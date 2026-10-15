Maladie cœliaque : quand le gluten provoque une véritable maladie auto-immune

La maladie cœliaque est une affection auto-immune chronique déclenchée par le gluten, provoquant des dommages à l'intestin grêle chez les personnes prédisposées. Les symptômes varient, rendant le diagnostic complexe. Un régime strict sans gluten est essentiel pour la gestion de la maladie et le bien-être des patients.

Douleurs abdominales, diarrhées persistantes, fatigue ou carences en fer : ces symptômes peuvent parfois révéler une maladie cœliaque. Souvent confondue avec une simple intolérance alimentaire, cette affection auto-immune provoque une réaction anormale de l’organisme au gluten et peut endommager progressivement l’intestin grêle.

La maladie cœliaque est une affection chronique dans laquelle la consommation de gluten déclenche une réaction immunitaire anormale chez des personnes génétiquement prédisposées. Le gluten est un ensemble de protéines présentes notamment dans le blé, l’orge et le seigle. Chez les patients atteints, cette réaction provoque une inflammation de la muqueuse de l’intestin grêle et peut entraîner une destruction progressive des villosités intestinales, ces petites structures qui permettent d’absorber efficacement les nutriments. La maladie peut apparaître pendant l’enfance comme à l’âge adulte et ne doit pas être confondue avec une allergie au blé ou une sensibilité au gluten non cœliaque.

Des symptômes digestifs, mais pas uniquement

Les manifestations sont très variables d’un patient à l’autre. Certaines personnes présentent des diarrhées chroniques, des douleurs abdominales, des ballonnements ou une perte de poids inexpliquée. D’autres souffrent surtout d’une fatigue persistante, d’une anémie liée à une carence en fer ou de troubles associés à une mauvaise absorption des nutriments. Chez les enfants, la maladie peut parfois perturber la croissance. Elle peut également s’accompagner de manifestations extra-digestives, notamment certaines atteintes osseuses ou cutanées. Cette diversité explique pourquoi le diagnostic peut être retardé pendant plusieurs années.

La maladie peut également être peu symptomatique, voire découverte à l’occasion d’un bilan réalisé pour une autre raison. Les personnes ayant un parent proche atteint de maladie cœliaque ou certaines autres maladies auto-immunes présentent un risque plus élevé. Le diagnostic repose principalement sur la recherche d’anticorps spécifiques dans le sang, notamment les anticorps anti-transglutaminase de type IgA, associés à une évaluation des immunoglobulines. Selon l’âge et les résultats, une endoscopie avec biopsies de l’intestin grêle peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic.

Un régime sans gluten indispensable à vie

Le traitement repose sur l’exclusion stricte et durable du gluten de l’alimentation. Contrairement aux régimes sans gluten adoptés par certaines personnes sans diagnostic médical, cette éviction constitue une nécessité thérapeutique chez les patients atteints de maladie cœliaque. Elle permet généralement à l’inflammation de diminuer, aux villosités intestinales de se régénérer progressivement et aux symptômes de s’améliorer. Le suivi médical vise également à corriger d’éventuelles carences nutritionnelles et à vérifier la bonne réponse au régime. L’accompagnement par un diététicien peut être particulièrement utile pour éviter les erreurs alimentaires et maintenir des apports équilibrés.

Une précaution importante concerne les personnes qui soupçonnent une maladie cœliaque : il est préférable de ne pas supprimer spontanément le gluten avant les examens diagnostiques. Une éviction préalable peut faire diminuer les anticorps recherchés et rendre les résultats plus difficiles à interpréter. Le médecin doit donc idéalement réaliser le bilan pendant que le patient consomme encore du gluten. Par ailleurs, un régime sans gluten n’est pas automatiquement meilleur pour la santé des personnes qui ne présentent aucune maladie justifiant cette exclusion.

La maladie cœliaque rappelle qu’un trouble digestif chronique peut parfois cacher une atteinte immunitaire bien réelle. Des ballonnements occasionnels ou une digestion difficile après un repas ne suffisent évidemment pas à évoquer ce diagnostic. En revanche, des diarrhées persistantes, une anémie inexpliquée, une fatigue durable ou des troubles digestifs associés à des carences doivent conduire à consulter. Une fois la maladie identifiée, une prise en charge adaptée permet à la majorité des patients de retrouver une bonne qualité de vie et de limiter le risque de complications.