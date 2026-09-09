Évincé de France 3, Jean-Luc Lemoine rebondit sur W9 : il va présenter plusieurs primes, dont un «bac» pour les chroniqueurs de TBT9

Après son éviction de France 3, Jean-Luc Lemoine rebondit rapidement sur W9 en animant plusieurs primes, dont "Les chroniqueurs passent le bac", qui mettra des membres de TBT9 face à des épreuves. Son retour aux côtés de Cyril Hanouna et ses nouvelles émissions témoignent d'une transition rapide et réussie vers un nouveau rôle d'animateur.

Quelques semaines seulement après son éviction de France 3, Jean-Luc Lemoine poursuit son rebond sur W9. Déjà revenu aux côtés de Cyril Hanouna dans Tout beau, tout n9uf, l’animateur va désormais se voir confier plusieurs émissions en prime time au cours de la saison. La première enverra directement les chroniqueurs de TBT9 sur les bancs de l’école pour leur faire… repasser le bac.

Plusieurs primes confiés à Jean-Luc Lemoine sur W9

Le groupe M6 a confirmé cette nouveauté à l’occasion de sa conférence de presse de rentrée. Jean-Luc Lemoine va incarner plusieurs soirées événementielles sur W9, autour du jeu, du divertissement et de l’humour. Un nouveau rôle qui dépasse donc largement sa présence comme chroniqueur dans TBT9.

Cette annonce arrive quelques jours seulement après le retour de Jean-Luc Lemoine aux côtés de Cyril Hanouna sur W9⁠. Le 31 août, l’ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste avait officialisé son arrivée dans l’équipe en direct. « Si vous m’acceptez, je reviens avec plaisir », avait-il lancé à Cyril Hanouna. Il avait également résumé son état d’esprit : « Je reviens juste pour m’éclater ».

Les chroniqueurs de « TBT9 » vont repasser le bac

Le premier prime confié à Jean-Luc Lemoine est déjà connu. Baptisé Les chroniqueurs passent le bac, il placera les membres de l’équipe de TBT9 face à une série d’épreuves inspirées de l’examen. Le programme, produit par H2O Productions, doit durer environ 90 minutes.

Les chroniqueurs devront tester leurs connaissances à travers différentes épreuves et différents défis, avec Jean-Luc Lemoine dans le rôle du professeur chargé d’évaluer leurs performances. W9 promet « une expérience rythmée par des épreuves, des défis et des situations totalement imprévisibles » et prévient que l’animateur « pourrait bien se montrer sans pitié sur les notes ».

Le premier numéro a déjà été tourné et doit être diffusé prochainement sur W9. La chaîne compte ainsi prolonger en prime time l’univers de TBT9, tout en donnant à Jean-Luc Lemoine ses propres rendez-vous.

Un autre jeu est déjà en préparation

Les chroniqueurs passent le bac ne sera pas une émission isolée. W9 prévoit plusieurs primes avec Jean-Luc Lemoine et un autre jeu, également produit par H2O Productions, est déjà en développement. Son titre et son concept n’ont pas encore été dévoilés.

Cette nouvelle exposition intervient alors que TBT9⁠ s’est installé sur W9 autour de Cyril Hanouna⁠, avec plusieurs anciens visages de TPMP autour de la table. Jean-Luc Lemoine retrouve ainsi l’univers du talk-show quotidien tout en récupérant parallèlement un rôle d’animateur en prime time.

Un rebond rapide après une éviction brutale de France 3

Cette rentrée tranche avec ce que Jean-Luc Lemoine vivait encore quelques semaines auparavant. Après sept saisons à la tête de Samedi d’en rire, il a été écarté de la présentation de l’émission de France 3, désormais confiée à Bernard Montiel. Plus surprenant encore, l’animateur avait expliqué avoir découvert son éviction dans les médias, sans avoir été prévenu auparavant.

Jean-Luc Lemoine avait alors insisté sur le fait qu’il n’avait pas choisi de partir. « Ce n’était pas ma décision », avait-il expliqué, regrettant qu’après sept années d’investissement personne ne l’ait appelé pour lui annoncer officiellement son remplacement. Les conditions de l’éviction de Jean-Luc Lemoine de France 3⁠ avaient provoqué sa colère.

Moins d’un mois plus tard, l’animateur a donc complètement changé de décor : chroniqueur de TBT9, plusieurs primes à son nom sur W9 et au moins deux formats de divertissement prévus ou en développement. Une manière particulièrement rapide de tourner la page de France 3.