SANTÉ

Croiser les jambes est-il vraiment mauvais pour la santé ?

Par

2 minutes de lecture

Croiser les jambes est-il vraiment mauvais pour la santé ?
Croiser les jambes est-il vraiment mauvais pour la santé ?

Au bureau, dans les transports ou devant la télévision, croiser les jambes est un réflexe adopté sans même y penser. Cette position est pourtant régulièrement accusée de couper la circulation sanguine, de provoquer des varices ou d’abîmer le dos. Pour une personne en bonne santé, elle ne présente généralement aucun danger lorsqu’elle est maintenue quelques minutes. Le véritable problème vient davantage de l’immobilité prolongée que du croisement des jambes lui-même.

Cette posture peut néanmoins ralentir temporairement le retour veineux en comprimant certaines veines. Elle risque ainsi d’accentuer la sensation de jambes lourdes ou les gonflements chez les personnes souffrant déjà d’une insuffisance veineuse. En revanche, elle ne provoque directement ni varices, ni thrombose, ni embolie pulmonaire. Ces pathologies sont principalement associées à l’âge, à l’hérédité, à la grossesse, au surpoids, à certaines maladies ou à une immobilisation prolongée.

Le dos et les nerfs davantage concernés

Garder les jambes croisées du même côté pendant une longue période crée une asymétrie temporaire du bassin. Celle-ci peut favoriser des tensions musculaires au niveau des hanches et des lombaires, sans pour autant endommager la colonne vertébrale ou provoquer directement une hernie discale. Les spécialistes conseillent surtout de varier régulièrement les positions et d’éviter de rester assis plusieurs heures sans bouger.

Le croisement prolongé des jambes peut également comprimer le nerf fibulaire situé près du genou, provoquant des fourmillements ou l’impression d’avoir une jambe « endormie ». Ces sensations disparaissent habituellement après un changement de position. Pour préserver son dos et sa circulation, il est recommandé de se lever quelques minutes toutes les heures, de bouger les chevilles et de marcher régulièrement. Si les engourdissements persistent ou surviennent fréquemment, un avis médical peut être nécessaire.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une