Don d’organes : des milliers de Français attendent une greffe, pourquoi il est essentiel d’en parler à ses proches

La Journée mondiale du don d'organes met en lumière les enjeux cruciaux liés à la transplantation en France, où des milliers de patients attendent une greffe. Malgré des avancées médicales, le nombre de donneurs reste insuffisant, et il est vital d'informer le public et de discuter du sujet en famille pour respecter les volontés des défunts.

Ce samedi 17 octobre, la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe rappelle l’importance d’un geste qui peut sauver plusieurs vies. En France, des milliers de patients attendent chaque année une transplantation de rein, de foie, de cœur, de poumon ou d’autres organes. Malgré les progrès de la médecine et l’amélioration des techniques chirurgicales, les besoins demeurent supérieurs au nombre de greffons disponibles. Cette situation conduit certains malades à patienter pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de pouvoir bénéficier d’une intervention. Pour les professionnels de santé, l’enjeu ne se limite pas à augmenter le nombre de prélèvements. Il consiste également à mieux informer les citoyens sur les règles applicables, les conditions médicales du don et les démarches permettant de faire connaître leur volonté à leurs proches. La méconnaissance du système français constitue encore un obstacle important à la compréhension de cette question de santé publique.

En France, le don d’organes après le décès repose sur le principe du consentement présumé. Toute personne majeure est considérée comme consentante au prélèvement de ses organes si elle n’a pas exprimé son opposition de son vivant. Cette opposition peut notamment être enregistrée dans le registre national des refus, administré par l’Agence de la biomédecine. Elle peut également être exprimée par écrit ou oralement à des proches, dans les conditions prévues par la réglementation. Au moment d’envisager un prélèvement, les équipes médicales consultent le registre et recueillent auprès de la famille les informations permettant de connaître une éventuelle opposition du défunt. Le don reste strictement encadré et ne peut être envisagé que dans certaines circonstances médicales. Contrairement à une idée répandue, tous les décès ne permettent donc pas d’effectuer un prélèvement d’organes destiné à une transplantation.

Informer les familles pour éviter que les volontés restent inconnues

La discussion avec les proches constitue un élément essentiel du dispositif français. Lorsqu’une personne décède dans des circonstances permettant un don, ses proches peuvent être confrontés à une situation particulièrement éprouvante. Connaître les souhaits exprimés auparavant par le défunt permet de respecter sa volonté et de faciliter les échanges avec les professionnels de santé. Les campagnes de sensibilisation insistent donc sur l’importance d’aborder le sujet au sein des familles, même lorsqu’aucune décision médicale immédiate n’est envisagée. Le don d’organes doit également être distingué du don de son vivant, qui concerne notamment le rein et, dans certaines conditions, une partie du foie. Ces interventions font l’objet d’une évaluation médicale et psychologique approfondie, destinée à protéger le donneur tout en garantissant la sécurité du receveur.

La transplantation représente aujourd’hui un traitement majeur pour de nombreuses maladies graves. Elle peut permettre à certains patients de retrouver une autonomie importante et d’améliorer considérablement leur qualité de vie. Mais les greffes nécessitent également un suivi médical prolongé, notamment pour prévenir les complications et limiter le risque de rejet. Les progrès de la recherche portent donc autant sur les interventions chirurgicales que sur les traitements immunosuppresseurs et les techniques de conservation des organes. Pour les autorités sanitaires, l’amélioration du système suppose une coordination efficace entre les hôpitaux, les équipes de prélèvement et les centres de transplantation. La sensibilisation du grand public demeure toutefois indispensable. Parler du don d’organes avec sa famille, comprendre les règles françaises et connaître les démarches existantes constituent des moyens concrets de favoriser le respect des volontés individuelles et de soutenir une activité médicale dont dépendent de nombreuses vies.