Cures thermales : le gouvernement veut transférer 200 millions d’euros aux complémentaires santé

Le gouvernement prévoit de transférer 200 millions d’euros de financement des cures thermales vers les complémentaires santé, dans le cadre d’un projet de budget visant à réduire le déficit de l’Assurance maladie. Bien que cette mesure doive encore être précisée, elle a déjà été rejetée par le conseil de la Cnam.

Le gouvernement souhaite transférer aux complémentaires santé une partie du financement des cures thermales afin d’économiser 200 millions d’euros pour l’Assurance maladie. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a présenté cette orientation jeudi 8 octobre devant le conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), dans le cadre du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027. Les modalités précises de cette évolution restent à détailler.

Cette mesure s’inscrit dans un transfert plus large de 700 millions d’euros vers les organismes complémentaires en 2027. Les 500 millions restants concerneraient des dépenses hospitalières, sans précisions supplémentaires à ce stade. Le gouvernement avait déjà tenté de réduire la prise en charge des cures thermales dans le budget pour 2026, avant de renoncer.

Une prise en charge dont les nouvelles règles restent à définir

Actuellement, l’Assurance maladie rembourse généralement le forfait thermal à hauteur de 65 % du tarif conventionnel et la surveillance médicale à 70 %. La cure doit être prescrite par un médecin et répondre aux conditions de prise en charge. Certains patients peuvent bénéficier de règles particulières, notamment pour une cure liée à une affection de longue durée. L’annonce gouvernementale ne modifie pas, à elle seule, les remboursements en vigueur.

L’exécutif vise un déficit de l’Assurance maladie inférieur à 8 milliards d’euros en 2027, contre 14 milliards sans les mesures prévues. Le conseil de la Cnam a toutefois rejeté le projet de budget à la quasi-unanimité, avec 31 voix contre. Cet avis reste consultatif : l’examen du texte doit commencer lundi 12 octobre en commission des Affaires sociales à l’Assemblée nationale. Les débats devront préciser la répartition du financement des cures entre l’Assurance maladie et les complémentaires.