtements et vêtements fabriqués en France.

Le site est ensuite victime d’un piratage massif. Les données d’environ 1,5 million de clients sont dérobées. Parmi elles figurent celles de celui qui occupe alors le ministère des Armées.

L’affaire aurait pu rester enfouie au milieu des gigantesques bases de données volées qui circulent sur Internet. Mais les informations issues de multiples piratages sont désormais regroupées par des moteurs de recherche pirates, permettant de retrouver beaucoup plus facilement les données associées à une personne. C’est ainsi que les coordonnées de Sébastien Lecornu ont refait surface.

Son numéro de téléphone personnel se retrouve dans la nature

Parmi les informations concernant le Premier ministre figure son numéro de téléphone. La situation rappelle à quel point une simple commande effectuée plusieurs années auparavant peut devenir une faille indirecte pour une personnalité particulièrement exposée.

Le cas est d’autant plus cocasse que Sébastien Lecornu s’est récemment retrouvé directement confronté aux conséquences politiques des cyberattaques. En août dernier, il avait notamment présidé une cellule interministérielle de crise après le piratage de données fiscales concernant 678 000 particuliers et entreprises.

Cette fois, c’est son propre numéro qui se retrouve exposé à cause du piratage d’une entreprise dont il était simplement client.

25 membres du gouvernement concernés par des fuites de données

Sébastien Lecornu est loin d’être un cas isolé. Des informations concernant 25 des 36 membres de son gouvernement seraient accessibles sur Internet après différentes fuites de données.

Les informations compromises sont parfois beaucoup plus sensibles qu’un numéro de téléphone. L’adresse personnelle de la ministre des Armées Catherine Vautrin aurait ainsi été exposée après le piratage de son opticien à Reims. Le numéro personnel du ministre du Travail Jean-Pierre Farandou serait également accessible.

Plus spectaculaire encore : Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée du Numérique, est elle-même concernée. Son numéro de Sécurité sociale et son RIB figureraient parmi les données compromises. Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, aurait quant à lui été exposé à la suite d’une faille touchant son réparateur d’électroménager.

Une fuite ancienne qui continue de produire ses effets

L’histoire de Sébastien Lecornu montre surtout les conséquences à très long terme des piratages massifs. Une fois dérobées, les données peuvent être copiées, revendues, échangées puis agrégées dans de nouvelles bases pendant des années.

Changer de fonction, de ministère ou même devenir Premier ministre n’efface évidemment pas les informations fournies autrefois à un commerçant. Dans le cas de Sébastien Lecornu, une commande de sous-vêtements effectuée lorsqu’il était ministre des Armées suffit donc aujourd’hui à expliquer comment son numéro de téléphone a terminé dans des bases circulant sur Internet.

Et pour celui qui dirige désormais le gouvernement, difficile d’imaginer origine plus improbable à une fuite de données personnelles : Le Slip Français.