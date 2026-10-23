Cancer : un vaccin personnalisé réduit de 42% le risque de récidive du mélanome, une avancée décisive

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la lutte contre le cancer. Un vaccin personnalisé développé par les laboratoires Moderna et MSD a permis de réduire de 42% le risque de récidive ou de décès chez des patients atteints d’un mélanome, une forme grave de cancer de la peau. Les résultats d’un essai clinique international portant sur 1 137 personnes, dévoilés jeudi 22 octobre 2026, ouvrent des perspectives importantes pour la médecine personnalisée. Ce traitement expérimental utilise la technologie de l’ARN messager, déjà employée dans certains vaccins contre le Covid-19.

C’est une avancée particulièrement encourageante pour les patients atteints de mélanome. Selon les résultats de l’essai clinique de phase 3 INTerpath-001, l’association d’un vaccin individualisé et d’une immunothérapie classique diminue significativement le risque de voir réapparaître la maladie après une opération chirurgicale. L’étude a été menée auprès de 1 137 adultes dont la tumeur avait été retirée, mais qui présentaient encore un risque élevé de récidive. Tous les participants ont reçu du pembrolizumab, commercialisé sous le nom de Keytruda, un médicament qui aide le système immunitaire à reconnaître et à combattre les cellules cancéreuses. Environ deux tiers des patients ont également bénéficié du vaccin expérimental Intismeran, tandis que les autres ont reçu un placebo. Après deux années de suivi, 82,2 % des patients traités avec cette nouvelle combinaison n’avaient connu ni récidive ni décès, contre 70 % dans le groupe recevant uniquement l’immunothérapie. Les chercheurs ont également observé une réduction de 38 % du risque de métastases à distance ou de décès.

La particularité de ce traitement repose sur sa fabrication sur mesure. Contrairement aux vaccins traditionnels, identiques pour l’ensemble des personnes vaccinées, Intismeran est conçu spécifiquement pour chaque patient à partir des caractéristiques génétiques de sa propre tumeur. Après l’opération, les scientifiques analysent les cellules cancéreuses pour identifier les mutations susceptibles d’être reconnues par le système immunitaire. Ils fabriquent ensuite un vaccin utilisant l’ARN messager pour apprendre à l’organisme à détecter ces caractéristiques et à réagir si des cellules cancéreuses réapparaissent. L’objectif n’est donc pas de prévenir l’apparition initiale du cancer chez une personne en bonne santé, mais de limiter les risques de récidive chez des patients déjà traités. Cette technologie pourrait modifier durablement la prise en charge de certaines formes de cancer, en proposant des traitements adaptés aux particularités biologiques de chaque malade.

Une technologie prometteuse qui doit encore confirmer ses résultats

Parmi les participants figure Tony Chapman, un Britannique de 75 ans originaire de Corby, dans le centre de l’Angleterre. Diagnostiqué d’un mélanome en 2019, il avait subi une première opération avant de découvrir que son cancer s’était propagé aux ganglions lymphatiques. Après une seconde intervention, il a accepté de participer à l’essai clinique organisé notamment à l’hôpital Addenbrooke’s de Cambridge. Comme les autres participants, il ignore encore s’il a reçu le vaccin expérimental ou le placebo, l’étude ayant été conduite en double aveugle. Trois ans après son inclusion, ses derniers examens ne montrent aucun signe de cancer. Son cas illustre l’espoir suscité par ces recherches, sans permettre de déterminer si son évolution favorable est directement liée au vaccin. La professeure Pippa Corrie, oncologue ayant participé à l’étude, considère que ces résultats constituent une preuve importante du potentiel de la médecine personnalisée. Les spécialistes indépendants soulignent néanmoins qu’il reste nécessaire de poursuivre les observations pour savoir si ce traitement augmente réellement l’espérance de vie des patients.

Les résultats détaillés doivent être présentés samedi 24 octobre lors du congrès de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO), organisé à Madrid. Ils ont également été acceptés pour publication dans la revue scientifique The New England Journal of Medicine. Les laboratoires Moderna et MSD ont engagé des discussions avec les autorités sanitaires concernant une éventuelle demande d’autorisation, qui pourrait intervenir dès 2027. Plusieurs obstacles demeurent cependant avant une utilisation à grande échelle. Chaque vaccin nécessite une analyse génétique spécifique et une fabrication individuelle, ce qui pourrait entraîner des coûts élevés et des délais de production importants. Les chercheurs doivent aussi déterminer si les bénéfices observés se maintiennent sur plusieurs années et si cette stratégie fonctionne contre d’autres cancers. Des essais sont déjà engagés notamment dans les cancers du poumon, du rein et de la vessie. Pour l’heure, Intismeran reste un traitement expérimental réservé aux essais cliniques. Mais cette étude apporte un résultat majeur : il devient possible de mobiliser les défenses immunitaires d’un patient contre les caractéristiques propres de sa tumeur, avec une réduction significative du risque de récidive dans certaines formes de mélanome.