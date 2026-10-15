À Kiev, une bouteille de vin de Adolf Hitler retrouvée dans un grenier: l’incroyable témoignage d’un collectionneur français

Une bouteille de vin portant le portrait d’Adolf Hitler, retrouvée dans un grenier à Kiev, en Ukraine, grâce à une employée de banque à qui 2 mois de salaire avaient été promis. C’est l’étonnante histoire racontée par Michel-Jack Chasseuil, célèbre collectionneur français de grands crus, dans l’émission LEGEND de Guillaume Pley. Le passionné de vin, qui possède une collection estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros, affirme détenir une bouteille datant de 1942 et provenant de la cave personnelle du dictateur nazi. Un objet historique dont il défend fermement l’authenticité.

À Kiev, une employée de banque chargée de retrouver une bouteille d’Hitler

L’histoire commence à Kiev, capitale de l’Ukraine. Michel-Jack Chasseuil raconte qu’au cours d’un séjour dans la ville, il rencontre une jeune femme qui travaille dans une banque. Le collectionneur recherche alors une bouteille de vin qu’il présente comme provenant de la cave personnelle d’Adolf Hitler.

«Donc j’étais à Kiev, capitale de l’Ukraine», explique-t-il devant les caméras de LEGEND. Il raconte avoir engagé la conversation avec cette employée de banque avant de lui demander combien elle gagnait chaque mois. Le collectionneur lui fait alors une proposition financière pour le moins inhabituelle. «Si tu trouves la bouteille, je te donne les 2 mois de salaire», lui promet-il. Une somme dont le montant exact n’est pas précisé, mais qui représente une récompense importante pour la jeune femme.

8 jours plus tard, la bouteille est retrouvée dans un grenier

Selon Michel-Jack Chasseuil, la jeune femme parvient à retrouver le précieux flacon en seulement 8 jours. Elle revient le voir et lui annonce avoir fait la découverte qu’il espérait. «J’ai trouvé la bouteille», lui déclare-t-elle, selon le récit du collectionneur. Le flacon aurait été retrouvé dans un grenier, à Kiev, sans que les circonstances exactes de sa présence à cet endroit soient précisées.

La découverte est d’autant plus étonnante que Kiev a été occupée par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les troupes allemandes ont pris la capitale ukrainienne le 19 septembre 1941 et l’ont occupée jusqu’au 6 novembre 1943, date de sa libération par l’Armée rouge. La ville a notamment été le théâtre du massacre de Babi Yar, au cours duquel 33.771 Juifs ont été assassinés par les nazis et leurs auxiliaires les 29 et 30 septembre 1941. Si le récit de Michel-Jack Chasseuil est exact, cette bouteille aurait donc été conservée pendant des décennies dans une ville profondément marquée par les crimes du régime hitlérien.

Devant Guillaume Pley, Michel-Jack Chasseuil présente la bouteille qu’il affirme avoir récupérée en Ukraine. Il s’agit d’un imposant flacon sombre dont l’étiquette reproduit un portrait d’Adolf Hitler, accompagné de plusieurs inscriptions en allemand. On peut notamment lire «Führerwein», littéralement «vin du Führer», ainsi que «Schwarzer Tafelwein», qui signifie «vin de table noir», et la date de 1942. Cette année correspond à une période durant laquelle l’Allemagne nazie occupe une grande partie du territoire ukrainien.

Le collectionneur attire surtout l’attention sur le goulot de la bouteille, recouvert d’un ancien cachet de cire maintenu par une ficelle. «Et c’est une vraie avec la cire», explique-t-il en montrant le dispositif de fermeture. Il précise que la cire n’a pas été coupée et assure que la bouteille est «authentique d’époque». À ses yeux, l’état du bouchage constitue un élément essentiel pour établir l’ancienneté du flacon.

Lorsque Guillaume Pley l’interroge sur son authenticité, Michel-Jack Chasseuil ne manifeste aucune hésitation. «Ah oui, bah oui», répond-il, avant d’ajouter : «Sinon, ça ne voudrait rien dire.»

Des bouteilles à l’effigie d’Hitler déjà apparues sur le marché des enchères

La présence de bouteilles portant le portrait d’Adolf Hitler n’est pas totalement inconnue des collectionneurs d’objets historiques. En 2007, une bouteille présentée comme un «Führerwein» de 1943 a notamment été vendue aux enchères au Royaume-Uni pour 3.995 livres sterling. L’authenticité de certains de ces flacons a néanmoins suscité des interrogations chez les historiens. Le spécialiste du nazisme Ian Kershaw a notamment exprimé des doutes sur l’idée qu’Hitler ait fait distribuer des vins de table portant son effigie.

Il faut également distinguer une bouteille produite à l’époque du IIIe Reich, une bouteille portant une étiquette à l’effigie du dictateur et un flacon ayant réellement appartenu à sa cave personnelle. Ces 3 caractéristiques ne sont pas équivalentes et nécessitent des éléments de provenance différents pour être établies. Michel-Jack Chasseuil revendique pour sa part l’authenticité de son exemplaire, qu’il conserve aujourd’hui parmi les nombreuses pièces de sa collection.

Alain Delon, Lady Di et des milliers de grands crus dans une cave exceptionnelle

La bouteille attribuée à Adolf Hitler n’est qu’un des objets les plus insolites conservés par Michel-Jack Chasseuil. Installé à La Chapelle-Bâton, dans les Deux-Sèvres, le collectionneur a constitué au fil des décennies un ensemble exceptionnel de plusieurs dizaines de milliers de bouteilles. Sa cave renferme notamment des grands crus de Petrus, Romanée-Conti, Château Margaux, Château Latour et Château d’Yquem. Elle comprend également des bouteilles associées à des personnalités célèbres, dont Alain Delon et Lady Diana.

Ancien salarié de Dassault, Michel-Jack Chasseuil a consacré une grande partie de sa vie à réunir ces flacons, dont certains sont devenus extrêmement rares. Sa collection est aujourd’hui estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros, avec des bouteilles dont la valeur individuelle peut atteindre des sommes considérables. Le collectionneur souhaite préserver cet ensemble et assurer sa transmission aux générations futures. Il a notamment développé un projet de fondation et de musée consacré à sa passion.

Parmi tous ces trésors, la bouteille retrouvée à Kiev occupe une place singulière. Avec son portrait d’Adolf Hitler, sa date de 1942, son cachet de cire et son histoire de découverte dans un grenier ukrainien, elle constitue l’une des curiosités les plus troublantes présentées dans l’émission de Guillaume Pley. Reste une inconnue : le collectionneur ne précise pas dans l’extrait si la jeune employée de banque a finalement reçu les 2 mois de salaire qu’il lui avait promis.