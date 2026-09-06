Pesticides : le fonds d’indemnisation franchit un cap et commence à puiser dans ses réserves

En 2025, le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides enregistre une hausse notable des demandes, avec 1 044 dossiers, principalement issus de travailleurs exposés. Malgré une progression des indemnisations, le financement du fonds est désormais sous pression, nécessitant un recours à ses réserves, soulevant des inquiétudes quant à sa pérennité et la connaissance du dispositif.

Le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides a franchi un seuil inédit en 2025. Selon son dernier rapport annuel, 1 044 demandes ont été enregistrées, soit une progression de 6,8 % sur un an. La hausse intervient après plusieurs années de progression continue et traduit à la fois l’augmentation des dossiers déposés et une meilleure reconnaissance de certaines pathologies associées à l’exposition professionnelle aux produits phytopharmaceutiques.

La grande majorité des demandeurs sont des personnes ayant été exposées dans le cadre de leur activité professionnelle. Les hommes représentent 92,5 % des dossiers et les retraités prennent une place croissante parmi les demandeurs. Les exploitants ou anciens travailleurs de la polyculture-élevage constituent près de 30 % des dossiers, devant les activités céréalières, légumineuses et cultures industrielles, puis la viticulture. Vingt demandes concernaient par ailleurs des enfants exposés avant leur naissance. Le cancer de la prostate demeure la pathologie la plus fréquemment invoquée. Le rapport relève également une répartition géographique très inégale des demandes, avec une concentration plus importante dans plusieurs territoires du nord et de l’ouest de la France. Cette différence entre les régions demeure difficile à expliquer, alors que l’information sur l’existence même du dispositif reste manifestement insuffisante.

Une indemnisation en hausse, des recettes qui reculent

Depuis sa création, le fonds connaît une progression spectaculaire de son activité. Après un peu plus de 300 demandes lors de sa première année pleine en 2021, le nombre de dossiers avait atteint près de 700 en 2023, avant de bondir à 978 en 2024. L’élargissement de la reconnaissance à de nouvelles pathologies, notamment la maladie de Parkinson et certaines hémopathies malignes, contribue à cette montée en puissance. En 2025, 795 demandes ont abouti à un accord contre 180 refus. Les prestations versées ont atteint 25,9 millions d’euros, soit une hausse de 35,5 % en un an. Le mécanisme repose sur des indemnisations susceptibles de s’étendre sur plusieurs années en fonction de l’évolution des pathologies reconnues.

Cette progression commence toutefois à mettre les finances du dispositif sous tension. Pour la première fois depuis sa création, le fonds a dû utiliser ses réserves afin de financer les prestations. Son financement dépend notamment d’une taxe sur les produits phytopharmaceutiques, dont les recettes sont passées de 18,16 millions d’euros en 2023 à 13,61 millions en 2025. L’augmentation des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, qui atteignent désormais 4,7 millions d’euros, n’a pas suffi à compenser cette baisse. Le phénomène pose donc une question de financement à moyen terme. Alors que les demandes progressent et que le montant des indemnisations augmente rapidement, les recettes fiscales affectées au dispositif diminuent. Le fonds doit parallèlement faire face à un déficit de visibilité auprès des victimes potentielles. Son rapport souligne lui-même des écarts importants entre les régions dans le recours au dispositif. Une situation qui pourrait conduire à remettre en question non seulement son financement, mais aussi les moyens consacrés à faire connaître aux travailleurs exposés les droits auxquels ils peuvent prétendre.